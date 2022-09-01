https://ria.ru/20220901/uchebniki-1813785423.html

В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов

В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов - РИА Новости, 01.09.2022

В России не откажутся от бумажных учебников, заявил Кравцов

В России не откажутся от бумажных учебников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:48

2022-09-01T16:48

2022-09-01T17:00

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

дети

школа

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В России не откажутся от бумажных учебников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов."Никогда мы не откажемся от традиционных учебников, печатных учебников. Все информационные ресурсы в помощь, в дополнение учителю", - сказал Кравцов в колледже Московского транспорта.Накануне на общероссийском родительском собрании министр заявил, что электронных учебников и тетрадей в школах взамен бумажных не может быть.

https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813595533.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), дети, школа, социальный навигатор, сн_образование