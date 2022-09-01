https://ria.ru/20220901/urok-1813776115.html
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
Путин провел открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:17
2022-09-01T17:17
2022-09-01T19:57
общество
образование - общество
владимир путин
день знаний
россия
донбасс
украина
международная космическая станция (мкс)
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.О целях спецоперацииКак заявил глава государства, некоторые обвиняют Россию в агрессии на Украине, тогда как на деле все обстоит иначе."Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма — в значительной своей части, во всяком случае, — не захотели признать результаты этого переворота", — отметил президент.По словам Путина, задача России заключается в прекращении войны, которую киевские власти начали против этих людей восемь лет назад.Президент также заявил о необходимости поддержки российских солдат, сражающихся ради защиты жителей Донбасса и Родины."Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь: за Россию и за людей, которые на Донбассе живут", — объяснил он.О преподавании истории на УкраинеПутин сообщил, что министр просвещения Сергей Кравцов накануне рассказал ему, как на Украине преподавали историю отношений с Россией."Я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк. <...> Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства — Советский Союз", — подчеркнул президент.О секрете успехаРоссийский лидер убежден, что дисциплина играет важную роль в достижении успеха, но одной ее недостаточно.По его словам, только совокупность всех факторов поможет достичь желаемого результата."Это путь к успеху. И конечно, трудолюбие. Трудолюбие — это вообще отдельный талант. Заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", — сказал он.Особое внимание Путин уделил теме помощи пожилым людям, отметив, что от этого общество становится более эффективным."Потому что если вы чувствуете, что вы делаете что-то доброе для людей, вы эту доброту в своем сердце укрепляете. Вы становитесь лучше. Так что это нужно не только им, но и вам. В домах престарелых очень много людей образованных, с большим жизненным опытом, и в ходе общения вы от них очень многое можете получить полезного", — заявил глава государства.Российский лидер также подчеркнул, что успех всей страны складывается из успехов ее граждан.Россия должна занимать лидирующие позиции в ключевых сферах, отметил Путин."Мы сами должны создавать внутри страны ключевые направления развития, не быть догоняющими, не ориентироваться только на то, что можем сделать не хуже", — подчеркнул глава государства.Президент также отметил важность решения вопросов, связанных с наукой как фундаментальной, так и прикладной, чтобы результаты исследований оказывали влияние на различные отрасли экономики.О попытках "отрезать" РоссиюПо словам главы государства, в современном мире какую-либо страну сложно от чего-то отрезать.В качестве примера он привел научные проекты с европейскими партнерами в области физики, где на долю России приходится более 70 процентов участия."В космосе, несмотря на все сложности, партнеры объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество. Потому что, скажем, доставлять материалы, оборудование, космонавтов на МКС можно сейчас, и американцы могут, но это дороже, чем нашими ракетами", — пояснил глава государства.Путин подчеркнул, что сейчас происходит большое количество событий, требующих внимательного отношения и анализа для того, чтобы, с одной стороны, действовать решительно, а с другой — аккуратно, "чтобы каждый шаг был направлен на укрепление нашей страны".
https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html
https://ria.ru/20220830/samarskiy-1813072524.html
https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин об антироссийском анклаве на Украине и задачи РФ по предотвращению конфликта
Путин об антироссийском анклаве на Украине и задачи РФ по предотвращению конфликта
2022-09-01T17:17
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"Я аж рот открыл" – Путин о своей реакции на рассказ о преподавании истории на Украине
Президент России Владимир Путин сказал, что «аж рот открыл» от рассказа министра просвещения Сергея Кравцова о преподавании истории на Украине.
2022-09-01T17:17
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PT0M39S
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, образование - общество, владимир путин, день знаний, россия, донбасс, украина, международная космическая станция (мкс)
Общество, Образование - Общество, Владимир Путин, День знаний, Россия, Донбасс, Украина, Международная космическая станция (МКС)
КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Как заявил глава государства, некоторые обвиняют Россию в агрессии на Украине, тогда как на деле все обстоит иначе.
"Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма — в значительной своей части, во всяком случае, — не захотели признать результаты этого переворота", — отметил президент.
По словам Путина, задача России заключается в прекращении войны, которую киевские власти начали против этих людей восемь лет назад.
"Наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране", — подчеркнул он.
Президент также заявил о необходимости поддержки российских солдат, сражающихся ради защиты жителей Донбасса и Родины.
"Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь: за Россию и за людей, которые на Донбассе живут", — объяснил он.
О преподавании истории на Украине
Путин сообщил, что министр просвещения Сергей Кравцов накануне рассказал ему, как на Украине преподавали историю отношений с Россией.
"Я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк. <...> Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства — Советский Союз", — подчеркнул президент.
Российский лидер убежден, что дисциплина играет важную роль в достижении успеха, но одной ее недостаточно.
"Нужна внутренняя мотивация для достижения цели, широкий взгляд на проблемы и задачи, а также внутренний эмоциональный настрой, чувство ответственности. Вот все это вместе не должно закрывать еще очень важную составляющую, которая лежит в основе успеха, — творческий подход к решению тех задач, которые перед тобой стоят", — пояснил президент.
По его словам, только совокупность всех факторов поможет достичь желаемого результата.
"Это путь к успеху. И конечно, трудолюбие. Трудолюбие — это вообще отдельный талант. Заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", — сказал он.
Особое внимание Путин уделил теме помощи пожилым людям, отметив, что от этого общество становится более эффективным.
"Потому что если вы чувствуете, что вы делаете что-то доброе для людей, вы эту доброту в своем сердце укрепляете. Вы становитесь лучше. Так что это нужно не только им, но и вам. В домах престарелых очень много людей образованных, с большим жизненным опытом, и в ходе общения вы от них очень многое можете получить полезного", — заявил глава государства.
Российский лидер также подчеркнул, что успех всей страны складывается из успехов ее граждан.
"Помните такую шуточку: "Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу". Вот в этой шутке есть и доля серьезной составляющей. <...> Потому что успех страны складывается из успехов конкретного человека. У нас страна развивается, развивается активно, и, конечно, успех каждого человека очень востребован", — пояснил президент.
Россия должна занимать лидирующие позиции в ключевых сферах, отметил Путин.
"Мы сами должны создавать внутри страны ключевые направления развития, не быть догоняющими, не ориентироваться только на то, что можем сделать не хуже", — подчеркнул глава государства.
Президент также отметил важность решения вопросов, связанных с наукой как фундаментальной, так и прикладной, чтобы результаты исследований оказывали влияние на различные отрасли экономики.
О попытках "отрезать" Россию
По словам главы государства, в современном мире какую-либо страну сложно от чего-то отрезать.
"В мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Ну как это можно себе представить. Невозможно практически", — подчеркнул Путин.
В качестве примера он привел научные проекты с европейскими партнерами в области физики, где на долю России приходится более 70 процентов участия.
"В космосе, несмотря на все сложности, партнеры объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество. Потому что, скажем, доставлять материалы, оборудование, космонавтов на МКС можно сейчас, и американцы могут, но это дороже, чем нашими ракетами", — пояснил глава государства.
Путин подчеркнул, что сейчас происходит большое количество событий, требующих внимательного отношения и анализа для того, чтобы, с одной стороны, действовать решительно, а с другой — аккуратно, "чтобы каждый шаг был направлен на укрепление нашей страны".