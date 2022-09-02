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Гросси заявил о нарушении физической целостности ЗАЭС из-за обстрелов - РИА Новости, 02.09.2022
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Гросси заявил о нарушении физической целостности ЗАЭС из-за обстрелов
Гросси заявил о нарушении физической целостности ЗАЭС из-за обстрелов - РИА Новости, 02.09.2022
Гросси заявил о нарушении физической целостности ЗАЭС из-за обстрелов
Миссия МАГАТЭ зафиксировала следы от обстрелов Запорожской АЭС, физическая целостность станции нарушалась несколько раз, заявил генеральный директор агентства... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:10
2022-09-02T22:13
магатэ
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
энергодар
россия
вена
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 2 сен — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ зафиксировала следы от обстрелов Запорожской АЭС, физическая целостность станции нарушалась несколько раз, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси по прибытии в Вену."Мы видим военную активность вокруг станции. Я сам и моя команда видели дыры, следы на зданиях от обстрелов. Это значит, что физическая целостность нарушалась не один раз, а несколько", — отметил он.Гросси сообщил, что может представить доклад по ситуации на ЗАЭС в начале следующей недели, "как только будет полная картина происходящего".Он также подтвердил, что МАГАТЭ устанавливает на станции постоянное присутствие, там продолжат работу два инспектора.Накануне миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
https://ria.ru/20220902/bpla-1814148777.html
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магатэ, в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), энергодар, россия, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Энергодар, Россия, Вена, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
21:10 02.09.2022 (обновлено: 22:13 02.09.2022)
 
Гросси заявил о нарушении физической целостности ЗАЭС из-за обстрелов

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о нарушении физической целостности ЗАЭС из-за обстрелов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 сен — РИА Новости. Миссия МАГАТЭ зафиксировала следы от обстрелов Запорожской АЭС, физическая целостность станции нарушалась несколько раз, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси по прибытии в Вену.
"Мы видим военную активность вокруг станции. Я сам и моя команда видели дыры, следы на зданиях от обстрелов. Это значит, что физическая целостность нарушалась не один раз, а несколько", — отметил он.
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Гросси сообщил, что может представить доклад по ситуации на ЗАЭС в начале следующей недели, "как только будет полная картина происходящего".
Он также подтвердил, что МАГАТЭ устанавливает на станции постоянное присутствие, там продолжат работу два инспектора.
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Накануне миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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МАГАТЭВ миреРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)ЭнергодарРоссияВенаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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