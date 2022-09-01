https://ria.ru/20220901/uchebniki-1813785423.html
В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов
В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов - РИА Новости, 01.09.2022
В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов
В России не откажутся от бумажных учебников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:48
2022-09-01T16:48
2022-09-01T17:00
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
дети
школа
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России не откажутся от бумажных учебников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов."Никогда мы не откажемся от традиционных учебников, печатных учебников. Все информационные ресурсы в помощь, в дополнение учителю", - сказал Кравцов в колледже Московского транспорта.Накануне на общероссийском родительском собрании министр заявил, что электронных учебников и тетрадей в школах взамен бумажных не может быть.
https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813595533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), дети, школа, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Дети, Школа, Социальный навигатор, СН_Образование
16:48 01.09.2022 (обновлено: 17:00 01.09.2022)
В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов
Министр просвещения Кравцов заявил, что в России не откажутся от бумажных учебников