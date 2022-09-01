https://ria.ru/20220901/viza-1813712308.html

В визовом центре Финляндии рассказали, как записаться на подачу документов

В визовом центре Финляндии рассказали, как записаться на подачу документов - РИА Новости, 01.09.2022

В визовом центре Финляндии рассказали, как записаться на подачу документов

Процедура получения туристической визы в Финляндию серьезно осложнилась с 1 сентября, однако записаться на подачу документов все еще можно либо через бота, либо РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:06

2022-09-01T14:06

2022-09-01T14:06

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Процедура получения туристической визы в Финляндию серьезно осложнилась с 1 сентября, однако записаться на подачу документов все еще можно либо через бота, либо через неофициальный лист ожидания, рассказали корреспонденту РИА Новости сотрудники визовых центров в Москве."Сейчас возникли проблемы с записью и получением виз, поэтому мы предлагаем услугу бронирования на месяц с помощью специального бота. Он отловит ближайшее свободное окошко и сразу вас запишет", — рассказали в Едином визовом центре, уточнив, что записи на сентябрь уже нет. Идет поиск свободных мест на октябрь.Принимает документы и VFS Global — официальный партнер МИД Финляндии в России, но туристов — только по понедельникам. Как рассказала сотрудница центра, записаться самостоятельно и до 1 сентября было трудно из-за отсутствия свободных мест. По ее словам, лучше приезжать к открытию и вставать в неофициальный лист ожидания, чтобы попасть на ближайшее освободившееся окошко."Если записаться в 08.30, то уже после 12 можно было попасть на подачу документов через VIP-зал. Раньше в таких листах было примерно по 10 человек в день, то как будет теперь, станет ясно в понедельник", — пояснила она.Дипломатические представительства Финляндии в России с 1 сентября ввели новый порядок выдачи виз, сократив их количество до 500 в сутки, из которых 100 будут туристическими. Также ограничена география приема заявлений до четырех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска.

https://ria.ru/20220901/vezd-1813680575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

финляндия, россия, москва, виза, новости - туризм, туризм, туристы