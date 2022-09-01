https://ria.ru/20220901/sanktsii-1813604187.html

Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России

Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России - РИА Новости, 01.09.2022

Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России

Диалог между Россией и Японией ведется на рабочем уровне, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T04:10

2022-09-01T04:10

2022-09-01T04:10

экономика

технологии

хирокадзу мацуно

россия

япония

кунашир (остров)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748868850_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_27870fe0ee1f40c69bd429cb9b6b53e6.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Диалог между Россией и Японией ведется на рабочем уровне, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."На рабочем уровне да, на политическом – нет", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос, видит ли он признаки возвращения полноценного диалога между Россией и Японией. Отсутствие диалога на политическом уровне министр объяснил тем, что его формирует "одно государство, которое находится в состоянии войны с суверенными независимыми странами восточного полушария, которое в западном полушарии действует как колониальная империя, а в восточном полушарии противится развитию экономик, технологий, обществ и независимого взгляда на вещи других стран".Он отметил, что России нужно подождать полного возобновления диалога.Япония с 17 июня ввела запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования. Ранее Япония запретила экспортировать в Россию предметы роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним.В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министров "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали поездки японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

https://ria.ru/20220831/zst-1813312630.html

россия

япония

кунашир (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, хирокадзу мацуно, россия, япония, кунашир (остров), санкции в отношении россии