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Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.09.2022
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Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС, сообщили СМИ
Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.09.2022
Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС, сообщили СМИ
Агентство Рейтер сообщает, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:24
2022-09-01T08:35
запорожская аэс
запорожская область
магатэ
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Агентство Рейтер сообщает, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС."Миссия МАГАТЭ отправляется на ЗАЭС в Энергодаре", - говорится в сообщении агентства.Ранее сообщалось, что команда МАГАТЭ из 14 человек прибыла в город Запорожье в среду примерно в 14.00 по московскому времени.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожская аэс, запорожская область, магатэ, в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, россия, энергодар, запорожье, оон
Запорожская АЭС, Запорожская область, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Зеленский, Россия, Энергодар, Запорожье, ООН
08:24 01.09.2022 (обновлено: 08:35 01.09.2022)
 
Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС, сообщили СМИ

Агентство Рейтер сообщило, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Агентство Рейтер сообщает, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС.
"Миссия МАГАТЭ отправляется на ЗАЭС в Энергодаре", - говорится в сообщении агентства.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 11:52
Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Ранее сообщалось, что команда МАГАТЭ из 14 человек прибыла в город Запорожье в среду примерно в 14.00 по московскому времени.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 10:48
Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов
 
Запорожская АЭСЗапорожская областьМАГАТЭВ миреРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ЗеленскийРоссияЭнергодарЗапорожьеООН
 
 
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