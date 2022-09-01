https://ria.ru/20220901/shkoly-1813786472.html

Рахмон поблагодарил Путина за открытие пяти русских школ в Таджикистане

Рахмон поблагодарил Путина за открытие пяти русских школ в Таджикистане - РИА Новости, 01.09.2022

Рахмон поблагодарил Путина за открытие пяти русских школ в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телемоста поблагодарил президента РФ Владимира Путина за открытие в республике пяти школ с русским языком обучения. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:52

2022-09-01T16:52

2022-09-01T16:52

таджикистан

россия

в мире

владимир путин

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телемоста поблагодарил президента РФ Владимира Путина за открытие в республике пяти школ с русским языком обучения."Хочу поблагодарить правительство РФ и лично уважаемого Владимира Владимировича Путина за поддержку и всестороннее содействие качественному завершению строительных работ и своевременной сдаче в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений", - сказал Рахмон.Он назвал символичным, что эти школы открылись в юбилейный год установления дипломатических отношений между двумя государствами."За прошедшие 30 лет Таджикистан и Россия добились значительных результатов в развитии и укреплении отношений стратегического партнерства, которые сегодня охватывают практически все ключевые сферы взаимодействия", - отметил он.Рахмон заявил, что особое место в повестке дня таджикско-российских отношений занимает последовательное наращивание гуманитарных связей, в том числе в сфере науки, образования и культуры."Дальнейшее расширение культурно–гуманитарного сотрудничества является предметом постоянного обсуждения в ходе регулярных встреч и контактов на высшем уровне, наработана необходимая договорно-правовая база образовательного и научно-исследовательского секторов наших отношений, подписано более 200 документов в двухстороннем сотрудничестве, и они служат надежной основой для дальнейшего развития взаимодействия в сфере образования и науки", - сказал он.Рахмон добавил, что заложен хороший задел для всестороннего сотрудничества между НИИ и вузами двух стран в области технических, гуманитарных наук и инновационных технологий.

https://ria.ru/20220901/putin-1813764540.html

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таджикистан, россия, в мире, владимир путин, эмомали рахмон