https://ria.ru/20220901/rossiya-1813681003.html

Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России

Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России - РИА Новости, 01.09.2022

Матвиенко назвала людей и мозги главным достоянием России

Самым большим достоянием России являются не энергоресурсы, а "наши люди, наши мозги", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:07

2022-09-01T12:07

2022-09-01T12:27

общество

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Самым большим достоянием России являются не энергоресурсы, а "наши люди, наши мозги", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко."У нас самое большое достояние в России – не нефть, не газ, это наши мозги, наши люди, которые способны (делать) все", - сказала парламентарий в ходе общения с одним из студентов колледжа связи №54 имени П. М. Вострухина. Сенатор осмотрела учебные классы колледжа, приняла участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний."Сейчас мы надеемся только на вас, когда говорим о технологическом суверенитете. Это значит, должно быть свое программное обеспечение, должна быть своя электроника, должно быть все свое, особенно, в критически важных отраслях, чтобы мы не зависели от недружественных стран", - подчеркнула она.Матвиенко отметила, что сейчас РФ переживает непростой период, когда против России ввели все возможные санкции, когда такое давление оказывается на страну. "Конечно, это непросто, мы безусловно, справимся. Но в то же время, это для нас вызов", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220407/dostoyanie-1782243287.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко