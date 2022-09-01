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Дети в Казахстане должны знать и казахский, и русский языки, заявил Токаев - РИА Новости, 01.09.2022
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Дети в Казахстане должны знать и казахский, и русский языки, заявил Токаев
Дети в Казахстане должны знать и казахский, и русский языки, заявил Токаев - РИА Новости, 01.09.2022
Дети в Казахстане должны знать и казахский, и русский языки, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности изучения школьниками республики как казахского, так и русского языков. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:34
2022-09-01T09:34
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 1 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности изучения школьниками республики как казахского, так и русского языков."Мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей. Не идти на поводу у популистов", - заявил он в четверг, выступая с посланием к народу на совместном заседании палат парламента.По его словам, "подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах".
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
09:34 01.09.2022
 
Дети в Казахстане должны знать и казахский, и русский языки, заявил Токаев

Токаев заявил, что дети в Казахстане должны хорошо владеть и казахским, и русским языками

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 1 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности изучения школьниками республики как казахского, так и русского языков.
"Мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей. Не идти на поводу у популистов", - заявил он в четверг, выступая с посланием к народу на совместном заседании палат парламента.
По его словам, "подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах".
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