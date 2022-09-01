https://ria.ru/20220901/putin-1813788804.html

Путин поговорил по телефону с Токаевым

Путин поговорил по телефону с Токаевым - РИА Новости, 01.09.2022

Путин поговорил по телефону с Токаевым

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пожелал успехов в реализации озвученных в его послании... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:58

2022-09-01T16:58

2022-09-01T17:29

политика

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пожелал успехов в реализации озвученных в его послании масштабных задач, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры выразили обоюдный настрой на развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи.В свою очередь пресс-служба Токаева сообщила, что лидеры Казахстана и России в духе взаимного доверия обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.В ходе обращения с посланием к народу страны в четверг Токаев предложил провести осенью текущего года досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

https://ria.ru/20220901/kazakhstan-1813708697.html

https://ria.ru/20220901/tokaev-1813632985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин