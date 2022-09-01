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Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку

Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку - РИА Новости, 01.09.2022

Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме активистку

Россия удовлетворила запрос Белоруссии об экстрадиции обвиняемой в разжигании социальной вражды и экстремизме активистки Яны Пинчук, сообщила пресс-службы... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:46

2022-09-01T16:46

2022-09-01T16:46

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Россия удовлетворила запрос Белоруссии об экстрадиции обвиняемой в разжигании социальной вражды и экстремизме активистки Яны Пинчук, сообщила пресс-службы белорусской генпрокуратуры."Удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Яны Пинчук для привлечения к уголовной ответственности - во исполнение решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации она 1 сентября 2022 года передана на территорию Республики Беларусь", - сообщается в Telegram-канале белорусской генпрокуратуры.Уголовное дело в отношении Пинчук находится в производстве Витебского городского отдела следственного комитета.Объявленная в Белоруссии в розыск администратор Telegram-канала "Витебск 97%" Пинчук была арестована в Петербурге. Генпрокуратура 29 марта постановила выдать Пинчук правоохранительным органам Белоруссии для привлечения к уголовной ответственности по статьям о разжигании социальной вражды или розни; призывах к действиям во вред национальной безопасности; создании экстремистского объединения. Санкт-Петербургский горсуд 1 июня признал законным решение Генпрокуратуры.По версии следствия, в 2020 году Пинчук была администратором Telegram-канала "Витебск 97%" и с целью возбуждения социальной вражды разместила сообщения, в которых содержится негативная оценка группы лиц, принадлежащих к сотрудникам правоохранительных органов, органов госвласти. Также ею были размещены текстовые сообщения экстремистского характера.

https://ria.ru/20220831/belorussiya-1813341385.html

https://ria.ru/20220901/proekty-1813752018.html

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в мире, белоруссия, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, генеральная прокуратура белоруссии, россия