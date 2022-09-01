17:25 01.09.2022 (обновлено: 18:51 01.09.2022)
МАГАТЭ дало первоначальную оценку состояния Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: была сделана первоначальная оценка состояния Запорожской АЭС
ЭНЕРГОДАР, 1 сен — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии оценил ситуацию на Запорожской АЭС во время пребывания на станции.
"Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства. Несмотря на очень сложные обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. Мы продолжим наш анализ", — заявил он.
По словам главы агентства, членам миссии удалось за несколько часов собрать много информации.
"Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", — подчеркнул Гросси.
Он добавил, что участники инспекции останутся в городе и планируют встретиться с жителями Энергодара.
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по территории станции делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В Министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.
Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленными на подмогу первой группе.
Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.
ВСУ обстреливали Энергодар в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более чем 60 ударам украинских БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один пострадал. Четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока атомной электростанции. Еще несколько попали на территорию трех детских садов.
Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60 процентов мощности.
Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60 процентов мощности.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.