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Занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ начались в Кузбассе - РИА Новости, 01.09.2022
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Занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ начались в Кузбассе
Занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ начались в Кузбассе - РИА Новости, 01.09.2022
Занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ начались в Кузбассе
Занятия для студентов первого набора филиала Российского государственного института сценических искусств начались в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:08
2022-09-01T11:31
сергей цивилев
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краснодарский край
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 1 сен – РИА Новости. Занятия для студентов первого набора филиала Российского государственного института сценических искусств начались в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."У студентов Кемеровского филиала Российского государственного института сценических искусств прошла торжественная линейка. Для 75 первокурсников устроили костюмированное представление. Молодые люди в бальных платьях и костюмах впервые получили студенческие билеты. Помимо этого, для всех участников торжественного мероприятия выступил студент первого курса филиала РГИСИ Андрей Гамм", – говорится в сообщении.Уточняется, что набор на обучение в Кемеровском филиале РГИСИ проходил по 10 программам бакалавриата и специалитета, включая актерское искусство, режиссуру театра, сценографию, продюсерство, технологию художественного оформления спектакля и театроведение. На самую популярную специальность, "Актерское искусство", конкурс составил семь человек на место.Отмечается, что на вступительные экзамены приехали абитуриенты не только из сибирских регионов — Кузбасса, Новосибирской и Томской областей, республики Хакасия, Алтайского края, но и из Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. А на специализации "Режиссер театра кукол" будет обучаться студентка из Китайской Народной Республики."С этого учебного года в регионе начал работать филиал Российского государственного института сценических искусств. Здесь будут готовить специалистов всех основных театральных профессий: артистов, режиссеров, художников-постановщиков, продюсеров, художников-технологов, театроведов. Учиться в кузбасском филиале сценических искусств смогут ребята со всей Сибири и Дальнего Востока. Этот культурно-образовательный комплекс - наша гордость. Уверен, что с него начнется новая страница в истории культурного развития Кузбасса", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.Планируется, что к началу 2023 года откроется новый учебный корпус площадью 15 тысяч квадратных метров, расположенный в Ленинском районе Кемерова. Помимо лекционных аудиторий, здесь будут расположены актерско-режиссерские студии, лаборатории по созданию костюмов, грима, мастерские по изготовлению кукол, бутафории, реквизита, декораций. Сейчас обучение временно проходит в колледже искусств имени И. Кобзона.Всего в этом году в вузах Кузбасса будут учиться свыше 45 тысяч студентов, в том числе более восьми тысяч - на первом курсе.
https://ria.ru/20220901/shkoly-1813653239.html
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сергей цивилев, томская область, алтайский край, краснодарский край, кемеровская область, общество
Сергей Цивилев, Томская область, Алтайский край, Краснодарский край, Кемеровская область, Общество
11:08 01.09.2022 (обновлено: 11:31 01.09.2022)
 
Занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ начались в Кузбассе

Занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ начались в Кузбассе

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиРоссийский государственный институт сценических искусств
Российский государственный институт сценических искусств
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
Российский государственный институт сценических искусств
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 1 сен – РИА Новости. Занятия для студентов первого набора филиала Российского государственного института сценических искусств начались в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"У студентов Кемеровского филиала Российского государственного института сценических искусств прошла торжественная линейка. Для 75 первокурсников устроили костюмированное представление. Молодые люди в бальных платьях и костюмах впервые получили студенческие билеты. Помимо этого, для всех участников торжественного мероприятия выступил студент первого курса филиала РГИСИ Андрей Гамм", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что набор на обучение в Кемеровском филиале РГИСИ проходил по 10 программам бакалавриата и специалитета, включая актерское искусство, режиссуру театра, сценографию, продюсерство, технологию художественного оформления спектакля и театроведение. На самую популярную специальность, "Актерское искусство", конкурс составил семь человек на место.
Отмечается, что на вступительные экзамены приехали абитуриенты не только из сибирских регионов — Кузбасса, Новосибирской и Томской областей, республики Хакасия, Алтайского края, но и из Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. А на специализации "Режиссер театра кукол" будет обучаться студентка из Китайской Народной Республики.
"С этого учебного года в регионе начал работать филиал Российского государственного института сценических искусств. Здесь будут готовить специалистов всех основных театральных профессий: артистов, режиссеров, художников-постановщиков, продюсеров, художников-технологов, театроведов. Учиться в кузбасском филиале сценических искусств смогут ребята со всей Сибири и Дальнего Востока. Этот культурно-образовательный комплекс - наша гордость. Уверен, что с него начнется новая страница в истории культурного развития Кузбасса", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Планируется, что к началу 2023 года откроется новый учебный корпус площадью 15 тысяч квадратных метров, расположенный в Ленинском районе Кемерова. Помимо лекционных аудиторий, здесь будут расположены актерско-режиссерские студии, лаборатории по созданию костюмов, грима, мастерские по изготовлению кукол, бутафории, реквизита, декораций. Сейчас обучение временно проходит в колледже искусств имени И. Кобзона.
Всего в этом году в вузах Кузбасса будут учиться свыше 45 тысяч студентов, в том числе более восьми тысяч - на первом курсе.
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Сергей ЦивилевТомская областьАлтайский крайКраснодарский крайКемеровская областьОбщество
 
 
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