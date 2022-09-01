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Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России

Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России - РИА Новости, 01.09.2022

Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России

Дипломатические представительства Финляндии в России с четверга начнут новый порядок выдачи виз, ограничив их число до 500 в сутки, из которых 100 будут... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T00:32

2022-09-01T00:32

2022-09-01T00:32

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Дипломатические представительства Финляндии в России с четверга начнут новый порядок выдачи виз, ограничив их число до 500 в сутки, из которых 100 будут туристическими, сообщил финский МИД.Как отметил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто, вводимые с сентября визовые ограничения в России имеют символическое значение — они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам.По данным на 30 августа, в Финляндии находятся 37 312 граждан Украины, запросивших временное убежище из-за российской специальной военной операции."С начала сентября количество виз будет ограничено до 500 в сутки. Кроме того, министерство иностранных дел определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом", — говорится в сообщении МИД.Также ограничивается география приема заявлений на туристические визы до четырех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска — заявки на туристические визы в них будут принимать только по понедельникам. По всем остальным категориям виз заявки будут приниматься в 18 визовых центрах по всей России, уточнили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пограничной охране Финляндии, за первые четыре недели августа финско-российскую границу через КПП на юго-востоке Финляндии пересекли 263 458 человек, пять запросили убежище, 501 запросил временное убежище (граждане Украины).

https://ria.ru/20220831/vizy-1813577665.html

https://ria.ru/20220831/vizy-1813429112.html

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в мире, финляндия, россия, украина, пекка хаависто