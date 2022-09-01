https://ria.ru/20220901/zaes-1813794405.html

Литва планирует поднять в ООН вопрос о безопасной зоне вокруг ЗАЭС

Литва планирует поднять в ООН вопрос о безопасной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Литва планирует поднять в ООН вопрос о безопасной зоне вокруг ЗАЭС

Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в четверг глава... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:12

2022-09-01T17:12

2022-09-01T17:12

в мире

магатэ

оон

запорожская аэс

украина

энергодар

литва

габриэлюс ландсбергис

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в четверг глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис."Необходимо искать практические решения, как обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Одним из них могло бы быть создание безопасных зон на Украине с привлечением международных сил. Мы намерены активно поднимать эту идею во всех форматах, прежде всего в ООН. Если там, что вероятно, будет наложено вето, мы будем искать других партнеров для поднятия этого вопроса", - сказал Ландсбергис. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС.Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813757750.html

https://ria.ru/20220901/zaes-1813767298.html

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энергодар

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в мире, магатэ, оон, запорожская аэс, украина, энергодар, литва, габриэлюс ландсбергис