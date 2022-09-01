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Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Россия ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании СБ ООН 6 сентября по ситуации вокруг Запорожской АЭС, РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:50

2022-09-01T18:50

2022-09-01T19:09

россия

в мире

рафаэль гросси

антониу гутерреш

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совет безопасности оон

магатэ

запорожская область

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ООН, 1 сен - РИА Новости. Россия ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании СБ ООН 6 сентября по ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН", - написал Полянский в своем Telegram-канале."На нем мы также предлагаем заслушать Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. Ожидаем и участия генсекретаря ООН Антониу Гутерреша", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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