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Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России - РИА Новости, 01.09.2022
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Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России
Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России - РИА Новости, 01.09.2022
Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России
Дипломатические представительства Финляндии в России с четверга начнут новый порядок выдачи виз, ограничив их число до 500 в сутки, из которых 100 будут... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T00:32
2022-09-01T00:32
в мире
финляндия
россия
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Дипломатические представительства Финляндии в России с четверга начнут новый порядок выдачи виз, ограничив их число до 500 в сутки, из которых 100 будут туристическими, сообщил финский МИД.Как отметил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто, вводимые с сентября визовые ограничения в России имеют символическое значение — они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам.По данным на 30 августа, в Финляндии находятся 37 312 граждан Украины, запросивших временное убежище из-за российской специальной военной операции."С начала сентября количество виз будет ограничено до 500 в сутки. Кроме того, министерство иностранных дел определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом", — говорится в сообщении МИД.Также ограничивается география приема заявлений на туристические визы до четырех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска — заявки на туристические визы в них будут принимать только по понедельникам. По всем остальным категориям виз заявки будут приниматься в 18 визовых центрах по всей России, уточнили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пограничной охране Финляндии, за первые четыре недели августа финско-российскую границу через КПП на юго-востоке Финляндии пересекли 263 458 человек, пять запросили убежище, 501 запросил временное убежище (граждане Украины).
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в мире, финляндия, россия, украина, пекка хаависто
В мире, Финляндия, Россия, Украина, Пекка Хаависто
00:32 01.09.2022
 
Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России

Финляндия с четверга начинает новый порядок выдачи виз в России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Дипломатические представительства Финляндии в России с четверга начнут новый порядок выдачи виз, ограничив их число до 500 в сутки, из которых 100 будут туристическими, сообщил финский МИД.
Как отметил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто, вводимые с сентября визовые ограничения в России имеют символическое значение — они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам.
По данным на 30 августа, в Финляндии находятся 37 312 граждан Украины, запросивших временное убежище из-за российской специальной военной операции.
"С начала сентября количество виз будет ограничено до 500 в сутки. Кроме того, министерство иностранных дел определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом", — говорится в сообщении МИД.
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Также ограничивается география приема заявлений на туристические визы до четырех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска — заявки на туристические визы в них будут принимать только по понедельникам. По всем остальным категориям виз заявки будут приниматься в 18 визовых центрах по всей России, уточнили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в пограничной охране Финляндии, за первые четыре недели августа финско-российскую границу через КПП на юго-востоке Финляндии пересекли 263 458 человек, пять запросили убежище, 501 запросил временное убежище (граждане Украины).
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