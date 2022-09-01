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Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России - РИА Новости, 01.09.2022
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Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России
Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России - РИА Новости, 01.09.2022
Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России
Самым большим достоянием России являются не энергоресурсы, а "наши люди, наши мозги", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:07
2022-09-01T12:27
общество
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Самым большим достоянием России являются не энергоресурсы, а "наши люди, наши мозги", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко."У нас самое большое достояние в России – не нефть, не газ, это наши мозги, наши люди, которые способны (делать) все", - сказала парламентарий в ходе общения с одним из студентов колледжа связи №54 имени П. М. Вострухина. Сенатор осмотрела учебные классы колледжа, приняла участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний."Сейчас мы надеемся только на вас, когда говорим о технологическом суверенитете. Это значит, должно быть свое программное обеспечение, должна быть своя электроника, должно быть все свое, особенно, в критически важных отраслях, чтобы мы не зависели от недружественных стран", - подчеркнула она.Матвиенко отметила, что сейчас РФ переживает непростой период, когда против России ввели все возможные санкции, когда такое давление оказывается на страну. "Конечно, это непросто, мы безусловно, справимся. Но в то же время, это для нас вызов", - подчеркнула она.
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общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
12:07 01.09.2022 (обновлено: 12:27 01.09.2022)
 
Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России

Спикер Совфеда Матвиенко: самое большое достояние России — не энергоресурсы, а люди

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Самым большим достоянием России являются не энергоресурсы, а "наши люди, наши мозги", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"У нас самое большое достояние в России – не нефть, не газ, это наши мозги, наши люди, которые способны (делать) все", - сказала парламентарий в ходе общения с одним из студентов колледжа связи №54 имени П. М. Вострухина. Сенатор осмотрела учебные классы колледжа, приняла участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
"Сейчас мы надеемся только на вас, когда говорим о технологическом суверенитете. Это значит, должно быть свое программное обеспечение, должна быть своя электроника, должно быть все свое, особенно, в критически важных отраслях, чтобы мы не зависели от недружественных стран", - подчеркнула она.
Матвиенко отметила, что сейчас РФ переживает непростой период, когда против России ввели все возможные санкции, когда такое давление оказывается на страну. "Конечно, это непросто, мы безусловно, справимся. Но в то же время, это для нас вызов", - подчеркнула она.
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ОбществоРоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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