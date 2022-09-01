https://ria.ru/20220901/zaes-1813760247.html

МИД: ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского

МИД: ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского - РИА Новости, 01.09.2022

МИД: ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского

В случае новых попыток Киева сорвать работу экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вся ответственность ляжет на Владимира Зеленского и его кураторов, заявила... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:44

2022-09-01T15:44

2022-09-01T15:58

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В случае новых попыток Киева сорвать работу экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вся ответственность ляжет на Владимира Зеленского и его кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В случае новых попыток Киева сорвать их работу обстрелами или диверсиями вся ответственность за последствия целиком ляжет на режим Владимира Зеленского и его кураторов, а также их "группу поддержки" на Западе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Она также добавила, что инспекция миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - чрезвычайно ответственное мероприятие, призванное открыть глаза международному сообществу на реальный источник угрозы безопасности станции.По словам Захаровой, это "явно не по нраву Киеву", в связи с чем была осуществлена попытка срыва миссии МАГАТЭ на ЗАЭС."Украинская артиллерия устроила очередной массированный обстрел станции и находящегося рядом города Энергодар. Четыре снаряда разорвались на расстоянии 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС. Ударам подверглось и место встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. Наряду с этим на побережье Каховского водохранилища в 3 километрах северо-восточнее ЗАЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп общей численностью до 60 человек. Силами российских военных диверсанты были блокированы", - пояснила Захарова.Она подчеркнула, что российская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда благополучно осуществили поездку на ЗАЭС и выполнили свою работу."Отдаем должное их мужеству и готовности работать буквально под украинским огнем. В настоящее время эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую атомную электростанцию и начинают работу в соответствии с планом", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813714161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, киев, россия, энергодар