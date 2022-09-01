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Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:43
2022-09-01T17:52
рафаэль гросси
в мире
энергодар
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Гросси заявил, что делегация МАГАТЭ собрала много информации, "ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел".Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что он уедет из Энергодара, а его делегация останется до 3 сентября.
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энергодар
украина
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рафаэль гросси, в мире, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, запорожская область
Рафаэль Гросси, В мире, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Украина, Запорожская область
17:43 01.09.2022 (обновлено: 17:52 01.09.2022)
 
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Представитель Росатома и миссия МАГАТЭ во время осмотра Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 17:25
МАГАТЭ дало первоначальную оценку состояния Запорожской АЭС
Гросси заявил, что делегация МАГАТЭ собрала много информации, "ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел".
Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что он уедет из Энергодара, а его делегация останется до 3 сентября.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Рафаэль ГроссиВ миреЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"УкраинаЗапорожская область
 
 
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