Рейтинг@Mail.ru
Гросси уверен, что миссия МАГАТЭ в четверг достигнет Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/zaes-1813690714.html
Гросси уверен, что миссия МАГАТЭ в четверг достигнет Запорожской АЭС
Гросси уверен, что миссия МАГАТЭ в четверг достигнет Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Гросси уверен, что миссия МАГАТЭ в четверг достигнет Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уверен, что миссия достигнет ЗАЭС в четверг, заявил представитель агентства. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:35
2022-09-01T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
запорожская область
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813646412_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_05177855ada8d87e74c548fecd2cf4a7.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уверен, что миссия достигнет ЗАЭС в четверг, заявил представитель агентства."Глава МАГАТЭ до сих пор уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС в четверг", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на представителя МАГАТЭ.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813646412_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_32791758f6f7cf7d888c7840207ad8f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, запорожская область, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская область, Энергодар
12:35 01.09.2022 (обновлено: 12:36 01.09.2022)
 
Гросси уверен, что миссия МАГАТЭ в четверг достигнет Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси уверен, что миссия организации в четверг достигнет Запорожской АЭС

© AP Photo / Andriy AndriyenkoГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье перед выездом на Запорожскую АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье перед выездом на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье перед выездом на Запорожскую АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уверен, что миссия достигнет ЗАЭС в четверг, заявил представитель агентства.
"Глава МАГАТЭ до сих пор уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС в четверг", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на представителя МАГАТЭ.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская областьЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала