https://ria.ru/20220901/zaes-1813807961.html

Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:43

2022-09-01T17:43

2022-09-01T17:52

рафаэль гросси

в мире

энергодар

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

украина

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Гросси заявил, что делегация МАГАТЭ собрала много информации, "ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел".Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что он уедет из Энергодара, а его делегация останется до 3 сентября.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813798209.html

энергодар

украина

запорожская область

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Владимир Лаврентьев

рафаэль гросси, в мире, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, запорожская область