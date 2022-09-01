https://ria.ru/20220901/zdorove-1813603518.html

Врач сообщил, что людям с больным сердцем может быть хуже из-за похолодания

Врач сообщил, что людям с больным сердцем может быть хуже из-за похолодания - РИА Новости, 01.09.2022

Врач сообщил, что людям с больным сердцем может быть хуже из-за похолодания

Люди с заболеваниями сердца и легких могут почувствовать себя плохо из-за резкого падения температуры в Москве, они могут испытывать слабость и одышку из-за... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T03:31

2022-09-01T03:31

2022-09-01T03:31

общество

евгений тишковец

москва

здоровье

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Люди с заболеваниями сердца и легких могут почувствовать себя плохо из-за резкого падения температуры в Москве, они могут испытывать слабость и одышку из-за дефицита кислорода, у них может повышаться давление, возникать обострения, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что дневная температура в Москве в первые дни сентября упадет до 14 градусов.Врач отметил, что при резком перепаде погодных условий некомфортно себя чувствуют не только метеозависимые, но и здоровые люди, и подготовиться следует всем.Собеседник агентства уточнил, что иммунитет в такие дни можно поддержать сбалансированным питанием. "Сейчас доступно много овощей и фруктов. Они должны составлять значительную долю в ежедневном меню. Иммунитет любит также качественный и достаточный сон. При резких изменениях климата организм тратит много сил на адаптацию, и ему нужно помочь эти силы пополнять. Старайтесь избегать стрессов и переутомления", - добавил Тяжельников.Врач отметил, что людям, имеющим ослабленное здоровье, хронические заболевания, нужно обязательно ежедневно контролировать свое артериальное давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты, выходя из дома, иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа."Еще мой совет эффективной подготовки к грядущему похолоданию – бесплатно проверить свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва". Комфортное и комплексное медицинское обследование в течение часа даст представление об основных параметрах вашего здоровья", - заключил он.

https://ria.ru/20220829/smog-1812925001.html

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общество, евгений тишковец, москва, здоровье