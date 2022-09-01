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Путин и Рахмон открыли в Таджикистане школы с обучением на русском языке

Путин и Рахмон открыли в Таджикистане школы с обучением на русском языке - РИА Новости, 01.09.2022

Путин и Рахмон открыли в Таджикистане школы с обучением на русском языке

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 1 сентября открыли в Таджикистане по видеосвязи пять школ, где обучение идет на русском языке. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:58

2022-09-01T15:58

2022-09-01T16:51

таджикистан

россия

душанбе

антон чехов

юрий гагарин (космонавт)

михаил ломоносов

владимир путин

эмомали рахмон

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 1 сентября открыли в Таджикистане по видеосвязи пять школ, где обучение идет на русском языке.Министр образования и науки Таджикистана Рахимджон Саидзода говорил РИА Новости, что программа строительства данных школ реализуется на основе сотрудничества между правительствами двух стран, Россия выделила на строительство 150 миллионов долларов.Школам присвоены имена героев и деятелей культуры России: школа в Душанбе, по предложению российской стороны, названа в честь первого космонавта Юрия Гагарина, российской школе в городе Бохтаре (юг страны) присвоено имя Михаила Ломоносова, Худжандская (север Таджикистана) названа именем Антона Чехова, в городе Турсунзаде (западнее Душанбе) - именем Дмитрия Менделеева и в городе Кулябе (юг страны) – Константина Ушинского.Обучение в школах будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам РФ. График учебного процесса будет схож с остальными школами Таджикистана, но возможны и небольшие отклонения по количеству недель обучения. Школы будут оснащены самыми современными средствами обучения. Обучение будет проходить на русском языке. В перечень предметов также включены предметы национального компонента – изучение государственного языка Таджикистана, истории таджикского народа и географии страны.

https://ria.ru/20220829/migranty-1812896255.html

таджикистан

россия

душанбе

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таджикистан, россия, душанбе, антон чехов, юрий гагарин (космонавт), михаил ломоносов, владимир путин, эмомали рахмон