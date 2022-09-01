https://ria.ru/20220901/shkoly-1813749304.html

Мишустин рассказал о планах правительства по закупке школьных автобусов

Мишустин рассказал о планах правительства по закупке школьных автобусов - РИА Новости, 01.09.2022

Мишустин рассказал о планах правительства по закупке школьных автобусов

Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на приобретение более 3 тысяч школьных автобусов, большая часть из них будет направлена в сельские школы, сообщил... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:22

2022-09-01T15:22

2022-09-01T15:22

общество

россия

москва

российская академия наук

новосибирск

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на приобретение более 3 тысяч школьных автобусов, большая часть из них будет направлена в сельские школы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) - школы-интерната МГУ."По поручению президента продолжается закупка школьных автобусов. Принято решение выделить 10 млрд рублей на приобретение более 3 тысяч таких машин. Большинство из них направим в сельские школы, чтобы у детей была возможность комфортно добираться до школы", - сказал Мишустин.Он отметил, что "ребята во всех уголках России должны получать качественное образование в хороших условиях". Говоря о СУНЦ, премьер отметил традиционно высокое качество образования в этой школе и хорошие условия жизни, которые сейчас созданы здесь для школьников.Мишустин обратил внимание на то, что за все время работы с 1963 года школа выпустила около 10 тысяч учеников, из них около 2 тысяч стали кандидатами наук, а около 300 стали докторами наук, 19 стали академиками РАН.В целом, по словам премьера, в России действует 4 СУНЦ на базе ведущих вузов РФ - в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. "Теперь государство взяло на себя все заботы о них, из федерального бюджета выделено в этом году около 500 млн рублей на содержание СУНЦ, чтобы поддержать их развитие", - добавил Мишустин.Ректор МГУ Садовничий в ответ поблагодарил кабмин за оказанную вузу помощь, которая помогла МГУ развить инфраструктуру, отметив, что во многом расходы на инфраструктуру образования способствуют развитию страны и ее экономики. "В МГУ огромное число блестящих ученых, докторов наук, профессоров. Сделав даже красивую инфраструктуру, без них ничего не получится", - парировал Мишустин.Мишустин в День знаний осмотрел новые здания кампуса школы-интерната при МГУ. Эти корпуса открылись 1 сентября в рамках программы празднования 270-летия Московского университета. В частности, осматривая жилой корпус, глава кабмина заглянул в гости в комнату к ученицам 11 класса химического профиля.Мишустин спросил у девочек, откуда они приехали и как поступили в школу-интернат при МГУ. Ученицы рассказали, что прошли профильные олимпиады, вступительные экзамены, а также учились в университетской летней школе.Премьер рассказал, что в школьные годы по химии у него была четверка, но его "использовали как математический аппарат: когда дело доходило до уравнения, помогал решать".Глава кабмина поинтересовался и тем, нравятся ли девочкам условия жизни в школе и не скучают ли они по родителям. Школьницы с ходу даже затруднились с ответом. "Ну, как можно не скучать по маме? Передавайте привет мамам", - поддержал их Мишустин"Вообще, девчонки, вы поступили в одну из самых сильных школ как России, так и мира, традиции здесь уникальные", - добавил премьер, обратив внимания, что условия тут очень комфортные.Глава кабмина также осмотрел класс биологии, компьютерный класс, спортзал, зону отдыха и столовую. Мишустин оценил качество спортивного зала, отметив, что для одаренных детей очень важны активные занятия спортом. В столовой поинтересовался, дают ли детям шоколад, ведь он им необходим, "особенно для математиков", для активной работы мозга. Впечатлило премьера и то, что для учеников в школе организовано шестиразовое питание.Во время осмотра корпусов Садовничий рассказал премьеру об университетской гимназии МГУ, построенной несколько лет назад около вузовской библиотеки. "У руководства гимназии есть просьба расширить ее. И я буду вас просить тоже поддержать это решение", - обратился ректор к главе кабмина. "Конечно", - ответил ему Мишустин.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813740013.html

https://ria.ru/20220901/cherepovets-1813744624.html

https://ria.ru/20220901/peterburg-1813726219.html

https://ria.ru/20220828/dorogi-1812669266.html

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общество, россия, москва, российская академия наук, новосибирск, михаил мишустин