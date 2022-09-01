https://ria.ru/20220901/zaes-1813807961.html
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:43
2022-09-01T17:43
2022-09-01T17:52
рафаэль гросси
в мире
энергодар
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Гросси заявил, что делегация МАГАТЭ собрала много информации, "ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел".Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что он уедет из Энергодара, а его делегация останется до 3 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, в мире, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, запорожская область
Рафаэль Гросси, В мире, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Украина, Запорожская область
17:43 01.09.2022 (обновлено: 17:52 01.09.2022)
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС