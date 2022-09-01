https://ria.ru/20220901/putin-1813705645.html

Путин может провести международный телефонный разговор в четверг

Путин может провести международный телефонный разговор в четверг - РИА Новости, 01.09.2022

Путин может провести международный телефонный разговор в четверг

Президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в четверг, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:16

2022-09-01T13:16

2022-09-01T13:32

политика

калининград

владимир путин

дмитрий песков

эммануэль макрон

иран

россия

франция

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в четверг, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Возможно также между мероприятиями состоится международный телефонный разговор. Его из Калининграда проведет президент Путин", - сказал Песков журналистам.Также Песков ответил, что международный телефонный разговор не будет связан с заявлениями иранских СМИ о том, что Эммануэль Макрон якобы попросил посредничество Ирана в вопросе организации диалога по украинскому треку."Нет, не связан. Здесь мне нечего сказать, это нужно обращаться с вопросами к тем СМИ, которые публиковали эту информацию", - сказал Песков.Ранее в Иране заявили, что Франция просит Тегеран о посредничестве между РФ и Украиной. Как написал в Twitter замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, "один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве" в ситуации с кризисом на Украине. По данным агентства ISNA, речь идет об обращении лично президента Франции Эммануэля Макрона.

https://ria.ru/20220831/putin-1813441550.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, калининград, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, иран, россия, франция