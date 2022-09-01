https://ria.ru/20220901/putin-1813761111.html

Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года

Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года - РИА Новости, 01.09.2022

Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, которая прошла по видеосвязи, поздравил учителей,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:48

2022-09-01T15:48

2022-09-01T16:13

владимир путин

день знаний

таджикистан

образование - общество

россия

эмомали рахмон

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, которая прошла по видеосвязи, поздравил учителей, школьников и их родителей с началом учебного года."Начну с поздравления всех вас с праздником, с началом учебного года. По хорошей доброй традиции и у нас в России, и в Таджикистане первое сентября считается Днем знаний, является праздником. И очень символично, что именно в этот день в Республике Таджикистан открывается пять новых школ с преподаванием на русском языке, по российским образовательным программам и стандартам", – обратился Путин к учителям, а также школьникам и их родителям.Он добавил, что о реализации этого масштабного совместного проекта лидеры стран договорились еще в 2019 году и держали его под постоянным контролем."Я помню, тогда Эмомали Шарипович (Рахмон – ред.) по дружбе меня критиковал за то, что мы не уделяем должного внимания направлениям гуманитарного взаимодействия. Эмомали Шарипович, вот, мы исправляемся. Мне кажется, сегодня хорошее, очень доброе мероприятие", – с улыбкой сказал российский лидер.По словам Путина, в пяти таджикских городах были построены по-настоящему современные учебные заведения, которые примут почти 5 тысяч ребят. Новые школы оборудованы в соответствии с передовыми практиками учебного процесса, отвечают требованиям сейсмической безопасности, что очень важно для Таджикистана, добавил президент России. Он поблагодарил инженеров, проектировщиков и строителей.Рахмон со своей стороны поблагодарил Путина за реализацию этого проекта.

https://ria.ru/20220901/studenty-1813767768.html

https://ria.ru/20220901/shkola-1813664718.html

таджикистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, день знаний, таджикистан, образование - общество, россия, эмомали рахмон