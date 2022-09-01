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МИД: ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского - РИА Новости, 01.09.2022
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МИД: ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского
МИД: ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского - РИА Новости, 01.09.2022
МИД: ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского
В случае новых попыток Киева сорвать работу экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вся ответственность ляжет на Владимира Зеленского и его кураторов, заявила... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:44
2022-09-01T15:58
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
киев
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В случае новых попыток Киева сорвать работу экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вся ответственность ляжет на Владимира Зеленского и его кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В случае новых попыток Киева сорвать их работу обстрелами или диверсиями вся ответственность за последствия целиком ляжет на режим Владимира Зеленского и его кураторов, а также их "группу поддержки" на Западе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Она также добавила, что инспекция миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - чрезвычайно ответственное мероприятие, призванное открыть глаза международному сообществу на реальный источник угрозы безопасности станции.По словам Захаровой, это "явно не по нраву Киеву", в связи с чем была осуществлена попытка срыва миссии МАГАТЭ на ЗАЭС."Украинская артиллерия устроила очередной массированный обстрел станции и находящегося рядом города Энергодар. Четыре снаряда разорвались на расстоянии 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС. Ударам подверглось и место встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. Наряду с этим на побережье Каховского водохранилища в 3 километрах северо-восточнее ЗАЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп общей численностью до 60 человек. Силами российских военных диверсанты были блокированы", - пояснила Захарова.Она подчеркнула, что российская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда благополучно осуществили поездку на ЗАЭС и выполнили свою работу."Отдаем должное их мужеству и готовности работать буквально под украинским огнем. В настоящее время эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую атомную электростанцию и начинают работу в соответствии с планом", - заключила Захарова.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, киев, россия, энергодар
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Киев, Россия, Энергодар
15:44 01.09.2022 (обновлено: 15:58 01.09.2022)
 
МИД: ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского

В МИД заявили, что ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции
Автомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Автомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В случае новых попыток Киева сорвать работу экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вся ответственность ляжет на Владимира Зеленского и его кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В случае новых попыток Киева сорвать их работу обстрелами или диверсиями вся ответственность за последствия целиком ляжет на режим Владимира Зеленского и его кураторов, а также их "группу поддержки" на Западе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Она также добавила, что инспекция миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - чрезвычайно ответственное мероприятие, призванное открыть глаза международному сообществу на реальный источник угрозы безопасности станции.
По словам Захаровой, это "явно не по нраву Киеву", в связи с чем была осуществлена попытка срыва миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
"Украинская артиллерия устроила очередной массированный обстрел станции и находящегося рядом города Энергодар. Четыре снаряда разорвались на расстоянии 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС. Ударам подверглось и место встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. Наряду с этим на побережье Каховского водохранилища в 3 километрах северо-восточнее ЗАЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп общей численностью до 60 человек. Силами российских военных диверсанты были блокированы", - пояснила Захарова.
Она подчеркнула, что российская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда благополучно осуществили поездку на ЗАЭС и выполнили свою работу.
"Отдаем должное их мужеству и готовности работать буквально под украинским огнем. В настоящее время эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую атомную электростанцию и начинают работу в соответствии с планом", - заключила Захарова.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиКиевРоссияЭнергодар
 
 
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