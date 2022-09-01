https://ria.ru/20220901/zaes-1813805201.html

Украинские снаряды предназначались сотрудникам ЗАЭС, заявил эксперт-атомщик

Украинские снаряды предназначались сотрудникам ЗАЭС, заявил эксперт-атомщик - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские снаряды предназначались сотрудникам ЗАЭС, заявил эксперт-атомщик

Российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что украинские войска обстреливали сотрудников запорожской АЭС осколочными... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:39

2022-09-01T17:39

2022-09-01T18:11

в мире

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

рафаэль гросси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813796175_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_5fc962614e3cb718e3b6f2ce5e5e3f3a.jpg

ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что украинские войска обстреливали сотрудников запорожской АЭС осколочными боеприпасами из Никополя и Марганца (Днепропетровская область), передает корреспондент РИА Новости."Осколочные снаряды применяются исключительно для поражения живой силы. Если исходить из одной из версий украинской стороны, что они бьют по расположению группировки российских военнослужащих, то в этом квадрате нет российских военных. Таким образом несложно предположить, что эти снаряды предназначены для служащих этой станции, к сожалению", - сказал Карчаа Гросси, который приехал сегодня с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС.По его словам, обстрелы ведутся украинскими войсками из городов Никополь и Марганец.МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС. Киевские войска при этом ведут обстрелы Энергодара. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. По данным МО РФ, обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем. Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию, российская сторона подтверждала готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы, отмечали в ведомстве.

https://ria.ru/20220901/magate-1813810556.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси