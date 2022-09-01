08:24 01.09.2022 (обновлено: 08:35 01.09.2022)
Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС, сообщили СМИ
Агентство Рейтер сообщило, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Агентство Рейтер сообщает, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС.
"Миссия МАГАТЭ отправляется на ЗАЭС в Энергодаре", - говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что команда МАГАТЭ из 14 человек прибыла в город Запорожье в среду примерно в 14.00 по московскому времени.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
31 августа, 10:48Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов