https://ria.ru/20220902/aes-1814158727.html

Гросси отметил профессионализм экспертов, работающих на Запорожской АЭС

Гросси отметил профессионализм экспертов, работающих на Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022

Гросси отметил профессионализм экспертов, работающих на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС функционирует, эксперты профессионально сотрудничают, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:35

2022-09-02T22:35

2022-09-02T22:35

рафаэль гросси

россия

вена

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

энергодар

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Запорожская АЭС функционирует, эксперты профессионально сотрудничают, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Станция функционирует. Между этими экспертами (Украины и России - ред.) профессиональные отношения, все они - эксперты в ядерной сфере, поэтому они знают, что делают и о чем говорят", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

россия

вена

энергодар

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