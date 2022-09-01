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Гросси уверен, что миссия МАГАТЭ в четверг достигнет Запорожской АЭС

Гросси уверен, что миссия МАГАТЭ в четверг достигнет Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Гросси уверен, что миссия МАГАТЭ в четверг достигнет Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уверен, что миссия достигнет ЗАЭС в четверг, заявил представитель агентства. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:35

2022-09-01T12:35

2022-09-01T12:36

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энергодар

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уверен, что миссия достигнет ЗАЭС в четверг, заявил представитель агентства."Глава МАГАТЭ до сих пор уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС в четверг", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на представителя МАГАТЭ.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, запорожская область, энергодар