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Гросси: миссии МАГАТЭ удалось собрать важную информацию при работе на ЗАЭС

Гросси: миссии МАГАТЭ удалось собрать важную информацию при работе на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Гросси: миссии МАГАТЭ удалось собрать важную информацию при работе на ЗАЭС

Миссии МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:04

2022-09-01T17:04

2022-09-01T17:34

в мире

запорожская аэс

запорожская область

магатэ

рафаэль гросси

энергодар

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Миссии МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации, заявил глава агентства Рафаэль Гросси."Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", - сказал Гросси журналистам.МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС.Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

https://ria.ru/20220901/energodar-1813764071.html

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энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я увидел ключевые вещи" – глава МАГАТЭ о визите на Запорожскую АЭС "Я увидел ключевые вещи" – глава МАГАТЭ о визите на Запорожскую АЭС 2022-09-01T17:04 true PT0M26S

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, запорожская область, магатэ, рафаэль гросси, энергодар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"