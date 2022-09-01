https://ria.ru/20220901/putin-1813761111.html
Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года
Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года - РИА Новости, 01.09.2022
Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года
Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, которая прошла по видеосвязи, поздравил учителей,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:48
2022-09-01T15:48
2022-09-01T16:13
владимир путин
день знаний
таджикистан
образование - общество
россия
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, которая прошла по видеосвязи, поздравил учителей, школьников и их родителей с началом учебного года."Начну с поздравления всех вас с праздником, с началом учебного года. По хорошей доброй традиции и у нас в России, и в Таджикистане первое сентября считается Днем знаний, является праздником. И очень символично, что именно в этот день в Республике Таджикистан открывается пять новых школ с преподаванием на русском языке, по российским образовательным программам и стандартам", – обратился Путин к учителям, а также школьникам и их родителям.Он добавил, что о реализации этого масштабного совместного проекта лидеры стран договорились еще в 2019 году и держали его под постоянным контролем."Я помню, тогда Эмомали Шарипович (Рахмон – ред.) по дружбе меня критиковал за то, что мы не уделяем должного внимания направлениям гуманитарного взаимодействия. Эмомали Шарипович, вот, мы исправляемся. Мне кажется, сегодня хорошее, очень доброе мероприятие", – с улыбкой сказал российский лидер.По словам Путина, в пяти таджикских городах были построены по-настоящему современные учебные заведения, которые примут почти 5 тысяч ребят. Новые школы оборудованы в соответствии с передовыми практиками учебного процесса, отвечают требованиям сейсмической безопасности, что очень важно для Таджикистана, добавил президент России. Он поблагодарил инженеров, проектировщиков и строителей.Рахмон со своей стороны поблагодарил Путина за реализацию этого проекта.
https://ria.ru/20220901/studenty-1813767768.html
https://ria.ru/20220901/shkola-1813664718.html
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_167048bfacf9b12c0952397c63941ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, день знаний, таджикистан, образование - общество, россия, эмомали рахмон
Владимир Путин, День знаний, Таджикистан, Образование - Общество, Россия, Эмомали Рахмон
15:48 01.09.2022 (обновлено: 16:13 01.09.2022)
Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года
Путин поздравил всех учащихся, в том числе в Таджикистане, с началом учебного года
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке, которая прошла по видеосвязи, поздравил учителей, школьников и их родителей с началом учебного года.
"Начну с поздравления всех вас с праздником, с началом учебного года. По хорошей доброй традиции и у нас в России
, и в Таджикистане
первое сентября считается Днем знаний, является праздником. И очень символично, что именно в этот день в Республике Таджикистан открывается пять новых школ с преподаванием на русском языке, по российским образовательным программам и стандартам", – обратился Путин к учителям, а также школьникам и их родителям.
Он добавил, что о реализации этого масштабного совместного проекта лидеры стран договорились еще в 2019 году и держали его под постоянным контролем.
"Я помню, тогда Эмомали Шарипович (Рахмон – ред.) по дружбе меня критиковал за то, что мы не уделяем должного внимания направлениям гуманитарного взаимодействия. Эмомали Шарипович, вот, мы исправляемся. Мне кажется, сегодня хорошее, очень доброе мероприятие", – с улыбкой сказал российский лидер.
По словам Путина, в пяти таджикских городах были построены по-настоящему современные учебные заведения, которые примут почти 5 тысяч ребят. Новые школы оборудованы в соответствии с передовыми практиками учебного процесса, отвечают требованиям сейсмической безопасности, что очень важно для Таджикистана, добавил президент России. Он поблагодарил инженеров, проектировщиков и строителей.
Рахмон со своей стороны поблагодарил Путина за реализацию этого проекта.