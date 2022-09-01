Рейтинг@Mail.ru
Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/sanktsii-1813604187.html
Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России
Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России - РИА Новости, 01.09.2022
Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России
Диалог между Россией и Японией ведется на рабочем уровне, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T04:10
2022-09-01T04:10
экономика
технологии
хирокадзу мацуно
россия
япония
кунашир (остров)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748868850_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_27870fe0ee1f40c69bd429cb9b6b53e6.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Диалог между Россией и Японией ведется на рабочем уровне, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."На рабочем уровне да, на политическом – нет", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос, видит ли он признаки возвращения полноценного диалога между Россией и Японией. Отсутствие диалога на политическом уровне министр объяснил тем, что его формирует "одно государство, которое находится в состоянии войны с суверенными независимыми странами восточного полушария, которое в западном полушарии действует как колониальная империя, а в восточном полушарии противится развитию экономик, технологий, обществ и независимого взгляда на вещи других стран".Он отметил, что России нужно подождать полного возобновления диалога.Япония с 17 июня ввела запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования. Ранее Япония запретила экспортировать в Россию предметы роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним.В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министров "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали поездки японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
https://ria.ru/20220831/zst-1813312630.html
россия
япония
кунашир (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748868850_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_362863a28ecbe29a8b74aecdd2a3b483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, хирокадзу мацуно, россия, япония, кунашир (остров), санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, Хирокадзу Мацуно, Россия, Япония, Кунашир (остров), Санкции в отношении России
04:10 01.09.2022
 
Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России

Глава Минвостокразвития Чекунков заявил о продолжении работы японского бизнеса в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Диалог между Россией и Японией ведется на рабочем уровне, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"На рабочем уровне да, на политическом – нет", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос, видит ли он признаки возвращения полноценного диалога между Россией и Японией. Отсутствие диалога на политическом уровне министр объяснил тем, что его формирует "одно государство, которое находится в состоянии войны с суверенными независимыми странами восточного полушария, которое в западном полушарии действует как колониальная империя, а в восточном полушарии противится развитию экономик, технологий, обществ и независимого взгляда на вещи других стран".
Он отметил, что России нужно подождать полного возобновления диалога.
"Мы точно готовы к сближению, если бы они с нами говорили на чистом японском, который выражает интересы японского народа, а не на переводе с английского на японский. Но еще раз, есть официальная позиция, которая высказывается и формулируется зависимыми людьми, а есть интересы бизнеса, который продолжает работать, а значит, будет работать долгосрочно в России. Он переживет этот кризис, и мы будем вместе реализовывать масштабные проекты", - уверен Чекунков.
Япония с 17 июня ввела запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования. Ранее Япония запретила экспортировать в Россию предметы роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним.
В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министров "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали поездки японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 07:08
Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли
 
ЭкономикаТехнологииХирокадзу МацуноРоссияЯпонияКунашир (остров)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала