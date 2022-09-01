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Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин
Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022
Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин
Количество квот, дающих студентам из Таджикистана возможность получить образование в российских вузах за счет бюджета РФ, будет увеличено в следующем учебном... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:11
2022-09-01T16:11
2022-09-01T16:13
россия
таджикистан
общество
образование - общество
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Количество квот, дающих студентам из Таджикистана возможность получить образование в российских вузах за счет бюджета РФ, будет увеличено в следующем учебном году, сообщил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия по ВКС пяти новых школ в Таджикистане с обучением на русском языке."Ежегодно гражданам Таджикистана предоставляется возможность пройти обучение в российских вузах за счет российского бюджета. На это, что называется, денег не жалко. Это сближает наши страны и народы, готовит кадры для Таджикистана. А это люди, которые получили образование в России, будут настроены на то, чтобы укреплять наше взаимодействие на длительную перспективу. В 2022-2023 году учебном число квотных мест учебных было увеличено на 100 единиц и достигло уже 750. А в следующем году их станет еще больше", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, общество, образование - общество, владимир путин, навигатор абитуриента
Россия, Таджикистан, Общество, Образование - Общество, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
16:11 01.09.2022 (обновлено: 16:13 01.09.2022)
Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин
Путин: в следующем учебном году увеличат число квот для студентов из Таджикистана