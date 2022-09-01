17:39 01.09.2022 (обновлено: 18:11 01.09.2022)
Украинские снаряды предназначались сотрудникам ЗАЭС, заявил эксперт-атомщик
Эксперт-атомщик Карчаа заявил Гросси об обстрелах украинскими войсками сотрудников ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что украинские войска обстреливали сотрудников запорожской АЭС осколочными боеприпасами из Никополя и Марганца (Днепропетровская область), передает корреспондент РИА Новости.
"Осколочные снаряды применяются исключительно для поражения живой силы. Если исходить из одной из версий украинской стороны, что они бьют по расположению группировки российских военнослужащих, то в этом квадрате нет российских военных. Таким образом несложно предположить, что эти снаряды предназначены для служащих этой станции, к сожалению", - сказал Карчаа Гросси, который приехал сегодня с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС.
По его словам, обстрелы ведутся украинскими войсками из городов Никополь и Марганец.
МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС. Киевские войска при этом ведут обстрелы Энергодара. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. По данным МО РФ, обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем. Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию, российская сторона подтверждала готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы, отмечали в ведомстве.