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Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России
Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России - РИА Новости, 01.09.2022
Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России
Самым большим достоянием России являются не энергоресурсы, а "наши люди, наши мозги", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:07
2022-09-01T12:07
2022-09-01T12:27
общество
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Самым большим достоянием России являются не энергоресурсы, а "наши люди, наши мозги", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко."У нас самое большое достояние в России – не нефть, не газ, это наши мозги, наши люди, которые способны (делать) все", - сказала парламентарий в ходе общения с одним из студентов колледжа связи №54 имени П. М. Вострухина. Сенатор осмотрела учебные классы колледжа, приняла участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний."Сейчас мы надеемся только на вас, когда говорим о технологическом суверенитете. Это значит, должно быть свое программное обеспечение, должна быть своя электроника, должно быть все свое, особенно, в критически важных отраслях, чтобы мы не зависели от недружественных стран", - подчеркнула она.Матвиенко отметила, что сейчас РФ переживает непростой период, когда против России ввели все возможные санкции, когда такое давление оказывается на страну. "Конечно, это непросто, мы безусловно, справимся. Но в то же время, это для нас вызов", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220407/dostoyanie-1782243287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
12:07 01.09.2022 (обновлено: 12:27 01.09.2022)
Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России
Спикер Совфеда Матвиенко: самое большое достояние России — не энергоресурсы, а люди
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Самым большим достоянием России являются не энергоресурсы, а "наши люди, наши мозги", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"У нас самое большое достояние в России
– не нефть, не газ, это наши мозги, наши люди, которые способны (делать) все", - сказала парламентарий в ходе общения с одним из студентов колледжа связи №54 имени П. М. Вострухина. Сенатор осмотрела учебные классы колледжа, приняла участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
"Сейчас мы надеемся только на вас, когда говорим о технологическом суверенитете. Это значит, должно быть свое программное обеспечение, должна быть своя электроника, должно быть все свое, особенно, в критически важных отраслях, чтобы мы не зависели от недружественных стран", - подчеркнула она.
Матвиенко отметила, что сейчас РФ переживает непростой период, когда против России ввели все возможные санкции, когда такое давление оказывается на страну. "Конечно, это непросто, мы безусловно, справимся. Но в то же время, это для нас вызов", - подчеркнула она.