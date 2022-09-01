Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/putin-1813761111.html
Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года
Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года - РИА Новости, 01.09.2022
Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года
Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, которая прошла по видеосвязи, поздравил учителей,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:48
2022-09-01T16:13
владимир путин
день знаний
таджикистан
образование - общество
россия
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, которая прошла по видеосвязи, поздравил учителей, школьников и их родителей с началом учебного года."Начну с поздравления всех вас с праздником, с началом учебного года. По хорошей доброй традиции и у нас в России, и в Таджикистане первое сентября считается Днем знаний, является праздником. И очень символично, что именно в этот день в Республике Таджикистан открывается пять новых школ с преподаванием на русском языке, по российским образовательным программам и стандартам", – обратился Путин к учителям, а также школьникам и их родителям.Он добавил, что о реализации этого масштабного совместного проекта лидеры стран договорились еще в 2019 году и держали его под постоянным контролем."Я помню, тогда Эмомали Шарипович (Рахмон – ред.) по дружбе меня критиковал за то, что мы не уделяем должного внимания направлениям гуманитарного взаимодействия. Эмомали Шарипович, вот, мы исправляемся. Мне кажется, сегодня хорошее, очень доброе мероприятие", – с улыбкой сказал российский лидер.По словам Путина, в пяти таджикских городах были построены по-настоящему современные учебные заведения, которые примут почти 5 тысяч ребят. Новые школы оборудованы в соответствии с передовыми практиками учебного процесса, отвечают требованиям сейсмической безопасности, что очень важно для Таджикистана, добавил президент России. Он поблагодарил инженеров, проектировщиков и строителей.Рахмон со своей стороны поблагодарил Путина за реализацию этого проекта.
https://ria.ru/20220901/studenty-1813767768.html
https://ria.ru/20220901/shkola-1813664718.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_167048bfacf9b12c0952397c63941ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, день знаний, таджикистан, образование - общество, россия, эмомали рахмон
Владимир Путин, День знаний, Таджикистан, Образование - Общество, Россия, Эмомали Рахмон
15:48 01.09.2022 (обновлено: 16:13 01.09.2022)
 
Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года

Путин поздравил всех учащихся, в том числе в Таджикистане, с началом учебного года

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, которая прошла по видеосвязи, поздравил учителей, школьников и их родителей с началом учебного года.
"Начну с поздравления всех вас с праздником, с началом учебного года. По хорошей доброй традиции и у нас в России, и в Таджикистане первое сентября считается Днем знаний, является праздником. И очень символично, что именно в этот день в Республике Таджикистан открывается пять новых школ с преподаванием на русском языке, по российским образовательным программам и стандартам", – обратился Путин к учителям, а также школьникам и их родителям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 16:11
Число квот для студентов из Таджикистана увеличат, заявил Путин
Он добавил, что о реализации этого масштабного совместного проекта лидеры стран договорились еще в 2019 году и держали его под постоянным контролем.
"Я помню, тогда Эмомали Шарипович (Рахмон – ред.) по дружбе меня критиковал за то, что мы не уделяем должного внимания направлениям гуманитарного взаимодействия. Эмомали Шарипович, вот, мы исправляемся. Мне кажется, сегодня хорошее, очень доброе мероприятие", – с улыбкой сказал российский лидер.
По словам Путина, в пяти таджикских городах были построены по-настоящему современные учебные заведения, которые примут почти 5 тысяч ребят. Новые школы оборудованы в соответствии с передовыми практиками учебного процесса, отвечают требованиям сейсмической безопасности, что очень важно для Таджикистана, добавил президент России. Он поблагодарил инженеров, проектировщиков и строителей.
Рахмон со своей стороны поблагодарил Путина за реализацию этого проекта.
На торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе № 158 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 12:40
Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России
 
Владимир ПутинДень знанийТаджикистанОбразование - ОбществоРоссияЭмомали Рахмон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала