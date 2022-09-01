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В Елабуге открылся Центр культурного развития
В Елабуге открылся Центр культурного развития - РИА Новости, 01.09.2022
В Елабуге открылся Центр культурного развития
Центр культурного развития "Созвездие", построенный в рамках нацпроекта "Культура", открылся в четверг в Елабуге, сообщает пресс-служба президента Татарстана. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:56
2022-09-01T20:56
2022-09-01T20:56
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рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Центр культурного развития "Созвездие", построенный в рамках нацпроекта "Культура", открылся в четверг в Елабуге, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Центр культурного развития "Созвездие" открылся сегодня в Елабуге. Гостем нового культурного объекта стал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.Центр построен в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" с участием средств федерального и республиканского бюджетов. Он представляет собой многофункциональное современное здание общей площадью более 1,4 тысячи квадратных метров.В центре разместились зрительный зал на 197 посетителей, предусмотрены аппаратная, артистические гримерные с душевыми кабинами, помещение для хранения реквизита, кладовая костюмов с костюмерной. Есть лекционные залы, помещения для кружков, танцевальный зал, универсальные классы. Он оснащен всем необходимым современным оборудованием, экранами, музыкальными инструментами для полноценной творческой деятельности."Мы знаем, что Елабуга - это один из культурных центров с собственными традициями, вы всегда были яркими и талантливыми. Мы видим, какие у вас прекрасные творческие коллективы. Поздравляю вас с этим событием", - сказал Минниханов.Ранее, в середине августа в Зеленодольске был открыт первый в республике центр культурного развития в рамках нацпроекта "Культура".
https://ria.ru/20220901/vtb-1813853401.html
https://ria.ru/20220831/bakhreyn-1813464451.html
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рустам минниханов, елабуга, зеленодольск, республика татарстан (татарстан), коммерческая недвижимость
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Елабуга, Зеленодольск, Республика Татарстан (Татарстан), Коммерческая недвижимость
В Елабуге открылся Центр культурного развития
В Елабуге в рамках нацпроекта "Культура" открылся Центр культурного развития