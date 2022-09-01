https://ria.ru/20220901/vydacha-1813784280.html
Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку
Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку - РИА Новости, 01.09.2022
Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку
Россия удовлетворила запрос Белоруссии об экстрадиции обвиняемой в разжигании социальной вражды и экстремизме активистки Яны Пинчук, сообщила пресс-службы... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:46
2022-09-01T16:46
2022-09-01T16:46
в мире
белоруссия
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
генеральная прокуратура белоруссии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731983586_0:233:3112:1983_1920x0_80_0_0_8d01e7e875936a584900108ebe282b2e.jpg
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Россия удовлетворила запрос Белоруссии об экстрадиции обвиняемой в разжигании социальной вражды и экстремизме активистки Яны Пинчук, сообщила пресс-службы белорусской генпрокуратуры."Удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Яны Пинчук для привлечения к уголовной ответственности - во исполнение решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации она 1 сентября 2022 года передана на территорию Республики Беларусь", - сообщается в Telegram-канале белорусской генпрокуратуры.Уголовное дело в отношении Пинчук находится в производстве Витебского городского отдела следственного комитета.Объявленная в Белоруссии в розыск администратор Telegram-канала "Витебск 97%" Пинчук была арестована в Петербурге. Генпрокуратура 29 марта постановила выдать Пинчук правоохранительным органам Белоруссии для привлечения к уголовной ответственности по статьям о разжигании социальной вражды или розни; призывах к действиям во вред национальной безопасности; создании экстремистского объединения. Санкт-Петербургский горсуд 1 июня признал законным решение Генпрокуратуры.По версии следствия, в 2020 году Пинчук была администратором Telegram-канала "Витебск 97%" и с целью возбуждения социальной вражды разместила сообщения, в которых содержится негативная оценка группы лиц, принадлежащих к сотрудникам правоохранительных органов, органов госвласти. Также ею были размещены текстовые сообщения экстремистского характера.
https://ria.ru/20220831/belorussiya-1813341385.html
https://ria.ru/20220901/proekty-1813752018.html
белоруссия
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731983586_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_a1554b6b1fe30fdb0c419157f247c93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, генеральная прокуратура белоруссии, россия
В мире, Белоруссия, Генеральная прокуратура РФ, Санкт-Петербург, Генеральная прокуратура Белоруссии, Россия
Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку
Генпрокуратура Белоруссии: Россия выдала обвиняемую в экстремизме активистку Пинчук