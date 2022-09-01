10:25 01.09.2022 (обновлено: 10:29 01.09.2022)
Путин одним маневром бросил вызов Западу, пишет Bloomberg
Bloomberg: Путин бросил вызов Западу, пригласив на учения "Восток-2022" Индию и Китай
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, пригласив на военные учения "Восток-2022" армии Китая и Индии, пишет издание Bloomberg.
"Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", — говорится в публикации.
"Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Индия не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление Запада. По мнению авторов, это объясняется тесными партнерскими отношениями Москвы и Нью-Дели.
"Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения", – пишут журналисты.
Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Российские Вооруженные силы представят органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
"Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения", – пишут журналисты.
Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Российские Вооруженные силы представят органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.