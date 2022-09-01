https://ria.ru/20220901/zaes-1813809859.html
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС
Киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-01T17:48
2022-09-01T17:48
2022-09-02T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская область
запорожская аэс
рафаэль гросси
владимир рогов
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ, сообщило Министерство обороны России."Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом В. Зеленского данной военной провокации", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что в случае успешной реализации плана делегация МАГАТЭ стала бы "живым щитом" ВСУ для препятствия их уничтожению российскими войсками.Уточняется, что отмена визита главы организации Рафаэля Гросси на станцию 31 августа связана именно с завершением подготовки операции по захвату ЗАЭС. В этом случае роль миссии МАГАТЭ свелась бы установлению нового статус-кво, "Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева".При этом США и Европа, как подчеркнули в Минобороны, выступили бы с призывами к России обеспечить "демилитаризованную зону" вокруг станции, где остались бы наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных.Несмотря на предпринятые попытки, российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию, подчеркнули в министерстве. Сообщается, что сейчас миссия МАГАТЭ с ее руководителем прибыла на АЭС и начала плановую работу при полном обеспечении безопасности российской стороной. В Минобороны также выразили уважение перед позицией Гросси и его команды, которые выехали на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ.В министерстве считают, что такое молчание только ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и способствует дальнейшей эскалации ситуации "при полной безнаказанности киевского режима".В четверг миссия МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегацию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Ранее украинские военные попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС численностью около 60 человек. По информации местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. Также российские солдаты потопили две баржи с диверсантами, отправленные на помощь первой группе.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813807223.html
https://ria.ru/20220830/aes-1813076747.html
https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, магатэ, запорожская область, запорожская аэс, рафаэль гросси, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
17:48 01.09.2022 (обновлено: 00:05 02.09.2022)
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС
Минобороны заявило о заранее подготовленной провокации ВСУ к приезду миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ, сообщило
Министерство обороны России.
"Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом В. Зеленского данной военной провокации", — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что в случае успешной реализации плана делегация МАГАТЭ стала бы "живым щитом" ВСУ для препятствия их уничтожению российскими войсками.
Уточняется, что отмена визита главы организации Рафаэля Гросси на станцию 31 августа связана именно с завершением подготовки операции по захвату ЗАЭС. В этом случае роль миссии МАГАТЭ свелась бы установлению нового статус-кво, "Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева".
При этом США и Европа, как подчеркнули в Минобороны, выступили бы с призывами к России обеспечить "демилитаризованную зону" вокруг станции, где остались бы наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных.
Несмотря на предпринятые попытки, российские вооруженные силы совместно с Росгвардией сорвали провокацию, подчеркнули в министерстве.
Сообщается, что сейчас миссия МАГАТЭ с ее руководителем прибыла на АЭС и начала плановую работу при полном обеспечении безопасности российской стороной. В Минобороны также выразили уважение перед позицией Гросси и его команды, которые выехали на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ.
"В этой связи нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима В. Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС. Вместе с тем вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша", — заявили в ведомстве.
В министерстве считают, что такое молчание только ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и способствует дальнейшей эскалации ситуации "при полной безнаказанности киевского режима".
В четверг миссия МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС
. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегацию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Ранее украинские военные попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от ЗАЭС численностью около 60 человек. По информации местных властей, до 47 боевиков ВСУ
удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали.
Также российские солдаты потопили две баржи с диверсантами, отправленные на помощь первой группе.
Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области
Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину
через Одессу в конце августа.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.