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Литва планирует поднять в ООН вопрос о безопасной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Литва планирует поднять в ООН вопрос о безопасной зоне вокруг ЗАЭС
Литва планирует поднять в ООН вопрос о безопасной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Литва планирует поднять в ООН вопрос о безопасной зоне вокруг ЗАЭС
Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в четверг глава... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:12
2022-09-01T17:12
в мире
магатэ
оон
запорожская аэс
украина
энергодар
литва
габриэлюс ландсбергис
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в четверг глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис."Необходимо искать практические решения, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Одним из них могло бы быть создание безопасных зон на Украине с привлечением международных сил. Мы намерены активно поднимать эту идею во всех форматах, прежде всего в ООН. Если там, что вероятно, будет наложено вето, мы будем искать других партнеров для поднятия этого вопроса", - сказал Ландсбергис. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС.Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, магатэ, оон, запорожская аэс, украина, энергодар, литва, габриэлюс ландсбергис
В мире, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС, Украина, Энергодар, Литва, Габриэлюс Ландсбергис
17:12 01.09.2022
 
Литва планирует поднять в ООН вопрос о безопасной зоне вокруг ЗАЭС

МИД Литвы намерен поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции
Автомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости
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Автомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в четверг глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
"Необходимо искать практические решения, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Одним из них могло бы быть создание безопасных зон на Украине с привлечением международных сил. Мы намерены активно поднимать эту идею во всех форматах, прежде всего в ООН. Если там, что вероятно, будет наложено вето, мы будем искать других партнеров для поднятия этого вопроса", - сказал Ландсбергис. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
15:36Специальная военная операция на Украине
Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября
МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС.
Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
16:11
Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на Запорожской АЭС
 
В миреМАГАТЭООНЗапорожская АЭСУкраинаЭнергодарЛитваГабриэлюс Ландсбергис
 
 
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