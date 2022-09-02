https://ria.ru/20220902/aes-1813960095.html

МАГАТЭ оставит двоих сотрудников на Запорожской АЭС на постоянной основе

МАГАТЭ оставит двоих сотрудников на Запорожской АЭС на постоянной основе - РИА Новости, 02.09.2022

МАГАТЭ оставит двоих сотрудников на Запорожской АЭС на постоянной основе

Шесть сотрудников МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС на несколько дней, они специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности, еще двое останутся на... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:57

2022-09-02T11:57

2022-09-02T12:25

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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Шесть сотрудников МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС на несколько дней, они специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности, еще двое останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, Россия это приветствует, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, шесть сотрудников МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС на несколько дней, они специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности. Как говорил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, они останутся на АЭС до воскресенья или понедельника."За несколько часов гендиректор, как он сам подтвердил, успел ознакомиться с наиболее важными моментами в положении дел на АЭС. Однако здесь требуется более основательная экспертная работа. В этой связи на станции остались шесть сотрудников агентства, специализирующихся на вопросах гарантий МАГАТЭ и ядерной безопасности. Они останутся там ещё несколько дней, после чего вернутся в Вену", - заявил Ульянов."Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС", - отметил Ульянов. Говоря о национальности этих сотрудников, российский постпред указал на то, что в данном случае она имеет второстепенное значение."Все это международные чиновники, находящиеся на международной службе. Перед ними стоят сугубо технические задачи, они не могут в силу своего статуса делать умозаключения политического характера, а должны оценить положение дел в сфере ядерной безопасности и провести инвентаризацию ядерного материала, находящегося на станции", - заключил Ульянов.Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

https://ria.ru/20220902/magate-1813919650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, магатэ, россия, украина, запорожская область, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат), ситуация в днр и лнр