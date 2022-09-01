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Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022
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Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин
Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022
Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин
Количество квот, дающих студентам из Таджикистана возможность получить образование в российских вузах за счет бюджета РФ, будет увеличено в следующем учебном... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:11
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россия
таджикистан
общество
образование - общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Количество квот, дающих студентам из Таджикистана возможность получить образование в российских вузах за счет бюджета РФ, будет увеличено в следующем учебном году, сообщил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия по ВКС пяти новых школ в Таджикистане с обучением на русском языке."Ежегодно гражданам Таджикистана предоставляется возможность пройти обучение в российских вузах за счет российского бюджета. На это, что называется, денег не жалко. Это сближает наши страны и народы, готовит кадры для Таджикистана. А это люди, которые получили образование в России, будут настроены на то, чтобы укреплять наше взаимодействие на длительную перспективу. В 2022-2023 году учебном число квотных мест учебных было увеличено на 100 единиц и достигло уже 750. А в следующем году их станет еще больше", - сказал Путин.
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россия, таджикистан, общество, образование - общество, владимир путин, навигатор абитуриента
Россия, Таджикистан, Общество, Образование - Общество, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
16:11 01.09.2022 (обновлено: 16:13 01.09.2022)
 
Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин

Путин: в следующем учебном году увеличат число квот для студентов из Таджикистана

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Количество квот, дающих студентам из Таджикистана возможность получить образование в российских вузах за счет бюджета РФ, будет увеличено в следующем учебном году, сообщил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия по ВКС пяти новых школ в Таджикистане с обучением на русском языке.
"Ежегодно гражданам Таджикистана предоставляется возможность пройти обучение в российских вузах за счет российского бюджета. На это, что называется, денег не жалко. Это сближает наши страны и народы, готовит кадры для Таджикистана. А это люди, которые получили образование в России, будут настроены на то, чтобы укреплять наше взаимодействие на длительную перспективу. В 2022-2023 году учебном число квотных мест учебных было увеличено на 100 единиц и достигло уже 750. А в следующем году их станет еще больше", - сказал Путин.
Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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РоссияТаджикистанОбществоОбразование - ОбществоВладимир ПутинНавигатор абитуриента
 
 
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