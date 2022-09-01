https://ria.ru/20220901/vsu-1813626421.html

ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару

ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару - РИА Новости, 01.09.2022

ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару

Украинские войска продолжают наносить удары по Энергодару, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:05

2022-09-01T09:05

2022-09-01T09:12

вооруженные силы украины

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

запорожье

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по Энергодару, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел города ведется примерно с четырех утра.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно. Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в районе города произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.

https://ria.ru/20220901/energodar-1813626995.html

энергодар

запорожская область

запорожье

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, запорожье