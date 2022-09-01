08:18 01.09.2022 (обновлено: 09:32 01.09.2022)
В районе Энергодара высадился украинский десант, по нему работает авиация
Глава Энергодара Волга заявил о высадке украинского десанта перед визитом МАГАТЭ на ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Под Энергодаром высадился украинский десант, сообщил РИА Новости глава администрации города Александр Волга.
"Они на данный момент лежат, по ним работает авиация", — сказал он.
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По его словам, подразделения ВСУ удалось заблокировать в районе дачного поселка.
"В ближайшее время операция завершится", — цитирует Волгу Telegram-канал местных властей.
Как рассказали позже в Министерстве обороны, около 6:00 украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС двумя группами общей численностью до 60 человек. На семи лодках они высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее станции. После этого были приняты меры по уничтожению десанта, в том числе с применением армейской авиации.
Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Как сообщали СМИ, сотрудники агентства уже выехали в сторону ЗАЭС.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.