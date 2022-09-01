https://ria.ru/20220901/vizy-1813595040.html
Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России
Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России - РИА Новости, 01.09.2022
Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России
Дипломатические представительства Финляндии в России с четверга начнут новый порядок выдачи виз, ограничив их число до 500 в сутки, из которых 100 будут... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T00:32
2022-09-01T00:32
2022-09-01T00:32
в мире
финляндия
россия
украина
пекка хаависто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115569/42/1155694274_0:252:2748:1798_1920x0_80_0_0_4b0e72bc91a8ebe2a1d0b8a2dd819d49.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Дипломатические представительства Финляндии в России с четверга начнут новый порядок выдачи виз, ограничив их число до 500 в сутки, из которых 100 будут туристическими, сообщил финский МИД.Как отметил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто, вводимые с сентября визовые ограничения в России имеют символическое значение — они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам.По данным на 30 августа, в Финляндии находятся 37 312 граждан Украины, запросивших временное убежище из-за российской специальной военной операции."С начала сентября количество виз будет ограничено до 500 в сутки. Кроме того, министерство иностранных дел определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом", — говорится в сообщении МИД.Также ограничивается география приема заявлений на туристические визы до четырех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска — заявки на туристические визы в них будут принимать только по понедельникам. По всем остальным категориям виз заявки будут приниматься в 18 визовых центрах по всей России, уточнили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пограничной охране Финляндии, за первые четыре недели августа финско-российскую границу через КПП на юго-востоке Финляндии пересекли 263 458 человек, пять запросили убежище, 501 запросил временное убежище (граждане Украины).
https://ria.ru/20220831/vizy-1813577665.html
https://ria.ru/20220831/vizy-1813429112.html
финляндия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115569/42/1155694274_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_c9c67abd3aeee266815834b3e57218e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, украина, пекка хаависто
В мире, Финляндия, Россия, Украина, Пекка Хаависто
Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России
Финляндия с четверга начинает новый порядок выдачи виз в России