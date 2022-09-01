https://ria.ru/20220901/tramp-1813840959.html

"Это война". Заявление Белого дома об американцах вызвало скандал в США

"Это война". Заявление Белого дома об американцах вызвало скандал в США - РИА Новости, 01.09.2022

"Это война". Заявление Белого дома об американцах вызвало скандал в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о наиболее преданных сторонниках экс-президента США Дональда Трампа как "об угрозе демократии и свободе",... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:23

2022-09-01T19:23

2022-09-01T23:07

в мире

карин жан-пьер

дональд трамп

джо байден

сша

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о наиболее преданных сторонниках экс-президента США Дональда Трампа как "об угрозе демократии и свободе", объявила, по сути, войну половине страны, заявил конгрессмен-республиканец от Техаса Ронни Джэксон на своей странице в Twitter."Карин Жан-Пьер заявила, что любой, кто поддерживает Дональда Трампа, представляет угрозу свободе США. Белый дом объявил войну половине страны. Они не рассматривают нас как равноправных партнеров, они видят в нас только врагов. Мы должны победить на выборах в ноябре", — написал политик.Многие пользователи поддержали его и выразили негодование из-за столь резкого заявления пресс-секретаря президента США Джо Байдена."Карин Жан-Пьер твердит, что десятки миллионов американцев представляют собой "крайнюю угрозу нашей демократии", "свободе" и самой стране. В чем же состоит их преступление? В том, что они голосуют за республиканцев. И вновь Белый дом назвал республиканцев террористами. Ужасно!" — заметил юзер.Президент США Джо Байден ранее на этой неделе, выступая на мероприятии национального комитета Демократической партии, заявил, что философия сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных лозунгом "Сделать Америку снова великой", является "чем-то вроде полуфашизма". Жан-Пьер на брифинге 26 августа подтвердила, что Байден не стесняется своей оценки сторонников Трампа как "фашистов" и продолжит бороться с ними за права американцев.

https://ria.ru/20220831/tramp-1813412671.html

https://ria.ru/20220831/armiya-1813473960.html

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, карин жан-пьер, дональд трамп, джо байден, сша