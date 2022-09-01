12:35 01.09.2022 (обновлено: 12:36 01.09.2022)
Гросси уверен, что миссия МАГАТЭ в четверг достигнет Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси уверен, что миссия организации в четверг достигнет Запорожской АЭС
© AP Photo / Andriy AndriyenkoГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье перед выездом на Запорожскую АЭС
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье перед выездом на Запорожскую АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уверен, что миссия достигнет ЗАЭС в четверг, заявил представитель агентства.
"Глава МАГАТЭ до сих пор уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС в четверг", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на представителя МАГАТЭ.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.