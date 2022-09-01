https://ria.ru/20220901/putin-1813764540.html

Путин отметил укрепление позиций русского языка в Таджикистане

Путин отметил укрепление позиций русского языка в Таджикистане - РИА Новости, 01.09.2022

Путин отметил укрепление позиций русского языка в Таджикистане

Президент России Владимир Путин поблагодарил Таджикистан за укрепление русского языка в республике. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:04

2022-09-01T16:04

2022-09-01T16:18

в мире

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Таджикистан за укрепление русского языка в республике."Все эти важные инициативы были бы невозможны без заинтересованного внимания со стороны руководства Таджикистана, со стороны президента. Хотел бы выразить за это искреннюю признательность президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону, всем нашим таджикским друзьям и коллегам, и особо поблагодарить их за помощь и поддержку в сбережении и укреплении позиции русского языка в Таджикистане", - сказал Путин на церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке в режиме видео-конференц-связи.Путин пожелал ученикам открывшихся школ хороших оценок, успехов в учебе, самореализации и новых открытий.

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813763616.html

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в мире, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон