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Путин провел открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
Путин провел открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:17
2022-09-01T19:57
общество
образование - общество
владимир путин
день знаний
россия
донбасс
украина
международная космическая станция (мкс)
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.О целях спецоперацииКак заявил глава государства, некоторые обвиняют Россию в агрессии на Украине, тогда как на деле все обстоит иначе."Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма — в значительной своей части, во всяком случае, — не захотели признать результаты этого переворота", — отметил президент.По словам Путина, задача России заключается в прекращении войны, которую киевские власти начали против этих людей восемь лет назад.Президент также заявил о необходимости поддержки российских солдат, сражающихся ради защиты жителей Донбасса и Родины."Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь: за Россию и за людей, которые на Донбассе живут", — объяснил он.О преподавании истории на УкраинеПутин сообщил, что министр просвещения Сергей Кравцов накануне рассказал ему, как на Украине преподавали историю отношений с Россией."Я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк. &lt;...&gt; Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства — Советский Союз", — подчеркнул президент.О секрете успехаРоссийский лидер убежден, что дисциплина играет важную роль в достижении успеха, но одной ее недостаточно.По его словам, только совокупность всех факторов поможет достичь желаемого результата."Это путь к успеху. И конечно, трудолюбие. Трудолюбие — это вообще отдельный талант. Заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", — сказал он.Особое внимание Путин уделил теме помощи пожилым людям, отметив, что от этого общество становится более эффективным."Потому что если вы чувствуете, что вы делаете что-то доброе для людей, вы эту доброту в своем сердце укрепляете. Вы становитесь лучше. Так что это нужно не только им, но и вам. В домах престарелых очень много людей образованных, с большим жизненным опытом, и в ходе общения вы от них очень многое можете получить полезного", — заявил глава государства.Российский лидер также подчеркнул, что успех всей страны складывается из успехов ее граждан.Россия должна занимать лидирующие позиции в ключевых сферах, отметил Путин."Мы сами должны создавать внутри страны ключевые направления развития, не быть догоняющими, не ориентироваться только на то, что можем сделать не хуже", — подчеркнул глава государства.Президент также отметил важность решения вопросов, связанных с наукой как фундаментальной, так и прикладной, чтобы результаты исследований оказывали влияние на различные отрасли экономики.О попытках "отрезать" РоссиюПо словам главы государства, в современном мире какую-либо страну сложно от чего-то отрезать.В качестве примера он привел научные проекты с европейскими партнерами в области физики, где на долю России приходится более 70 процентов участия."В космосе, несмотря на все сложности, партнеры объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество. Потому что, скажем, доставлять материалы, оборудование, космонавтов на МКС можно сейчас, и американцы могут, но это дороже, чем нашими ракетами", — пояснил глава государства.Путин подчеркнул, что сейчас происходит большое количество событий, требующих внимательного отношения и анализа для того, чтобы, с одной стороны, действовать решительно, а с другой — аккуратно, "чтобы каждый шаг был направлен на укрепление нашей страны".
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Путин об антироссийском анклаве на Украине и задачи РФ по предотвращению конфликта
Путин об антироссийском анклаве на Украине и задачи РФ по предотвращению конфликта
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"Я аж рот открыл" – Путин о своей реакции на рассказ о преподавании истории на Украине
Президент России Владимир Путин сказал, что «аж рот открыл» от рассказа министра просвещения Сергея Кравцова о преподавании истории на Украине.
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общество, образование - общество, владимир путин, день знаний, россия, донбасс, украина, международная космическая станция (мкс)
Общество, Образование - Общество, Владимир Путин, День знаний, Россия, Донбасс, Украина, Международная космическая станция (МКС)
17:17 01.09.2022 (обновлено: 19:57 01.09.2022)
 

Путин провел открытый урок "Разговор о важном"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

О целях спецоперации

Как заявил глава государства, некоторые обвиняют Россию в агрессии на Украине, тогда как на деле все обстоит иначе.
"Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма — в значительной своей части, во всяком случае, — не захотели признать результаты этого переворота", — отметил президент.
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По словам Путина, задача России заключается в прекращении войны, которую киевские власти начали против этих людей восемь лет назад.

"Наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране", — подчеркнул он.

Президент также заявил о необходимости поддержки российских солдат, сражающихся ради защиты жителей Донбасса и Родины.
"Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь: за Россию и за людей, которые на Донбассе живут", — объяснил он.

О преподавании истории на Украине

Путин сообщил, что министр просвещения Сергей Кравцов накануне рассказал ему, как на Украине преподавали историю отношений с Россией.
"Я, извините, рот открыл! Школьники не знали, что есть Крымский мост. Они считали, что это фейк. <...> Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства — Советский Союз", — подчеркнул президент.

О секрете успеха

Российский лидер убежден, что дисциплина играет важную роль в достижении успеха, но одной ее недостаточно.

"Нужна внутренняя мотивация для достижения цели, широкий взгляд на проблемы и задачи, а также внутренний эмоциональный настрой, чувство ответственности. Вот все это вместе не должно закрывать еще очень важную составляющую, которая лежит в основе успеха, — творческий подход к решению тех задач, которые перед тобой стоят", — пояснил президент.

По его словам, только совокупность всех факторов поможет достичь желаемого результата.
"Это путь к успеху. И конечно, трудолюбие. Трудолюбие — это вообще отдельный талант. Заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", — сказал он.
Особое внимание Путин уделил теме помощи пожилым людям, отметив, что от этого общество становится более эффективным.
"Потому что если вы чувствуете, что вы делаете что-то доброе для людей, вы эту доброту в своем сердце укрепляете. Вы становитесь лучше. Так что это нужно не только им, но и вам. В домах престарелых очень много людей образованных, с большим жизненным опытом, и в ходе общения вы от них очень многое можете получить полезного", — заявил глава государства.
Российский лидер также подчеркнул, что успех всей страны складывается из успехов ее граждан.

"Помните такую шуточку: "Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу". Вот в этой шутке есть и доля серьезной составляющей. <...> Потому что успех страны складывается из успехов конкретного человека. У нас страна развивается, развивается активно, и, конечно, успех каждого человека очень востребован", — пояснил президент.

Россия должна занимать лидирующие позиции в ключевых сферах, отметил Путин.
"Мы сами должны создавать внутри страны ключевые направления развития, не быть догоняющими, не ориентироваться только на то, что можем сделать не хуже", — подчеркнул глава государства.
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Президент также отметил важность решения вопросов, связанных с наукой как фундаментальной, так и прикладной, чтобы результаты исследований оказывали влияние на различные отрасли экономики.

О попытках "отрезать" Россию

По словам главы государства, в современном мире какую-либо страну сложно от чего-то отрезать.

"В мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Ну как это можно себе представить. Невозможно практически", — подчеркнул Путин.

В качестве примера он привел научные проекты с европейскими партнерами в области физики, где на долю России приходится более 70 процентов участия.
"В космосе, несмотря на все сложности, партнеры объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество. Потому что, скажем, доставлять материалы, оборудование, космонавтов на МКС можно сейчас, и американцы могут, но это дороже, чем нашими ракетами", — пояснил глава государства.
Путин подчеркнул, что сейчас происходит большое количество событий, требующих внимательного отношения и анализа для того, чтобы, с одной стороны, действовать решительно, а с другой — аккуратно, "чтобы каждый шаг был направлен на укрепление нашей страны".
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