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Посол в Турции Ерхов выразил надежду на визит МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Посол в Турции Ерхов выразил надежду на визит МАГАТЭ на ЗАЭС
Посол в Турции Ерхов выразил надежду на визит МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Посол в Турции Ерхов выразил надежду на визит МАГАТЭ на ЗАЭС
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов выразил надежду, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не будет отменен в последний момент, как это было ранее. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T07:42
2022-09-01T07:45
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
россия
энергодар
вена
магатэ
запорожская аэс
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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов выразил надежду, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не будет отменен в последний момент, как это было ранее.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.По его словам, "в целом Россия достаточно открыта, готова показать атомную станцию, ситуацию вокруг нее международным экспертам, прежде всего, из Международного агентства по атомной энергии".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html
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в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия, энергодар, вена, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Энергодар, Вена, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
07:42 01.09.2022 (обновлено: 07:45 01.09.2022)
 
Посол в Турции Ерхов выразил надежду на визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Посол России в Турции выразил надежду, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС не будет отменен

© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов выразил надежду, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не будет отменен в последний момент, как это было ранее.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.
"Западные СМИ обвиняют российских военных в бомбардировке (ЗАЭС - ред.)... Такое обвинение абсурдно, потому что мы не можем вести огонь на объекте, где мы присутствуем. Например, если вы говорите, что кто-то стреляет в ваших (турецких) солдат в районе Тель-Рифата или Манбиджа, вам отвечают: "Нет, ребята, вы стреляете в себя и уходите оттуда, мы пошлем туда миротворческие силы". Это обвинение примерно такое. Или другое обвинение: наша армия размещает бронемашины вокруг электростанции, и когда их обстреливают, то попадают в атомную электростанцию. Как еще мы можем защитить ЗАЭС от ракетных атак, если мы не разместим системы ПВО в непосредственной близости?" - заявил дипломат в интервью газете Yeni Şafak.
По его словам, "в целом Россия достаточно открыта, готова показать атомную станцию, ситуацию вокруг нее международным экспертам, прежде всего, из Международного агентства по атомной энергии".
"Мы надеемся, что запланированный визит не будет отменен в последний момент, как это было раньше, и что эксперты приедут и убедятся, что правда на нашей стороне", - подчеркнул он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
 
В миреРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)РоссияЭнергодарВенаМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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