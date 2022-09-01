https://ria.ru/20220901/zadacha-1813745104.html
Мишустин задал ученикам школы-интерната при МГУ задачу по геометрии
Мишустин задал ученикам школы-интерната при МГУ задачу по геометрии - РИА Новости, 01.09.2022
Мишустин задал ученикам школы-интерната при МГУ задачу по геометрии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 1 сентября, во время посещения СУНЦ - школы-интерната имени А.Н.Колмогорова МГУ в Москве задал школьникам задачу... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:12
2022-09-01T15:12
2022-09-01T15:12
общество
москва
михаил мишустин
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 1 сентября, во время посещения СУНЦ - школы-интерната имени А.Н.Колмогорова МГУ в Москве задал школьникам задачу по геометрии, ученики сумели ее решить.Посещая СУНЦ, Мишустин пообщался со школьниками, и один из учеников попросил премьера задать классу задачу. Глава правительства привел школьникам упражнение, которую сам решал во время учебы в экономико-математической школе при МГУ. По его словам, это упражнение в прошлом задавал ученикам советский математик Андрей Колмогоров.Мишустин начертил на доске геометрическую задачу и предложил школьникам найти ошибку в расчетах. Один из учеников сумел справиться с заданием. "Молодец, ты знал задачу?" - спросил Мишустин ученика. Тот признался, что решал ее ранее. Класс засмеялся и зааплодировал школьнику и премьеру. "На самом деле неочевидная вещь. … Андрей Николаевич очень любил такие задачи", - описал решение Мишустин.Премьер в День знаний приехал в СУНЦ - школу-интернат имени А.Н.Колмогорова МГУ в Москве, где провёл осмотр жилых комнат и учебных помещений. 1 сентября здесь были открыты новые здания кампуса. За два года были построены два новых корпуса (учебный и жилой), проведён капремонт существовавших учебного, двух спальных корпусов, стадиона и вспомогательных помещений.В 2021 году 1 сентября Мишустин тоже задавал школьникам задачу по геометрии. Тогда он посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы, зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики и предложил лицеистам по начерченной задаче провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов. Школьники вместе с учителем начали искать варианты решения, высказывая свои предположения, но так и не справились с ней. Затем Мишустин объяснил ребятам решение задачи.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813740013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил мишустин, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Москва, Михаил Мишустин, МГУ имени М. В. Ломоносова
Мишустин задал ученикам школы-интерната при МГУ задачу по геометрии
Премьер Мишустин во время посещения СУНЦ МГУ задал школьникам задачу по геометрии
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 1 сентября, во время посещения СУНЦ - школы-интерната имени А.Н.Колмогорова МГУ в Москве задал школьникам задачу по геометрии, ученики сумели ее решить.
Посещая СУНЦ, Мишустин пообщался со школьниками, и один из учеников попросил премьера задать классу задачу. Глава правительства привел школьникам упражнение, которую сам решал во время учебы в экономико-математической школе при МГУ. По его словам, это упражнение в прошлом задавал ученикам советский математик Андрей Колмогоров.
Мишустин начертил на доске геометрическую задачу и предложил школьникам найти ошибку в расчетах. Один из учеников сумел справиться с заданием. "Молодец, ты знал задачу?" - спросил Мишустин ученика. Тот признался, что решал ее ранее. Класс засмеялся и зааплодировал школьнику и премьеру. "На самом деле неочевидная вещь. … Андрей Николаевич очень любил такие задачи", - описал решение Мишустин.
Премьер в День знаний приехал в СУНЦ - школу-интернат имени А.Н.Колмогорова МГУ в Москве
, где провёл осмотр жилых комнат и учебных помещений. 1 сентября здесь были открыты новые здания кампуса. За два года были построены два новых корпуса (учебный и жилой), проведён капремонт существовавших учебного, двух спальных корпусов, стадиона и вспомогательных помещений.
В 2021 году 1 сентября Мишустин тоже задавал школьникам
задачу по геометрии. Тогда он посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы, зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики и предложил лицеистам по начерченной задаче провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов. Школьники вместе с учителем начали искать варианты решения, высказывая свои предположения, но так и не справились с ней. Затем Мишустин объяснил ребятам решение задачи.