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Рахмон поблагодарил Путина за открытие пяти русских школ в Таджикистане - РИА Новости, 01.09.2022
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Рахмон поблагодарил Путина за открытие пяти русских школ в Таджикистане
Рахмон поблагодарил Путина за открытие пяти русских школ в Таджикистане - РИА Новости, 01.09.2022
Рахмон поблагодарил Путина за открытие пяти русских школ в Таджикистане
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телемоста поблагодарил президента РФ Владимира Путина за открытие в республике пяти школ с русским языком обучения. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:52
2022-09-01T16:52
таджикистан
россия
в мире
владимир путин
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телемоста поблагодарил президента РФ Владимира Путина за открытие в республике пяти школ с русским языком обучения."Хочу поблагодарить правительство РФ и лично уважаемого Владимира Владимировича Путина за поддержку и всестороннее содействие качественному завершению строительных работ и своевременной сдаче в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений", - сказал Рахмон.Он назвал символичным, что эти школы открылись в юбилейный год установления дипломатических отношений между двумя государствами."За прошедшие 30 лет Таджикистан и Россия добились значительных результатов в развитии и укреплении отношений стратегического партнерства, которые сегодня охватывают практически все ключевые сферы взаимодействия", - отметил он.Рахмон заявил, что особое место в повестке дня таджикско-российских отношений занимает последовательное наращивание гуманитарных связей, в том числе в сфере науки, образования и культуры."Дальнейшее расширение культурно–гуманитарного сотрудничества является предметом постоянного обсуждения в ходе регулярных встреч и контактов на высшем уровне, наработана необходимая договорно-правовая база образовательного и научно-исследовательского секторов наших отношений, подписано более 200 документов в двухстороннем сотрудничестве, и они служат надежной основой для дальнейшего развития взаимодействия в сфере образования и науки", - сказал он.Рахмон добавил, что заложен хороший задел для всестороннего сотрудничества между НИИ и вузами двух стран в области технических, гуманитарных наук и инновационных технологий.
https://ria.ru/20220901/putin-1813764540.html
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таджикистан, россия, в мире, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Россия, В мире, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
16:52 01.09.2022
 
Рахмон поблагодарил Путина за открытие пяти русских школ в Таджикистане

Президент Рахмон поблагодарил Путина за открытие пяти русскоязычных школ в Таджикистане

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телемоста поблагодарил президента РФ Владимира Путина за открытие в республике пяти школ с русским языком обучения.
"Хочу поблагодарить правительство РФ и лично уважаемого Владимира Владимировича Путина за поддержку и всестороннее содействие качественному завершению строительных работ и своевременной сдаче в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений", - сказал Рахмон.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Путин отметил укрепление позиций русского языка в Таджикистане
Он назвал символичным, что эти школы открылись в юбилейный год установления дипломатических отношений между двумя государствами.
"За прошедшие 30 лет Таджикистан и Россия добились значительных результатов в развитии и укреплении отношений стратегического партнерства, которые сегодня охватывают практически все ключевые сферы взаимодействия", - отметил он.
Рахмон заявил, что особое место в повестке дня таджикско-российских отношений занимает последовательное наращивание гуманитарных связей, в том числе в сфере науки, образования и культуры.
"Дальнейшее расширение культурно–гуманитарного сотрудничества является предметом постоянного обсуждения в ходе регулярных встреч и контактов на высшем уровне, наработана необходимая договорно-правовая база образовательного и научно-исследовательского секторов наших отношений, подписано более 200 документов в двухстороннем сотрудничестве, и они служат надежной основой для дальнейшего развития взаимодействия в сфере образования и науки", - сказал он.
Рахмон добавил, что заложен хороший задел для всестороннего сотрудничества между НИИ и вузами двух стран в области технических, гуманитарных наук и инновационных технологий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 16:11
Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин
 
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