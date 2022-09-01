https://ria.ru/20220901/tokaev-1813632985.html
Дети в Казахстане должны знать и казахский, и русский языки, заявил Токаев
Дети в Казахстане должны знать и казахский, и русский языки, заявил Токаев - РИА Новости, 01.09.2022
Дети в Казахстане должны знать и казахский, и русский языки, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности изучения школьниками республики как казахского, так и русского языков. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:34
2022-09-01T09:34
2022-09-01T09:34
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 1 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности изучения школьниками республики как казахского, так и русского языков."Мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей. Не идти на поводу у популистов", - заявил он в четверг, выступая с посланием к народу на совместном заседании палат парламента.По его словам, "подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах".
https://ria.ru/20220901/tokaev-1813629049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Дети в Казахстане должны знать и казахский, и русский языки, заявил Токаев
Токаев заявил, что дети в Казахстане должны хорошо владеть и казахским, и русским языками
АЛМА-АТА, 1 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности изучения школьниками республики как казахского, так и русского языков.
"Мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей. Не идти на поводу у популистов", - заявил он в четверг, выступая с посланием к народу на совместном заседании палат парламента.
По его словам, "подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах".