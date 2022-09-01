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В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов - РИА Новости, 01.09.2022
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В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов
В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов - РИА Новости, 01.09.2022
В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов
В России не откажутся от бумажных учебников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:48
2022-09-01T17:00
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
дети
школа
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России не откажутся от бумажных учебников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов."Никогда мы не откажемся от традиционных учебников, печатных учебников. Все информационные ресурсы в помощь, в дополнение учителю", - сказал Кравцов в колледже Московского транспорта.Накануне на общероссийском родительском собрании министр заявил, что электронных учебников и тетрадей в школах взамен бумажных не может быть.
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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), дети, школа, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Дети, Школа, Социальный навигатор, СН_Образование
16:48 01.09.2022 (обновлено: 17:00 01.09.2022)
 
В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов

Министр просвещения Кравцов заявил, что в России не откажутся от бумажных учебников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчебники
Учебники - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России не откажутся от бумажных учебников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Никогда мы не откажемся от традиционных учебников, печатных учебников. Все информационные ресурсы в помощь, в дополнение учителю", - сказал Кравцов в колледже Московского транспорта.
Накануне на общероссийском родительском собрании министр заявил, что электронных учебников и тетрадей в школах взамен бумажных не может быть.
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ОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)ДетиШколаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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