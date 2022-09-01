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Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на Запорожской АЭС
Цель миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС заключается в защите атомной станции от ядерной аварии, заявил генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:11
2022-09-01T16:11
2022-09-01T16:38
в мире
запорожская аэс
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рафаэль гросси
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Цель миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС заключается в защите атомной станции от ядерной аварии, заявил генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси."У нас у всех одна цель - защита станции от ядерной аварии", - сказал Гросси в четверг на встрече с сотрудниками ЗАЭС."Мы должны сделать все возможное, чтобы найти возможность и договориться со всеми сторонами", - отметил он.По словам Гросси, в числе задач миссии - "обсудить... возможность постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ на площадке"."Некоторые из нас должны выполнить гарантийные обязательства МАГАТЭ, которые имеют большое значение", - сказал Гросси в четверг на встрече с сотрудниками ЗАЭС.Гарантии – это комплекс технических мер, которые МАГАТЭ применяет в отношении ядерных установок и материалов. На основе этих технических мер МАГАТЭ стремится независимо проверить соблюдение правового обязательства государства, состоящего в том, что ядерные установки и материалы используются только по назначению, в мирных целях.
https://ria.ru/20220901/magate-1813751330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, украина, запорожская область
В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Украина, Запорожская область
16:11 01.09.2022 (обновлено: 16:38 01.09.2022)
Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на Запорожской АЭС
Гросси: цель миссии МАГАТЭ на ЗАЭС состоит в защите станции от возможной ядерной аварии
ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Цель миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС заключается в защите атомной станции от ядерной аварии, заявил генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси.
"У нас у всех одна цель - защита станции от ядерной аварии", - сказал Гросси в четверг на встрече с сотрудниками ЗАЭС.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы найти возможность и договориться со всеми сторонами", - отметил он.
"Сейчас мы должны пойти и осмотреть объекты. Особый упор - на аспекты ядерной и радиационной безопасности", - добавил Гросси
По словам Гросси, в числе задач миссии - "обсудить... возможность постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ
на площадке".
"Некоторые из нас должны выполнить гарантийные обязательства МАГАТЭ, которые имеют большое значение", - сказал Гросси в четверг на встрече с сотрудниками ЗАЭС.
Гарантии – это комплекс технических мер, которые МАГАТЭ применяет в отношении ядерных установок и материалов. На основе этих технических мер МАГАТЭ стремится независимо проверить соблюдение правового обязательства государства, состоящего в том, что ядерные установки и материалы используются только по назначению, в мирных целях.