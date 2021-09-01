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Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить
Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить - РИА Новости, 01.09.2021
Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в День знаний приехал в физтех-лицей имени П. О. Капицы, зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики и задал... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:56
2021-09-01T12:56
2021-09-01T13:43
общество
михаил мишустин
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ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в День знаний приехал в физтех-лицей имени П. О. Капицы, зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики и задал лицеистам физтеховскую задачу.Мишустин вошёл в класс с букетом цветов, который вручил учителю математики Ольге Николаевне Браславской. Учащиеся в это время решали задачу, посвящённую анализу бизнес-проектов."Зачем же в физтехе бизнес-проектами заниматься, ребята? Здесь нужны фундаментальные знания, правильно?", - спросил глава правительства."В современное время нужны специалисты на все руки, особенно в России", - объяснили ученики.На классной доске Мишустин начертил задачу, в которой предложил ребятам провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов, и дал ребятам время на её решение, пообещав зайти позднее. Задачка главы правительства вызвала бурное обсуждение в классе. Школьники вместе с учителем начали искать варианты решения, говоря свои предположения, но так и не справились с ней.Вернувшийся в класс Мишустин объяснил ребятам решение задачи. Он сам стёр тряпкой написанное ранее на доске, чтобы подкрепить свои слова наглядно. Лицеисты внимательно слушали премьера, отвечая на его наводящие вопросы.Он также пожелал им удачи в учёбе.
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общество, михаил мишустин
12:56 01.09.2021 (обновлено: 13:43 01.09.2021)
Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить
Премьер Михаил Мишустин задал лицеистам физтеховскую задачу, которую они не решили
ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, который в День знаний приехал в физтех-лицей имени П. О. Капицы, зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики и задал лицеистам физтеховскую задачу.
Мишустин вошёл в класс с букетом цветов, который вручил учителю математики Ольге Николаевне Браславской. Учащиеся в это время решали задачу, посвящённую анализу бизнес-проектов.
"Зачем же в физтехе бизнес-проектами заниматься, ребята? Здесь нужны фундаментальные знания, правильно?", - спросил глава правительства.
"В современное время нужны специалисты на все руки, особенно в России", - объяснили ученики.
На классной доске Мишустин начертил задачу, в которой предложил ребятам провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов, и дал ребятам время на её решение, пообещав зайти позднее. Задачка главы правительства вызвала бурное обсуждение в классе. Школьники вместе с учителем начали искать варианты решения, говоря свои предположения, но так и не справились с ней.
Вернувшийся в класс Мишустин объяснил ребятам решение задачи. Он сам стёр тряпкой написанное ранее на доске, чтобы подкрепить свои слова наглядно. Лицеисты внимательно слушали премьера, отвечая на его наводящие вопросы.
"Конечно, очень важно решать задачи, связанные с бизнесом, и с приложением математических фундаментальных знаний, которыми вы обладаете. Но мне кажется, в вашем возрасте хорошо бы фундаменталки поднабраться. А когда вы будете обладать математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи, включая бизнес", - сказал Мишустин ребятам.
Он также пожелал им удачи в учёбе.