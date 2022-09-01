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Посол в Турции Ерхов выразил надежду на визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Посол в Турции Ерхов выразил надежду на визит МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Посол в Турции Ерхов выразил надежду на визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов выразил надежду, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не будет отменен в последний момент, как это было ранее. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T07:42

2022-09-01T07:42

2022-09-01T07:45

в мире

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

россия

энергодар

вена

магатэ

запорожская аэс

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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов выразил надежду, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не будет отменен в последний момент, как это было ранее.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.По его словам, "в целом Россия достаточно открыта, готова показать атомную станцию, ситуацию вокруг нее международным экспертам, прежде всего, из Международного агентства по атомной энергии".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html

россия

энергодар

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в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия, энергодар, вена, магатэ, запорожская аэс, оон