https://ria.ru/20220901/sudno-1813877833.html

В Нидерланды с Украины прибыло судно с 18500 тонн подсолнечного жмыха

В Нидерланды с Украины прибыло судно с 18500 тонн подсолнечного жмыха - РИА Новости, 01.09.2022

В Нидерланды с Украины прибыло судно с 18500 тонн подсолнечного жмыха

Судно PETREL S с 18,5 тысячами тонн подсолнечного жмыха, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, прибыло в порт Амстердама, сообщает... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T23:55

2022-09-01T23:55

2022-09-01T23:55

экономика

украина

нидерланды

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Судно PETREL S с 18,5 тысячами тонн подсолнечного жмыха, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, прибыло в порт Амстердама, сообщает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic.По данным сервиса, судно пришвартовалось в порту столицы Нидерландов в 20.07 по времени UTC (23.07 мск).Совместный координационный центр в Стамбуле 17 августа сообщил, что три судна с продовольствием покинули Украину в рамках продуктовой сделки. Среди них было судно PETREL S.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220901/bosfor-1813863970.html

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экономика, украина, нидерланды