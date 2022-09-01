https://ria.ru/20220901/vsu-1813618159.html

В районе Энергодара высадился украинский десант, по нему работает авиация

В районе Энергодара высадился украинский десант, по нему работает авиация - РИА Новости, 01.09.2022

В районе Энергодара высадился украинский десант, по нему работает авиация

Под Энергодаром высадился украинский десант, сообщил РИА Новости глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:18

2022-09-01T08:18

2022-09-01T09:32

энергодар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Под Энергодаром высадился украинский десант, сообщил РИА Новости глава администрации города Александр Волга."Они на данный момент лежат, по ним работает авиация", — сказал он.По его словам, подразделения ВСУ удалось заблокировать в районе дачного поселка."В ближайшее время операция завершится", — цитирует Волгу Telegram-канал местных властей.Как рассказали позже в Министерстве обороны, около 6:00 украинские диверсанты попытались захватить Запорожскую АЭС двумя группами общей численностью до 60 человек. На семи лодках они высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее станции. После этого были приняты меры по уничтожению десанта, в том числе с применением армейской авиации.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Как сообщали СМИ, сотрудники агентства уже выехали в сторону ЗАЭС. Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html

https://ria.ru/20220831/oon-1813567400.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

энергодар, вооруженные силы украины