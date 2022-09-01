https://ria.ru/20220901/zaes-1813809859.html

Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС

Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022

Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС

Киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-01T17:48

2022-09-01T17:48

2022-09-02T00:05

специальная военная операция на украине

в мире

магатэ

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запорожская аэс

рафаэль гросси

владимир рогов

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ, сообщило Министерство обороны России."Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом В. Зеленского данной военной провокации", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что в случае успешной реализации плана делегация МАГАТЭ стала бы "живым щитом" ВСУ для препятствия их уничтожению российскими войсками.Уточняется, что отмена визита главы организации Рафаэля Гросси на станцию 31 августа связана именно с завершением подготовки операции по захвату ЗАЭС. В этом случае роль миссии МАГАТЭ свелась бы установлению нового статус-кво, "Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева".При этом США и Европа, как подчеркнули в Минобороны, выступили бы с призывами к России обеспечить "демилитаризованную зону" вокруг станции, где остались бы наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных.Несмотря на предпринятые попытки, российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию, подчеркнули в министерстве. Сообщается, что сейчас миссия МАГАТЭ с ее руководителем прибыла на АЭС и начала плановую работу при полном обеспечении безопасности российской стороной. В Минобороны также выразили уважение перед позицией Гросси и его команды, которые выехали на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ.В министерстве считают, что такое молчание только ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и способствует дальнейшей эскалации ситуации "при полной безнаказанности киевского режима".В четверг миссия МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегацию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Ранее украинские военные попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС численностью около 60 человек. По информации местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. Также российские солдаты потопили две баржи с диверсантами, отправленные на помощь первой группе.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813807223.html

https://ria.ru/20220830/aes-1813076747.html

https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html

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Ольга Фомченкова

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