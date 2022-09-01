В Нидерланды с Украины прибыло судно с 18500 тонн подсолнечного жмыха
В Нидерланды с Украины прибыло судно PETREL S с 18500 тонн подсолнечного жмыха
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Судно PETREL S с 18,5 тысячами тонн подсолнечного жмыха, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, прибыло в порт Амстердама, сообщает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic.
По данным сервиса, судно пришвартовалось в порту столицы Нидерландов в 20.07 по времени UTC (23.07 мск).
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.