https://ria.ru/20220901/urok-1813776115.html

Путин провел открытый урок "Разговор о важном"

Путин провел открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022

Путин провел открытый урок "Разговор о важном"

Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:17

2022-09-01T17:17

2022-09-01T19:57

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владимир путин

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.О целях спецоперацииКак заявил глава государства, некоторые обвиняют Россию в агрессии на Украине, тогда как на деле все обстоит иначе."Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма — в значительной своей части, во всяком случае, — не захотели признать результаты этого переворота", — отметил президент.По словам Путина, задача России заключается в прекращении войны, которую киевские власти начали против этих людей восемь лет назад.Президент также заявил о необходимости поддержки российских солдат, сражающихся ради защиты жителей Донбасса и Родины."Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь: за Россию и за людей, которые на Донбассе живут", — объяснил он.О преподавании истории на УкраинеПутин сообщил, что министр просвещения Сергей Кравцов накануне рассказал ему, как на Украине преподавали историю отношений с Россией."Я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк. <...> Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства — Советский Союз", — подчеркнул президент.О секрете успехаРоссийский лидер убежден, что дисциплина играет важную роль в достижении успеха, но одной ее недостаточно.По его словам, только совокупность всех факторов поможет достичь желаемого результата."Это путь к успеху. И конечно, трудолюбие. Трудолюбие — это вообще отдельный талант. Заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", — сказал он.Особое внимание Путин уделил теме помощи пожилым людям, отметив, что от этого общество становится более эффективным."Потому что если вы чувствуете, что вы делаете что-то доброе для людей, вы эту доброту в своем сердце укрепляете. Вы становитесь лучше. Так что это нужно не только им, но и вам. В домах престарелых очень много людей образованных, с большим жизненным опытом, и в ходе общения вы от них очень многое можете получить полезного", — заявил глава государства.Российский лидер также подчеркнул, что успех всей страны складывается из успехов ее граждан.Россия должна занимать лидирующие позиции в ключевых сферах, отметил Путин."Мы сами должны создавать внутри страны ключевые направления развития, не быть догоняющими, не ориентироваться только на то, что можем сделать не хуже", — подчеркнул глава государства.Президент также отметил важность решения вопросов, связанных с наукой как фундаментальной, так и прикладной, чтобы результаты исследований оказывали влияние на различные отрасли экономики.О попытках "отрезать" РоссиюПо словам главы государства, в современном мире какую-либо страну сложно от чего-то отрезать.В качестве примера он привел научные проекты с европейскими партнерами в области физики, где на долю России приходится более 70 процентов участия."В космосе, несмотря на все сложности, партнеры объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество. Потому что, скажем, доставлять материалы, оборудование, космонавтов на МКС можно сейчас, и американцы могут, но это дороже, чем нашими ракетами", — пояснил глава государства.Путин подчеркнул, что сейчас происходит большое количество событий, требующих внимательного отношения и анализа для того, чтобы, с одной стороны, действовать решительно, а с другой — аккуратно, "чтобы каждый шаг был направлен на укрепление нашей страны".

https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html

https://ria.ru/20220830/samarskiy-1813072524.html

https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об антироссийском анклаве на Украине и задачи РФ по предотвращению конфликта Путин об антироссийском анклаве на Украине и задачи РФ по предотвращению конфликта 2022-09-01T17:17 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, образование - общество, владимир путин, день знаний, россия, донбасс, украина, международная космическая станция (мкс)