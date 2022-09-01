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Путин отметил укрепление позиций русского языка в Таджикистане - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин отметил укрепление позиций русского языка в Таджикистане
Путин отметил укрепление позиций русского языка в Таджикистане - РИА Новости, 01.09.2022
Путин отметил укрепление позиций русского языка в Таджикистане
Президент России Владимир Путин поблагодарил Таджикистан за укрепление русского языка в республике. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:04
2022-09-01T16:18
в мире
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Таджикистан за укрепление русского языка в республике."Все эти важные инициативы были бы невозможны без заинтересованного внимания со стороны руководства Таджикистана, со стороны президента. Хотел бы выразить за это искреннюю признательность президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону, всем нашим таджикским друзьям и коллегам, и особо поблагодарить их за помощь и поддержку в сбережении и укреплении позиции русского языка в Таджикистане", - сказал Путин на церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке в режиме видео-конференц-связи.Путин пожелал ученикам открывшихся школ хороших оценок, успехов в учебе, самореализации и новых открытий.
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в мире, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
16:04 01.09.2022 (обновлено: 16:18 01.09.2022)
 
Путин отметил укрепление позиций русского языка в Таджикистане

Путин поблагодарил президента Рахмона за укрепление позиций русского языка в Таджикистане

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Таджикистан за укрепление русского языка в республике.
"Все эти важные инициативы были бы невозможны без заинтересованного внимания со стороны руководства Таджикистана, со стороны президента. Хотел бы выразить за это искреннюю признательность президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону, всем нашим таджикским друзьям и коллегам, и особо поблагодарить их за помощь и поддержку в сбережении и укреплении позиции русского языка в Таджикистане", - сказал Путин на церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке в режиме видео-конференц-связи.
Путин пожелал ученикам открывшихся школ хороших оценок, успехов в учебе, самореализации и новых открытий.
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
15:58
Путин и Рахмон открыли в Таджикистане школы с обучением на русском языке
 
В миреТаджикистанВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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