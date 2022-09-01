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Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин

Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022

Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин

Количество квот, дающих студентам из Таджикистана возможность получить образование в российских вузах за счет бюджета РФ, будет увеличено в следующем учебном... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:11

2022-09-01T16:11

2022-09-01T16:13

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таджикистан

общество

образование - общество

владимир путин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Количество квот, дающих студентам из Таджикистана возможность получить образование в российских вузах за счет бюджета РФ, будет увеличено в следующем учебном году, сообщил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия по ВКС пяти новых школ в Таджикистане с обучением на русском языке."Ежегодно гражданам Таджикистана предоставляется возможность пройти обучение в российских вузах за счет российского бюджета. На это, что называется, денег не жалко. Это сближает наши страны и народы, готовит кадры для Таджикистана. А это люди, которые получили образование в России, будут настроены на то, чтобы укреплять наше взаимодействие на длительную перспективу. В 2022-2023 году учебном число квотных мест учебных было увеличено на 100 единиц и достигло уже 750. А в следующем году их станет еще больше", - сказал Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, таджикистан, общество, образование - общество, владимир путин, навигатор абитуриента