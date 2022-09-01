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Путин может провести международный телефонный разговор в четверг - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин может провести международный телефонный разговор в четверг
Путин может провести международный телефонный разговор в четверг - РИА Новости, 01.09.2022
Путин может провести международный телефонный разговор в четверг
Президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в четверг, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:16
2022-09-01T13:32
политика
калининград
владимир путин
дмитрий песков
эммануэль макрон
иран
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в четверг, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Возможно также между мероприятиями состоится международный телефонный разговор. Его из Калининграда проведет президент Путин", - сказал Песков журналистам.Также Песков ответил, что международный телефонный разговор не будет связан с заявлениями иранских СМИ о том, что Эммануэль Макрон якобы попросил посредничество Ирана в вопросе организации диалога по украинскому треку."Нет, не связан. Здесь мне нечего сказать, это нужно обращаться с вопросами к тем СМИ, которые публиковали эту информацию", - сказал Песков.Ранее в Иране заявили, что Франция просит Тегеран о посредничестве между РФ и Украиной. Как написал в Twitter замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, "один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве" в ситуации с кризисом на Украине. По данным агентства ISNA, речь идет об обращении лично президента Франции Эммануэля Макрона.
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политика, калининград, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, иран, россия, франция
Политика, Калининград, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Иран, Россия, Франция
13:16 01.09.2022 (обновлено: 13:32 01.09.2022)
 
Путин может провести международный телефонный разговор в четверг

Песков: Путин между мероприятиями может провести международный телефонный разговор

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в четверг, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Возможно также между мероприятиями состоится международный телефонный разговор. Его из Калининграда проведет президент Путин", - сказал Песков журналистам.
Также Песков ответил, что международный телефонный разговор не будет связан с заявлениями иранских СМИ о том, что Эммануэль Макрон якобы попросил посредничество Ирана в вопросе организации диалога по украинскому треку.
"Нет, не связан. Здесь мне нечего сказать, это нужно обращаться с вопросами к тем СМИ, которые публиковали эту информацию", - сказал Песков.
Ранее в Иране заявили, что Франция просит Тегеран о посредничестве между РФ и Украиной. Как написал в Twitter замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, "один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве" в ситуации с кризисом на Украине. По данным агентства ISNA, речь идет об обращении лично президента Франции Эммануэля Макрона.
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