https://ria.ru/20220901/zoloto-1813625991.html
В Минвостокразвития рассказали, где Россия намерена продавать золото
В Минвостокразвития рассказали, где Россия намерена продавать золото - РИА Новости, 01.09.2022
В Минвостокразвития рассказали, где Россия намерена продавать золото
Ближний Восток, Индия и Азия могут стать тремя основными рынками сбыта российского золота, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:04
2022-09-01T09:04
2022-09-01T12:45
экономика
азия
индия
россия
ближний восток
золото
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ближний Восток, Индия и Азия могут стать тремя основными рынками сбыта российского золота, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.По словам министра, на этот товар существует стабильно высокий спрос, при этом золото остается хранителем ценностей в международном финансовом обороте для центральных банков, бизнеса, населения."Ближний Восток, Индия, Азия — вот три основных рынка (сбыта российского золота в перспективе. — Прим. ред.)", — сказал Чекунков.Министр отметил, что основная проблема золотопромышленников — не отказ от покупки металла, а инфраструктура финансовых расчетов. По его словам, она нарушена из-за того, что Россия слишком долго пользовалась валютами третьих стран."Мы находимся в постоянном диалоге с крупнейшими экспортерами этих товаров, они уже все настроили. Спрос точно есть, а инфраструктура и механика подтянутся", — добавил Чекунков.Со временем установится система использования национальных валют, будут применяться различные финансовые инструменты для бесшовных и беспроблемных расчетов, уверен глава Минвостокразвития.
https://ria.ru/20220629/zoloto-1798959066.html
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экономика, азия, индия, россия, ближний восток, золото, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
Экономика, Азия, Индия, Россия, Ближний Восток, Золото, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
09:04 01.09.2022 (обновлено: 12:45 01.09.2022)
В Минвостокразвития рассказали, где Россия намерена продавать золото
Глава Минвостокразвития: страны Азии могут стать основными рынками сбыта золота из России