Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России
Глава Минвостокразвития Чекунков заявил о продолжении работы японского бизнеса в России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Диалог между Россией и Японией ведется на рабочем уровне, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"На рабочем уровне да, на политическом – нет", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос, видит ли он признаки возвращения полноценного диалога между Россией и Японией. Отсутствие диалога на политическом уровне министр объяснил тем, что его формирует "одно государство, которое находится в состоянии войны с суверенными независимыми странами восточного полушария, которое в западном полушарии действует как колониальная империя, а в восточном полушарии противится развитию экономик, технологий, обществ и независимого взгляда на вещи других стран".
Он отметил, что России нужно подождать полного возобновления диалога.
"Мы точно готовы к сближению, если бы они с нами говорили на чистом японском, который выражает интересы японского народа, а не на переводе с английского на японский. Но еще раз, есть официальная позиция, которая высказывается и формулируется зависимыми людьми, а есть интересы бизнеса, который продолжает работать, а значит, будет работать долгосрочно в России. Он переживет этот кризис, и мы будем вместе реализовывать масштабные проекты", - уверен Чекунков.
Япония с 17 июня ввела запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования. Ранее Япония запретила экспортировать в Россию предметы роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним.
В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министров "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали поездки японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.