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Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Россия ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании СБ ООН 6 сентября по ситуации вокруг Запорожской АЭС, РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:50
2022-09-01T19:09
россия
в мире
рафаэль гросси
антониу гутерреш
оон
совет безопасности оон
магатэ
запорожская область
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Россия ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании СБ ООН 6 сентября по ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН", - написал Полянский в своем Telegram-канале."На нем мы также предлагаем заслушать Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. Ожидаем и участия генсекретаря ООН Антониу Гутерреша", - добавил он.
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россия, в мире, рафаэль гросси, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон, магатэ, запорожская область, запорожская аэс, запорожье, украина, дмитрий полянский
Россия, В мире, Рафаэль Гросси, Антониу Гутерреш, ООН, Совет Безопасности ООН, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС, Запорожье, Украина, Дмитрий Полянский
18:50 01.09.2022 (обновлено: 19:09 01.09.2022)
 
Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС на 6 сентября

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Россия ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании СБ ООН 6 сентября по ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН", - написал Полянский в своем Telegram-канале.
"На нем мы также предлагаем заслушать Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. Ожидаем и участия генсекретаря ООН Антониу Гутерреша", - добавил он.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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РоссияВ миреРафаэль ГроссиАнтониу ГутеррешООНСовет Безопасности ООНМАГАТЭЗапорожская областьЗапорожская АЭСЗапорожьеУкраинаДмитрий Полянский
 
 
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