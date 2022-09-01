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Путин и Рахмон открыли в Таджикистане школы с обучением на русском языке - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин и Рахмон открыли в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Путин и Рахмон открыли в Таджикистане школы с обучением на русском языке - РИА Новости, 01.09.2022
Путин и Рахмон открыли в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 1 сентября открыли в Таджикистане по видеосвязи пять школ, где обучение идет на русском языке. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:58
2022-09-01T16:51
таджикистан
россия
душанбе
антон чехов
юрий гагарин (космонавт)
михаил ломоносов
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 1 сентября открыли в Таджикистане по видеосвязи пять школ, где обучение идет на русском языке.Министр образования и науки Таджикистана Рахимджон Саидзода говорил РИА Новости, что программа строительства данных школ реализуется на основе сотрудничества между правительствами двух стран, Россия выделила на строительство 150 миллионов долларов.Школам присвоены имена героев и деятелей культуры России: школа в Душанбе, по предложению российской стороны, названа в честь первого космонавта Юрия Гагарина, российской школе в городе Бохтаре (юг страны) присвоено имя Михаила Ломоносова, Худжандская (север Таджикистана) названа именем Антона Чехова, в городе Турсунзаде (западнее Душанбе) - именем Дмитрия Менделеева и в городе Кулябе (юг страны) – Константина Ушинского.Обучение в школах будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам РФ. График учебного процесса будет схож с остальными школами Таджикистана, но возможны и небольшие отклонения по количеству недель обучения. Школы будут оснащены самыми современными средствами обучения. Обучение будет проходить на русском языке. В перечень предметов также включены предметы национального компонента – изучение государственного языка Таджикистана, истории таджикского народа и географии страны.
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таджикистан, россия, душанбе, антон чехов, юрий гагарин (космонавт), михаил ломоносов, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Россия, Душанбе, Антон Чехов, Юрий Гагарин (космонавт), Михаил Ломоносов, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
15:58 01.09.2022 (обновлено: 16:51 01.09.2022)
 
Путин и Рахмон открыли в Таджикистане школы с обучением на русском языке

Путин и Рахмон открыли в Таджикистане по видеосвязи пять школ с обучением на русском языке

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 1 сентября открыли в Таджикистане по видеосвязи пять школ, где обучение идет на русском языке.
Министр образования и науки Таджикистана Рахимджон Саидзода говорил РИА Новости, что программа строительства данных школ реализуется на основе сотрудничества между правительствами двух стран, Россия выделила на строительство 150 миллионов долларов.
Школам присвоены имена героев и деятелей культуры России: школа в Душанбе, по предложению российской стороны, названа в честь первого космонавта Юрия Гагарина, российской школе в городе Бохтаре (юг страны) присвоено имя Михаила Ломоносова, Худжандская (север Таджикистана) названа именем Антона Чехова, в городе Турсунзаде (западнее Душанбе) - именем Дмитрия Менделеева и в городе Кулябе (юг страны) – Константина Ушинского.
Обучение в школах будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам РФ. График учебного процесса будет схож с остальными школами Таджикистана, но возможны и небольшие отклонения по количеству недель обучения. Школы будут оснащены самыми современными средствами обучения. Обучение будет проходить на русском языке. В перечень предметов также включены предметы национального компонента – изучение государственного языка Таджикистана, истории таджикского народа и географии страны.
Центр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 14:20
Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов
 
ТаджикистанРоссияДушанбеАнтон ЧеховЮрий Гагарин (космонавт)Михаил ЛомоносовВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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