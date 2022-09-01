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Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на Запорожской АЭС

Цель миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС заключается в защите атомной станции от ядерной аварии, заявил генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:11

2022-09-01T16:11

2022-09-01T16:38

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Цель миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС заключается в защите атомной станции от ядерной аварии, заявил генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси."У нас у всех одна цель - защита станции от ядерной аварии", - сказал Гросси в четверг на встрече с сотрудниками ЗАЭС."Мы должны сделать все возможное, чтобы найти возможность и договориться со всеми сторонами", - отметил он.По словам Гросси, в числе задач миссии - "обсудить... возможность постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ на площадке"."Некоторые из нас должны выполнить гарантийные обязательства МАГАТЭ, которые имеют большое значение", - сказал Гросси в четверг на встрече с сотрудниками ЗАЭС.Гарантии – это комплекс технических мер, которые МАГАТЭ применяет в отношении ядерных установок и материалов. На основе этих технических мер МАГАТЭ стремится независимо проверить соблюдение правового обязательства государства, состоящего в том, что ядерные установки и материалы используются только по назначению, в мирных целях.

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Владимир Лаврентьев

в мире, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, украина, запорожская область