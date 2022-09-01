https://ria.ru/20220901/studenty-1813655865.html

Занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ начались в Кузбассе

Занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ начались в Кузбассе - РИА Новости, 01.09.2022

Занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ начались в Кузбассе

Занятия для студентов первого набора филиала Российского государственного института сценических искусств начались в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:08

2022-09-01T11:08

2022-09-01T11:31

сергей цивилев

томская область

алтайский край

краснодарский край

кемеровская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813663896_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_6a6f3b48389b1129e4b124ea4ca442a8.jpg

КЕМЕРОВО, 1 сен – РИА Новости. Занятия для студентов первого набора филиала Российского государственного института сценических искусств начались в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."У студентов Кемеровского филиала Российского государственного института сценических искусств прошла торжественная линейка. Для 75 первокурсников устроили костюмированное представление. Молодые люди в бальных платьях и костюмах впервые получили студенческие билеты. Помимо этого, для всех участников торжественного мероприятия выступил студент первого курса филиала РГИСИ Андрей Гамм", – говорится в сообщении.Уточняется, что набор на обучение в Кемеровском филиале РГИСИ проходил по 10 программам бакалавриата и специалитета, включая актерское искусство, режиссуру театра, сценографию, продюсерство, технологию художественного оформления спектакля и театроведение. На самую популярную специальность, "Актерское искусство", конкурс составил семь человек на место.Отмечается, что на вступительные экзамены приехали абитуриенты не только из сибирских регионов — Кузбасса, Новосибирской и Томской областей, республики Хакасия, Алтайского края, но и из Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. А на специализации "Режиссер театра кукол" будет обучаться студентка из Китайской Народной Республики."С этого учебного года в регионе начал работать филиал Российского государственного института сценических искусств. Здесь будут готовить специалистов всех основных театральных профессий: артистов, режиссеров, художников-постановщиков, продюсеров, художников-технологов, театроведов. Учиться в кузбасском филиале сценических искусств смогут ребята со всей Сибири и Дальнего Востока. Этот культурно-образовательный комплекс - наша гордость. Уверен, что с него начнется новая страница в истории культурного развития Кузбасса", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.Планируется, что к началу 2023 года откроется новый учебный корпус площадью 15 тысяч квадратных метров, расположенный в Ленинском районе Кемерова. Помимо лекционных аудиторий, здесь будут расположены актерско-режиссерские студии, лаборатории по созданию костюмов, грима, мастерские по изготовлению кукол, бутафории, реквизита, декораций. Сейчас обучение временно проходит в колледже искусств имени И. Кобзона.Всего в этом году в вузах Кузбасса будут учиться свыше 45 тысяч студентов, в том числе более восьми тысяч - на первом курсе.

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813653239.html

https://ria.ru/20220825/kuzbass-1812125309.html

томская область

алтайский край

краснодарский край

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей цивилев, томская область, алтайский край, краснодарский край, кемеровская область, общество