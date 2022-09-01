https://ria.ru/20220901/vybory-1813629488.html

Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы

Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы - РИА Новости, 01.09.2022

Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении провести осенью текущего года внеочередные президентские выборы. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:19

2022-09-01T09:19

2022-09-01T11:12

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казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 1 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении провести осенью текущего года внеочередные президентские выборы."Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", — заявил он, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.При этом он также призвал ограничить длительность полномочий главы государства одним семилетним сроком — сейчас граждане Казахстана могут выбирать одного и того же человека президентом на два пятилетних срока.По мнению Токаева, предлагаемые им изменения "значительно снизят риски монополизации власти"."Именно поэтому предлагаю внедрить норму однократного президентства. Мы должны установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства", — подчеркнул он.Помимо этого, Токаев предложил провести в 2023 году внеочередные парламентские выборы."В целом все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года. Предлагаю провести выборы в мажилис и маслихаты (местные представительные органы. — Прим. ред.) всех уровней в первой половине следующего года", — заявил он.Изначально выборы в парламент должны были состояться в 2025 году.

https://ria.ru/20220826/eaes-1812220693.html

https://ria.ru/20220823/posol-1811489054.html

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев