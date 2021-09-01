https://ria.ru/20210901/mishustin-1748148887.html

Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить

Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить - РИА Новости, 01.09.2021

Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в День знаний приехал в физтех-лицей имени П. О. Капицы, зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики и задал... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:56

2021-09-01T12:56

2021-09-01T13:43

общество

михаил мишустин

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ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в День знаний приехал в физтех-лицей имени П. О. Капицы, зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики и задал лицеистам физтеховскую задачу.Мишустин вошёл в класс с букетом цветов, который вручил учителю математики Ольге Николаевне Браславской. Учащиеся в это время решали задачу, посвящённую анализу бизнес-проектов."Зачем же в физтехе бизнес-проектами заниматься, ребята? Здесь нужны фундаментальные знания, правильно?", - спросил глава правительства."В современное время нужны специалисты на все руки, особенно в России", - объяснили ученики.На классной доске Мишустин начертил задачу, в которой предложил ребятам провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов, и дал ребятам время на её решение, пообещав зайти позднее. Задачка главы правительства вызвала бурное обсуждение в классе. Школьники вместе с учителем начали искать варианты решения, говоря свои предположения, но так и не справились с ней.Вернувшийся в класс Мишустин объяснил ребятам решение задачи. Он сам стёр тряпкой написанное ранее на доске, чтобы подкрепить свои слова наглядно. Лицеисты внимательно слушали премьера, отвечая на его наводящие вопросы.Он также пожелал им удачи в учёбе.

https://ria.ru/20210901/1sentyabrya-1748141169.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748133540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, михаил мишустин