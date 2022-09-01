https://ria.ru/20220901/zaes-1813790998.html
Гросси: миссии МАГАТЭ удалось собрать важную информацию при работе на ЗАЭС
Гросси: миссии МАГАТЭ удалось собрать важную информацию при работе на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Гросси: миссии МАГАТЭ удалось собрать важную информацию при работе на ЗАЭС
Миссии МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:04
2022-09-01T17:04
2022-09-01T17:34
в мире
запорожская аэс
запорожская область
магатэ
рафаэль гросси
энергодар
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Миссии МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации, заявил глава агентства Рафаэль Гросси."Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", - сказал Гросси журналистам.МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС.Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
https://ria.ru/20220901/energodar-1813764071.html
запорожская область
энергодар
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Я увидел ключевые вещи" – глава МАГАТЭ о визите на Запорожскую АЭС
"Я увидел ключевые вещи" – глава МАГАТЭ о визите на Запорожскую АЭС
2022-09-01T17:04
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, запорожская область, магатэ, рафаэль гросси, энергодар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Энергодар, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
17:04 01.09.2022 (обновлено: 17:34 01.09.2022)
Гросси: миссии МАГАТЭ удалось собрать важную информацию при работе на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что увидел на ЗАЭС "ключевые вещи", которые хотел увидеть