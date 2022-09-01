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Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку - РИА Новости, 01.09.2022
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Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку
Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку - РИА Новости, 01.09.2022
Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку
Россия удовлетворила запрос Белоруссии об экстрадиции обвиняемой в разжигании социальной вражды и экстремизме активистки Яны Пинчук, сообщила пресс-службы... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:46
2022-09-01T16:46
в мире
белоруссия
генеральная прокуратура рф
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генеральная прокуратура белоруссии
россия
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Россия удовлетворила запрос Белоруссии об экстрадиции обвиняемой в разжигании социальной вражды и экстремизме активистки Яны Пинчук, сообщила пресс-службы белорусской генпрокуратуры."Удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Яны Пинчук для привлечения к уголовной ответственности - во исполнение решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации она 1 сентября 2022 года передана на территорию Республики Беларусь", - сообщается в Telegram-канале белорусской генпрокуратуры.Уголовное дело в отношении Пинчук находится в производстве Витебского городского отдела следственного комитета.Объявленная в Белоруссии в розыск администратор Telegram-канала "Витебск 97%" Пинчук была арестована в Петербурге. Генпрокуратура 29 марта постановила выдать Пинчук правоохранительным органам Белоруссии для привлечения к уголовной ответственности по статьям о разжигании социальной вражды или розни; призывах к действиям во вред национальной безопасности; создании экстремистского объединения. Санкт-Петербургский горсуд 1 июня признал законным решение Генпрокуратуры.По версии следствия, в 2020 году Пинчук была администратором Telegram-канала "Витебск 97%" и с целью возбуждения социальной вражды разместила сообщения, в которых содержится негативная оценка группы лиц, принадлежащих к сотрудникам правоохранительных органов, органов госвласти. Также ею были размещены текстовые сообщения экстремистского характера.
https://ria.ru/20220831/belorussiya-1813341385.html
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в мире, белоруссия, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, генеральная прокуратура белоруссии, россия
В мире, Белоруссия, Генеральная прокуратура РФ, Санкт-Петербург, Генеральная прокуратура Белоруссии, Россия
16:46 01.09.2022
 
Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку

Генпрокуратура Белоруссии: Россия выдала обвиняемую в экстремизме активистку Пинчук

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтозак
Автозак - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Россия удовлетворила запрос Белоруссии об экстрадиции обвиняемой в разжигании социальной вражды и экстремизме активистки Яны Пинчук, сообщила пресс-службы белорусской генпрокуратуры.
"Удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Яны Пинчук для привлечения к уголовной ответственности - во исполнение решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации она 1 сентября 2022 года передана на территорию Республики Беларусь", - сообщается в Telegram-канале белорусской генпрокуратуры.
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Уголовное дело в отношении Пинчук находится в производстве Витебского городского отдела следственного комитета.
Объявленная в Белоруссии в розыск администратор Telegram-канала "Витебск 97%" Пинчук была арестована в Петербурге. Генпрокуратура 29 марта постановила выдать Пинчук правоохранительным органам Белоруссии для привлечения к уголовной ответственности по статьям о разжигании социальной вражды или розни; призывах к действиям во вред национальной безопасности; создании экстремистского объединения. Санкт-Петербургский горсуд 1 июня признал законным решение Генпрокуратуры.
По версии следствия, в 2020 году Пинчук была администратором Telegram-канала "Витебск 97%" и с целью возбуждения социальной вражды разместила сообщения, в которых содержится негативная оценка группы лиц, принадлежащих к сотрудникам правоохранительных органов, органов госвласти. Также ею были размещены текстовые сообщения экстремистского характера.
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