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Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Россия ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании СБ ООН 6 сентября по ситуации вокруг Запорожской АЭС, РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:50
2022-09-01T18:50
2022-09-01T19:09
россия
в мире
рафаэль гросси
антониу гутерреш
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магатэ
запорожская область
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Россия ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании СБ ООН 6 сентября по ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН", - написал Полянский в своем Telegram-канале."На нем мы также предлагаем заслушать Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. Ожидаем и участия генсекретаря ООН Антониу Гутерреша", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:50 01.09.2022 (обновлено: 19:09 01.09.2022)
Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС на 6 сентября