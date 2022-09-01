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ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару - РИА Новости, 01.09.2022
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ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару
ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару - РИА Новости, 01.09.2022
ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару
Украинские войска продолжают наносить удары по Энергодару, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:05
2022-09-01T09:12
вооруженные силы украины
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
запорожье
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по Энергодару, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел города ведется примерно с четырех утра.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно. Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в районе города произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
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энергодар
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вооруженные силы украины, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, запорожье
Вооруженные силы Украины, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожье
09:05 01.09.2022 (обновлено: 09:12 01.09.2022)
 
ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару

Украинские войска с четырех часов утра наносят удары по Энергодару

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по Энергодару, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел города ведется примерно с четырех утра.
Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно. Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что в районе города произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 09:10Специальная военная операция на Украине
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Вооруженные силы УкраиныЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожье
 
 
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