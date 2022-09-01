19:23 01.09.2022 (обновлено: 23:07 01.09.2022)
"Это война". Заявление Белого дома об американцах вызвало скандал в США
Конгрессмен Джэксон обвинил Белый дом в разжигании войны из-за критики сторонников Трампа
© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о наиболее преданных сторонниках экс-президента США Дональда Трампа как "об угрозе демократии и свободе", объявила, по сути, войну половине страны, заявил конгрессмен-республиканец от Техаса Ронни Джэксон на своей странице в Twitter.
"Карин Жан-Пьер заявила, что любой, кто поддерживает Дональда Трампа, представляет угрозу свободе США. Белый дом объявил войну половине страны. Они не рассматривают нас как равноправных партнеров, они видят в нас только врагов. Мы должны победить на выборах в ноябре", — написал политик.
Многие пользователи поддержали его и выразили негодование из-за столь резкого заявления пресс-секретаря президента США Джо Байдена.
"Заявление Карин Жан-Пьер настолько отвратительно, что она должна уйти в отставку, а не нести ужасную ложную и подстрекательскую чушь о том, что половина американцев являются врагами демократии, однако в данном случае она сказала именно то, что ее босс и его помощники думают о нас", — написал комментатор.
"Карин Жан-Пьер твердит, что десятки миллионов американцев представляют собой "крайнюю угрозу нашей демократии", "свободе" и самой стране. В чем же состоит их преступление? В том, что они голосуют за республиканцев. И вновь Белый дом назвал республиканцев террористами. Ужасно!" — заметил юзер.
Президент США Джо Байден ранее на этой неделе, выступая на мероприятии национального комитета Демократической партии, заявил, что философия сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных лозунгом "Сделать Америку снова великой", является "чем-то вроде полуфашизма". Жан-Пьер на брифинге 26 августа подтвердила, что Байден не стесняется своей оценки сторонников Трампа как "фашистов" и продолжит бороться с ними за права американцев.