https://ria.ru/20220901/zaes-1813798209.html

МАГАТЭ дало первоначальную оценку состояния Запорожской АЭС

МАГАТЭ дало первоначальную оценку состояния Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

МАГАТЭ дало первоначальную оценку состояния Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии оценил ситуацию на Запорожской АЭС во время пребывания на станции. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:25

2022-09-01T17:25

2022-09-01T18:51

в мире

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

рафаэль гросси

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии оценил ситуацию на Запорожской АЭС во время пребывания на станции."Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства. Несмотря на очень сложные обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. Мы продолжим наш анализ", — заявил он.По словам главы агентства, членам миссии удалось за несколько часов собрать много информации."Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", — подчеркнул Гросси.Он добавил, что участники инспекции останутся в городе и планируют встретиться с жителями Энергодара.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по территории станции делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В Министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленными на подмогу первой группе.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.ВСУ обстреливали Энергодар в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более чем 60 ударам украинских БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один пострадал. Четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока атомной электростанции. Еще несколько попали на территорию трех детских садов.Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60 процентов мощности.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

https://ria.ru/20220901/zaes-1813760247.html

https://ria.ru/20220901/zaes-1813794405.html

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Представитель "Росатома" и миссия МАГАТЭ во время осмотра Запорожской АЭС Представитель "Росатома" и миссия МАГАТЭ во время осмотра Запорожской АЭС 2022-09-01T17:25 true PT1M47S

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в мире, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси