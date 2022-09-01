Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zaes-1813809859.html
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС
Киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-01T17:48
2022-09-02T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская область
запорожская аэс
рафаэль гросси
владимир рогов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_e28a08b2aee20f72524e481aee9aa6f0.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ, сообщило Министерство обороны России."Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом В. Зеленского данной военной провокации", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что в случае успешной реализации плана делегация МАГАТЭ стала бы "живым щитом" ВСУ для препятствия их уничтожению российскими войсками.Уточняется, что отмена визита главы организации Рафаэля Гросси на станцию 31 августа связана именно с завершением подготовки операции по захвату ЗАЭС. В этом случае роль миссии МАГАТЭ свелась бы установлению нового статус-кво, "Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева".При этом США и Европа, как подчеркнули в Минобороны, выступили бы с призывами к России обеспечить "демилитаризованную зону" вокруг станции, где остались бы наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных.Несмотря на предпринятые попытки, российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию, подчеркнули в министерстве. Сообщается, что сейчас миссия МАГАТЭ с ее руководителем прибыла на АЭС и начала плановую работу при полном обеспечении безопасности российской стороной. В Минобороны также выразили уважение перед позицией Гросси и его команды, которые выехали на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ.В министерстве считают, что такое молчание только ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и способствует дальнейшей эскалации ситуации "при полной безнаказанности киевского режима".В четверг миссия МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегацию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Ранее украинские военные попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС численностью около 60 человек. По информации местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. Также российские солдаты потопили две баржи с диверсантами, отправленные на помощь первой группе.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813807223.html
https://ria.ru/20220830/aes-1813076747.html
https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_d2629532cf367411f6fbebb55386bd9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, магатэ, запорожская область, запорожская аэс, рафаэль гросси, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
17:48 01.09.2022 (обновлено: 00:05 02.09.2022)
 
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС

Минобороны заявило о заранее подготовленной провокации ВСУ к приезду миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ, сообщило Министерство обороны России.
"Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом В. Зеленского данной военной провокации", — говорится в заявлении.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 17:42
Главе МАГАТЭ показали карту обстрелов Запорожской АЭС
В ведомстве отметили, что в случае успешной реализации плана делегация МАГАТЭ стала бы "живым щитом" ВСУ для препятствия их уничтожению российскими войсками.
Уточняется, что отмена визита главы организации Рафаэля Гросси на станцию 31 августа связана именно с завершением подготовки операции по захвату ЗАЭС. В этом случае роль миссии МАГАТЭ свелась бы установлению нового статус-кво, "Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева".
При этом США и Европа, как подчеркнули в Минобороны, выступили бы с призывами к России обеспечить "демилитаризованную зону" вокруг станции, где остались бы наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных.
Несмотря на предпринятые попытки, российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию, подчеркнули в министерстве.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 10:49Специальная военная операция на Украине
Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива
Сообщается, что сейчас миссия МАГАТЭ с ее руководителем прибыла на АЭС и начала плановую работу при полном обеспечении безопасности российской стороной. В Минобороны также выразили уважение перед позицией Гросси и его команды, которые выехали на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ.

"В этой связи нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима В. Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС. Вместе с тем вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша", — заявили в ведомстве.

В министерстве считают, что такое молчание только ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и способствует дальнейшей эскалации ситуации "при полной безнаказанности киевского режима".
В четверг миссия МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегацию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 08:00
Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны
Ранее украинские военные попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС численностью около 60 человек. По информации местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали.
Также российские солдаты потопили две баржи с диверсантами, отправленные на помощь первой группе.
Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭЗапорожская областьЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиВладимир РоговРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала