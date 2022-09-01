https://ria.ru/20220901/zoloto-1813625991.html

В Минвостокразвития рассказали, где Россия намерена продавать золото

В Минвостокразвития рассказали, где Россия намерена продавать золото - РИА Новости, 01.09.2022

В Минвостокразвития рассказали, где Россия намерена продавать золото

Ближний Восток, Индия и Азия могут стать тремя основными рынками сбыта российского золота, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:04

2022-09-01T09:04

2022-09-01T12:45

экономика

азия

индия

россия

ближний восток

золото

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ближний Восток, Индия и Азия могут стать тремя основными рынками сбыта российского золота, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.По словам министра, на этот товар существует стабильно высокий спрос, при этом золото остается хранителем ценностей в международном финансовом обороте для центральных банков, бизнеса, населения."Ближний Восток, Индия, Азия — вот три основных рынка (сбыта российского золота в перспективе. — Прим. ред.)", — сказал Чекунков.Министр отметил, что основная проблема золотопромышленников — не отказ от покупки металла, а инфраструктура финансовых расчетов. По его словам, она нарушена из-за того, что Россия слишком долго пользовалась валютами третьих стран."Мы находимся в постоянном диалоге с крупнейшими экспортерами этих товаров, они уже все настроили. Спрос точно есть, а инфраструктура и механика подтянутся", — добавил Чекунков.Со временем установится система использования национальных валют, будут применяться различные финансовые инструменты для бесшовных и беспроблемных расчетов, уверен глава Минвостокразвития.

https://ria.ru/20220629/zoloto-1798959066.html

https://ria.ru/20220721/zoloto-1804156549.html

азия

индия

россия

ближний восток

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экономика, азия, индия, россия, ближний восток, золото, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)