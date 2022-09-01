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Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы - РИА Новости, 01.09.2022
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Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы
Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы - РИА Новости, 01.09.2022
Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении провести осенью текущего года внеочередные президентские выборы. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:19
2022-09-01T11:12
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 1 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении провести осенью текущего года внеочередные президентские выборы."Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", — заявил он, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.При этом он также призвал ограничить длительность полномочий главы государства одним семилетним сроком — сейчас граждане Казахстана могут выбирать одного и того же человека президентом на два пятилетних срока.По мнению Токаева, предлагаемые им изменения "значительно снизят риски монополизации власти"."Именно поэтому предлагаю внедрить норму однократного президентства. Мы должны установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства", — подчеркнул он.Помимо этого, Токаев предложил провести в 2023 году внеочередные парламентские выборы."В целом все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года. Предлагаю провести выборы в мажилис и маслихаты (местные представительные органы. — Прим. ред.) всех уровней в первой половине следующего года", — заявил он.Изначально выборы в парламент должны были состояться в 2025 году.
https://ria.ru/20220826/eaes-1812220693.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
09:19 01.09.2022 (обновлено: 11:12 01.09.2022)
 
Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы

Токаев предложил провести внеочередные выборы президента и в парламент Казахстана

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 1 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении провести осенью текущего года внеочередные президентские выборы.
"Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", — заявил он, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.
При этом он также призвал ограничить длительность полномочий главы государства одним семилетним сроком — сейчас граждане Казахстана могут выбирать одного и того же человека президентом на два пятилетних срока.
По мнению Токаева, предлагаемые им изменения "значительно снизят риски монополизации власти".
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"Именно поэтому предлагаю внедрить норму однократного президентства. Мы должны установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства", — подчеркнул он.
Помимо этого, Токаев предложил провести в 2023 году внеочередные парламентские выборы.
"В целом все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года. Предлагаю провести выборы в мажилис и маслихаты (местные представительные органы. — Прим. ред.) всех уровней в первой половине следующего года", — заявил он.
Изначально выборы в парламент должны были состояться в 2025 году.
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