https://ria.ru/20220901/putin-1813788804.html
Путин поговорил по телефону с Токаевым
Путин поговорил по телефону с Токаевым - РИА Новости, 01.09.2022
Путин поговорил по телефону с Токаевым
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пожелал успехов в реализации озвученных в его послании... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:58
2022-09-01T16:58
2022-09-01T17:29
политика
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_4e9f978bac3b7f4aecd50ec3731ff90b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пожелал успехов в реализации озвученных в его послании масштабных задач, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры выразили обоюдный настрой на развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи.В свою очередь пресс-служба Токаева сообщила, что лидеры Казахстана и России в духе взаимного доверия обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.В ходе обращения с посланием к народу страны в четверг Токаев предложил провести осенью текущего года досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.
https://ria.ru/20220901/kazakhstan-1813708697.html
https://ria.ru/20220901/tokaev-1813632985.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_310:0:2964:1990_1920x0_80_0_0_248c5f44218f1fc2b9b6d6d427f81d27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
Политика, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
16:58 01.09.2022 (обновлено: 17:29 01.09.2022)
Путин поговорил по телефону с Токаевым
Президент Путин поговорил по телефону с Токаевым после его послания народу Казахстана
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пожелал успехов в реализации озвученных в его послании масштабных задач, сообщает
пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина
с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым
. Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана
. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры выразили обоюдный настрой на развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи.
В свою очередь пресс-служба Токаева сообщила, что лидеры Казахстана и России в духе взаимного доверия обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.
"Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за согласие принять участие в саммитах СНГ, СВМДА, а также в заседании глав государств "Центральная Азия – Россия", которые состоятся в середине октября в столице Казахстана", - говорится в сообщении.
В ходе обращения с посланием к народу страны в четверг Токаев предложил провести осенью текущего года досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.