https://ria.ru/20220901/viza-1813712308.html
В визовом центре Финляндии рассказали, как записаться на подачу документов
В визовом центре Финляндии рассказали, как записаться на подачу документов - РИА Новости, 01.09.2022
В визовом центре Финляндии рассказали, как записаться на подачу документов
Процедура получения туристической визы в Финляндию серьезно осложнилась с 1 сентября, однако записаться на подачу документов все еще можно либо через бота, либо РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:06
2022-09-01T14:06
2022-09-01T14:06
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Процедура получения туристической визы в Финляндию серьезно осложнилась с 1 сентября, однако записаться на подачу документов все еще можно либо через бота, либо через неофициальный лист ожидания, рассказали корреспонденту РИА Новости сотрудники визовых центров в Москве."Сейчас возникли проблемы с записью и получением виз, поэтому мы предлагаем услугу бронирования на месяц с помощью специального бота. Он отловит ближайшее свободное окошко и сразу вас запишет", — рассказали в Едином визовом центре, уточнив, что записи на сентябрь уже нет. Идет поиск свободных мест на октябрь.Принимает документы и VFS Global — официальный партнер МИД Финляндии в России, но туристов — только по понедельникам. Как рассказала сотрудница центра, записаться самостоятельно и до 1 сентября было трудно из-за отсутствия свободных мест. По ее словам, лучше приезжать к открытию и вставать в неофициальный лист ожидания, чтобы попасть на ближайшее освободившееся окошко."Если записаться в 08.30, то уже после 12 можно было попасть на подачу документов через VIP-зал. Раньше в таких листах было примерно по 10 человек в день, то как будет теперь, станет ясно в понедельник", — пояснила она.Дипломатические представительства Финляндии в России с 1 сентября ввели новый порядок выдачи виз, сократив их количество до 500 в сутки, из которых 100 будут туристическими. Также ограничена география приема заявлений до четырех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, москва, виза, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Финляндия, Россия, Москва, Виза, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В визовом центре Финляндии рассказали, как записаться на подачу документов
Записаться на визу в Финляндию в Москве можно через лист ожидания или бота
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Процедура получения туристической визы в Финляндию серьезно осложнилась с 1 сентября, однако записаться на подачу документов все еще можно либо через бота, либо через неофициальный лист ожидания, рассказали корреспонденту РИА Новости сотрудники визовых центров в Москве.
"Сейчас возникли проблемы с записью и получением виз, поэтому мы предлагаем услугу бронирования на месяц с помощью специального бота. Он отловит ближайшее свободное окошко и сразу вас запишет", — рассказали в Едином визовом центре, уточнив, что записи на сентябрь уже нет. Идет поиск свободных мест на октябрь.
Принимает документы и VFS Global — официальный партнер МИД Финляндии в России, но туристов — только по понедельникам. Как рассказала сотрудница центра, записаться самостоятельно и до 1 сентября было трудно из-за отсутствия свободных мест. По ее словам, лучше приезжать к открытию и вставать в неофициальный лист ожидания, чтобы попасть на ближайшее освободившееся окошко.
"Если записаться в 08.30, то уже после 12 можно было попасть на подачу документов через VIP-зал. Раньше в таких листах было примерно по 10 человек в день, то как будет теперь, станет ясно в понедельник", — пояснила она.
Дипломатические представительства Финляндии в России с 1 сентября ввели
новый порядок выдачи виз, сократив их количество до 500 в сутки, из которых 100 будут туристическими. Также ограничена география приема заявлений до четырех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска.