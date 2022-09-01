https://ria.ru/20220901/svo-1813594144.html

России хватит ресурсов для победы в спецоперации, заявила Матвиенко

России хватит ресурсов для победы в спецоперации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.09.2022

России хватит ресурсов для победы в спецоперации, заявила Матвиенко

России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T00:24

2022-09-01T00:24

2022-09-01T01:00

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

сша

совет федерации рф

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда ко Дню знаний. По ее словам, на поле боя "нам реально противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО"."От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения. Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию", — добавил Матвиенко.Спикер Совфеда подчеркнула, что Вооруженные силы оснащены самым современным оружием и техникой, а российские военнослужащие действуют гуманно."Они не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Не запятнали себя расправами над военнопленными", — отметила парламентарий.Кроме того, Матвиенко напомнила слова президента Владимира Путина о том, что сегодняшние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны — "самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813395503.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, владимир путин, россия, сша, совет федерации рф, вооруженные силы украины, нато