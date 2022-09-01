15:15 01.09.2022 (обновлено: 15:17 01.09.2022)
Токаев пойдет на выборы как самостоятельная фигура, заявил эксперт
Политолог Чеботарев: Токаев пойдет на выборы как политически самостоятельная фигура
© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 сен – РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередных выборах главы государства осенью этого года как политически самостоятельная фигура, а не в качестве преемника экс-президента Нурсултана Назарбаева и при его поддержке, считает политолог, директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев.
В ходе обращения с посланием к народу страны в четверг Токаев предложил провести осенью текущего года досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. На данный момент одно и то же лицо не может быть избрано президентом Республики более двух раз подряд.
"По большому счету, в качестве полноправного главы государства, принимающего важные решения и несущего ответственность за них, Токаев стал только в этом году с упразднением "дуумвирата" в системе государственной власти. В 2019-2021 годы его возможности по решению многих вопросов были ограничены", - написал Чеботарев в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам эксперта, возник глобальный "черный лебедь" в лице пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, на борьбу с которой пришлось затратить огромные усилия и ресурсы. В силу всего этого у президента почти половина срока его полномочий ушла совсем не на то, что он запланировал и озвучил официально в 2019 году, вступив в свою должность. Ожидаемое переизбрание на новый срок является для него "возможностью наверстать упущенное и сделать много чего нового для страны".
При этом, отметил Чеботарев, Токаев вполне отдает себе отчет в том, что его решения способны вызвать определенную критику среди протестно настроенной части казахстанцев, а также международных структур типа Евросоюза и ОБСЕ. Однако многие оппоненты часто критиковали его раньше за слабость, нерешительность, непоследовательность и тому подобное. Так что своими текущими действиями соответствующие выпады и оценки он фактически опровергает. "К тому же президент пойдет на новые выборы уже не в качестве преемника Нурсултана Назарбаева при поддержке последнего, а как политически самостоятельная фигура", - подчеркнул политолог.
Что касается решения по досрочным парламентским выборам, то оно "совпадает с призывами опять-таки ряда оппонентов относительно роспуска действующего Мажилиса (нижней палаты – ред.) парламента как нелегитимно сформированного в 2021 году".
"Наконец, глава государства рассчитывает на кредит доверия среди сограждан, который был получен по итогам проведенного 5 июня текущего года республиканского референдума. Более того, он дополняет его вновь озвученными мерами социально-экономического характера. Поэтому своя политическая логика у сегодняшних сенсационных заявлений Касым-Жомарта Токаева есть", - полагает Чеботарев.