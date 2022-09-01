https://ria.ru/20220901/zadacha-1813745104.html

Мишустин задал ученикам школы-интерната при МГУ задачу по геометрии

Мишустин задал ученикам школы-интерната при МГУ задачу по геометрии - РИА Новости, 01.09.2022

Мишустин задал ученикам школы-интерната при МГУ задачу по геометрии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 1 сентября, во время посещения СУНЦ - школы-интерната имени А.Н.Колмогорова МГУ в Москве задал школьникам задачу... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:12

2022-09-01T15:12

2022-09-01T15:12

общество

москва

михаил мишустин

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 1 сентября, во время посещения СУНЦ - школы-интерната имени А.Н.Колмогорова МГУ в Москве задал школьникам задачу по геометрии, ученики сумели ее решить.Посещая СУНЦ, Мишустин пообщался со школьниками, и один из учеников попросил премьера задать классу задачу. Глава правительства привел школьникам упражнение, которую сам решал во время учебы в экономико-математической школе при МГУ. По его словам, это упражнение в прошлом задавал ученикам советский математик Андрей Колмогоров.Мишустин начертил на доске геометрическую задачу и предложил школьникам найти ошибку в расчетах. Один из учеников сумел справиться с заданием. "Молодец, ты знал задачу?" - спросил Мишустин ученика. Тот признался, что решал ее ранее. Класс засмеялся и зааплодировал школьнику и премьеру. "На самом деле неочевидная вещь. … Андрей Николаевич очень любил такие задачи", - описал решение Мишустин.Премьер в День знаний приехал в СУНЦ - школу-интернат имени А.Н.Колмогорова МГУ в Москве, где провёл осмотр жилых комнат и учебных помещений. 1 сентября здесь были открыты новые здания кампуса. За два года были построены два новых корпуса (учебный и жилой), проведён капремонт существовавших учебного, двух спальных корпусов, стадиона и вспомогательных помещений.В 2021 году 1 сентября Мишустин тоже задавал школьникам задачу по геометрии. Тогда он посетил физтех-лицей имени П. О. Капицы, зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики и предложил лицеистам по начерченной задаче провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов. Школьники вместе с учителем начали искать варианты решения, высказывая свои предположения, но так и не справились с ней. Затем Мишустин объяснил ребятам решение задачи.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813740013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил мишустин, мгу имени м. в. ломоносова