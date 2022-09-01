https://ria.ru/20220901/zaes-1813618454.html

Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС, сообщили СМИ

Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.09.2022

Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС, сообщили СМИ

Агентство Рейтер сообщает, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:24

2022-09-01T08:24

2022-09-01T08:35

запорожская аэс

запорожская область

магатэ

в мире

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Агентство Рейтер сообщает, что миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС."Миссия МАГАТЭ отправляется на ЗАЭС в Энергодаре", - говорится в сообщении агентства.Ранее сообщалось, что команда МАГАТЭ из 14 человек прибыла в город Запорожье в среду примерно в 14.00 по московскому времени.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220831/zaes-1813374571.html

https://ria.ru/20220831/zaes-1813347922.html

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энергодар

запорожье

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская аэс, запорожская область, магатэ, в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, россия, энергодар, запорожье, оон