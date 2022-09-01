https://ria.ru/20220901/tokaev-1813745459.html

Токаев пойдет на выборы как самостоятельная фигура, заявил эксперт

Токаев пойдет на выборы как самостоятельная фигура, заявил эксперт - РИА Новости, 01.09.2022

Токаев пойдет на выборы как самостоятельная фигура, заявил эксперт

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередных выборах главы государства осенью этого года как политически самостоятельная фигура, а не... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:15

2022-09-01T15:15

2022-09-01T15:17

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 1 сен – РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередных выборах главы государства осенью этого года как политически самостоятельная фигура, а не в качестве преемника экс-президента Нурсултана Назарбаева и при его поддержке, считает политолог, директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев.В ходе обращения с посланием к народу страны в четверг Токаев предложил провести осенью текущего года досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. На данный момент одно и то же лицо не может быть избрано президентом Республики более двух раз подряд."По большому счету, в качестве полноправного главы государства, принимающего важные решения и несущего ответственность за них, Токаев стал только в этом году с упразднением "дуумвирата" в системе государственной власти. В 2019-2021 годы его возможности по решению многих вопросов были ограничены", - написал Чеботарев в своем Telegram-канале.Кроме того, по словам эксперта, возник глобальный "черный лебедь" в лице пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, на борьбу с которой пришлось затратить огромные усилия и ресурсы. В силу всего этого у президента почти половина срока его полномочий ушла совсем не на то, что он запланировал и озвучил официально в 2019 году, вступив в свою должность. Ожидаемое переизбрание на новый срок является для него "возможностью наверстать упущенное и сделать много чего нового для страны".При этом, отметил Чеботарев, Токаев вполне отдает себе отчет в том, что его решения способны вызвать определенную критику среди протестно настроенной части казахстанцев, а также международных структур типа Евросоюза и ОБСЕ. Однако многие оппоненты часто критиковали его раньше за слабость, нерешительность, непоследовательность и тому подобное. Так что своими текущими действиями соответствующие выпады и оценки он фактически опровергает. "К тому же президент пойдет на новые выборы уже не в качестве преемника Нурсултана Назарбаева при поддержке последнего, а как политически самостоятельная фигура", - подчеркнул политолог.Что касается решения по досрочным парламентским выборам, то оно "совпадает с призывами опять-таки ряда оппонентов относительно роспуска действующего Мажилиса (нижней палаты – ред.) парламента как нелегитимно сформированного в 2021 году"."Наконец, глава государства рассчитывает на кредит доверия среди сограждан, который был получен по итогам проведенного 5 июня текущего года республиканского референдума. Более того, он дополняет его вновь озвученными мерами социально-экономического характера. Поэтому своя политическая логика у сегодняшних сенсационных заявлений Касым-Жомарта Токаева есть", - полагает Чеботарев.

https://ria.ru/20220901/tokaev-1813632985.html

https://ria.ru/20220628/suverenitet-1798598923.html

https://ria.ru/20220901/vybory-1813629488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан