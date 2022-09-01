03:04 01.09.2022 (обновлено: 03:22 01.09.2022)
На ВЭФ приедут делегации из недружественных стран
Глава Минвостокразвития Чекунков: на ВЭФ приедут делегации в том числе из Японии и Кореи
© Фото : Фонд РосконгрессОпубликована полная деловая программа VII Восточного экономического форума
© Фото : Фонд Росконгресс
Опубликована полная деловая программа VII Восточного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Делегации из недружественных стран, в частности, Японии и Южной Кореи, приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Гости будут. <...> Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов", — уточнил министр.
По его словам, для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией — это судьба из-за соседства друг с другом и исторических и сильных экономических связей.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.