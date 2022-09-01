Литва планирует поднять в ООН вопрос о безопасной зоне вокруг ЗАЭС
МИД Литвы намерен поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции
Автомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в четверг глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
"Необходимо искать практические решения, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Одним из них могло бы быть создание безопасных зон на Украине с привлечением международных сил. Мы намерены активно поднимать эту идею во всех форматах, прежде всего в ООН. Если там, что вероятно, будет наложено вето, мы будем искать других партнеров для поднятия этого вопроса", - сказал Ландсбергис. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС.
Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.