Рейтинг@Mail.ru
В Елабуге открылся Центр культурного развития - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220901/razvitie-1813856395.html
В Елабуге открылся Центр культурного развития
В Елабуге открылся Центр культурного развития - РИА Новости, 01.09.2022
В Елабуге открылся Центр культурного развития
Центр культурного развития "Созвездие", построенный в рамках нацпроекта "Культура", открылся в четверг в Елабуге, сообщает пресс-служба президента Татарстана. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:56
2022-09-01T20:56
республика татарстан
рустам минниханов
елабуга
зеленодольск
республика татарстан (татарстан)
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147610/06/1476100629_0:335:3043:2047_1920x0_80_0_0_7916dc72598441794af78c0d3a01f7f9.jpg
КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Центр культурного развития "Созвездие", построенный в рамках нацпроекта "Культура", открылся в четверг в Елабуге, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Центр культурного развития "Созвездие" открылся сегодня в Елабуге. Гостем нового культурного объекта стал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.Центр построен в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" с участием средств федерального и республиканского бюджетов. Он представляет собой многофункциональное современное здание общей площадью более 1,4 тысячи квадратных метров.В центре разместились зрительный зал на 197 посетителей, предусмотрены аппаратная, артистические гримерные с душевыми кабинами, помещение для хранения реквизита, кладовая костюмов с костюмерной. Есть лекционные залы, помещения для кружков, танцевальный зал, универсальные классы. Он оснащен всем необходимым современным оборудованием, экранами, музыкальными инструментами для полноценной творческой деятельности."Мы знаем, что Елабуга - это один из культурных центров с собственными традициями, вы всегда были яркими и талантливыми. Мы видим, какие у вас прекрасные творческие коллективы. Поздравляю вас с этим событием", - сказал Минниханов.Ранее, в середине августа в Зеленодольске был открыт первый в республике центр культурного развития в рамках нацпроекта "Культура".
https://ria.ru/20220901/vtb-1813853401.html
https://ria.ru/20220831/bakhreyn-1813464451.html
елабуга
зеленодольск
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147610/06/1476100629_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0f70ab5e8d327f61c23ca0f6f9c1af27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, елабуга, зеленодольск, республика татарстан (татарстан), коммерческая недвижимость
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Елабуга, Зеленодольск, Республика Татарстан (Татарстан), Коммерческая недвижимость
20:56 01.09.2022
 
В Елабуге открылся Центр культурного развития

В Елабуге в рамках нацпроекта "Культура" открылся Центр культурного развития

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкТатарстан
Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Центр культурного развития "Созвездие", построенный в рамках нацпроекта "Культура", открылся в четверг в Елабуге, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Центр культурного развития "Созвездие" открылся сегодня в Елабуге. Гостем нового культурного объекта стал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.
Логотип ВТБ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
20:39Республика Татарстан
ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" профинансируют инфраструктуру
Центр построен в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" с участием средств федерального и республиканского бюджетов. Он представляет собой многофункциональное современное здание общей площадью более 1,4 тысячи квадратных метров.
В центре разместились зрительный зал на 197 посетителей, предусмотрены аппаратная, артистические гримерные с душевыми кабинами, помещение для хранения реквизита, кладовая костюмов с костюмерной. Есть лекционные залы, помещения для кружков, танцевальный зал, универсальные классы. Он оснащен всем необходимым современным оборудованием, экранами, музыкальными инструментами для полноценной творческой деятельности.
"Мы знаем, что Елабуга - это один из культурных центров с собственными традициями, вы всегда были яркими и талантливыми. Мы видим, какие у вас прекрасные творческие коллективы. Поздравляю вас с этим событием", - сказал Минниханов.
Ранее, в середине августа в Зеленодольске был открыт первый в республике центр культурного развития в рамках нацпроекта "Культура".
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 16:03Республика Татарстан
Татарстан готов поставлять Бахрейну продукты машиностроения и фармацевтику
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановЕлабугаЗеленодольскРеспублика Татарстан (Татарстан)Коммерческая недвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала