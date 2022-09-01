15:44 01.09.2022 (обновлено: 15:58 01.09.2022)
МИД: ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского
В МИД заявили, что ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции
Автомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В случае новых попыток Киева сорвать работу экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вся ответственность ляжет на Владимира Зеленского и его кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В случае новых попыток Киева сорвать их работу обстрелами или диверсиями вся ответственность за последствия целиком ляжет на режим Владимира Зеленского и его кураторов, а также их "группу поддержки" на Западе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она также добавила, что инспекция миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - чрезвычайно ответственное мероприятие, призванное открыть глаза международному сообществу на реальный источник угрозы безопасности станции.
По словам Захаровой, это "явно не по нраву Киеву", в связи с чем была осуществлена попытка срыва миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
"Украинская артиллерия устроила очередной массированный обстрел станции и находящегося рядом города Энергодар. Четыре снаряда разорвались на расстоянии 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС. Ударам подверглось и место встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. Наряду с этим на побережье Каховского водохранилища в 3 километрах северо-восточнее ЗАЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп общей численностью до 60 человек. Силами российских военных диверсанты были блокированы", - пояснила Захарова.
Она подчеркнула, что российская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда благополучно осуществили поездку на ЗАЭС и выполнили свою работу.
"Отдаем должное их мужеству и готовности работать буквально под украинским огнем. В настоящее время эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую атомную электростанцию и начинают работу в соответствии с планом", - заключила Захарова.