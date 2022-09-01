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Врач сообщил, что людям с больным сердцем может быть хуже из-за похолодания - РИА Новости, 01.09.2022
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Врач сообщил, что людям с больным сердцем может быть хуже из-за похолодания
Врач сообщил, что людям с больным сердцем может быть хуже из-за похолодания - РИА Новости, 01.09.2022
Врач сообщил, что людям с больным сердцем может быть хуже из-за похолодания
Люди с заболеваниями сердца и легких могут почувствовать себя плохо из-за резкого падения температуры в Москве, они могут испытывать слабость и одышку из-за... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T03:31
2022-09-01T03:31
общество
евгений тишковец
москва
здоровье
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Люди с заболеваниями сердца и легких могут почувствовать себя плохо из-за резкого падения температуры в Москве, они могут испытывать слабость и одышку из-за дефицита кислорода, у них может повышаться давление, возникать обострения, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что дневная температура в Москве в первые дни сентября упадет до 14 градусов.Врач отметил, что при резком перепаде погодных условий некомфортно себя чувствуют не только метеозависимые, но и здоровые люди, и подготовиться следует всем.Собеседник агентства уточнил, что иммунитет в такие дни можно поддержать сбалансированным питанием. "Сейчас доступно много овощей и фруктов. Они должны составлять значительную долю в ежедневном меню. Иммунитет любит также качественный и достаточный сон. При резких изменениях климата организм тратит много сил на адаптацию, и ему нужно помочь эти силы пополнять. Старайтесь избегать стрессов и переутомления", - добавил Тяжельников.Врач отметил, что людям, имеющим ослабленное здоровье, хронические заболевания, нужно обязательно ежедневно контролировать свое артериальное давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты, выходя из дома, иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа."Еще мой совет эффективной подготовки к грядущему похолоданию – бесплатно проверить свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва". Комфортное и комплексное медицинское обследование в течение часа даст представление об основных параметрах вашего здоровья", - заключил он.
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общество, евгений тишковец, москва, здоровье
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Здоровье
03:31 01.09.2022
 
Врач сообщил, что людям с больным сердцем может быть хуже из-за похолодания

Врач сообщил, что людям с болезнями сердца может быть хуже из-за резкого похолодания

© Pixabay / Natural Herbs ClinicМужчине плохо
Мужчине плохо - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Pixabay / Natural Herbs Clinic
Мужчине плохо. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Люди с заболеваниями сердца и легких могут почувствовать себя плохо из-за резкого падения температуры в Москве, они могут испытывать слабость и одышку из-за дефицита кислорода, у них может повышаться давление, возникать обострения, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что дневная температура в Москве в первые дни сентября упадет до 14 градусов.
"Нас ждет резкое падение температуры. Похолодание означает и изменение атмосферного давления. И то, и другое - факторы, которые могут повлиять на здоровье людей. Когда изменение параметров окружающей среды происходит медленно день за днем, то человек успевает в разной степени, в зависимости от состояния здоровья, адаптироваться. Резкие перепады – это всегда стресс для организма. Особенно большие риски у людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, страдающих легочными заболеваниями. Они могут испытывать слабость и одышку из-за дефицита кислорода, у них может повышаться внутричерепное и артериальное давление, возникать головная боль, тошнота, приступы стенокардии, также и более серьезные обострения заболеваний", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что при резком перепаде погодных условий некомфортно себя чувствуют не только метеозависимые, но и здоровые люди, и подготовиться следует всем.
"Во-первых, конечно, надо утеплиться, чтобы не получить переохлаждение. Переохлаждение резко угнетает иммунитет и открывает ворота для простудных заболеваний. Вирусы и бактерии легко проникают в ослабленный организм. Поэтому нужно надевать вещи, рассчитанные на градусы, которые показывает термометр. Пить какие-то специальные препараты для профилактики простуды не нужно", - отметил он.
Собеседник агентства уточнил, что иммунитет в такие дни можно поддержать сбалансированным питанием. "Сейчас доступно много овощей и фруктов. Они должны составлять значительную долю в ежедневном меню. Иммунитет любит также качественный и достаточный сон. При резких изменениях климата организм тратит много сил на адаптацию, и ему нужно помочь эти силы пополнять. Старайтесь избегать стрессов и переутомления", - добавил Тяжельников.
Врач отметил, что людям, имеющим ослабленное здоровье, хронические заболевания, нужно обязательно ежедневно контролировать свое артериальное давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты, выходя из дома, иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа.
"Еще мой совет эффективной подготовки к грядущему похолоданию – бесплатно проверить свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва". Комфортное и комплексное медицинское обследование в течение часа даст представление об основных параметрах вашего здоровья", - заключил он.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваЗдоровье
 
 
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