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Путин одним маневром бросил вызов Западу, пишет Bloomberg - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин одним маневром бросил вызов Западу, пишет Bloomberg
Путин одним маневром бросил вызов Западу, пишет Bloomberg - РИА Новости, 01.09.2022
Путин одним маневром бросил вызов Западу, пишет Bloomberg
Президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, пригласив на военные учения "Восток-2022" армии Китая и Индии, пишет издание Bloomberg. "Таким образом он... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:25
2022-09-01T10:29
в мире
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, пригласив на военные учения "Восток-2022" армии Китая и Индии, пишет издание Bloomberg. "Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Индия не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление Запада. По мнению авторов, это объясняется тесными партнерскими отношениями Москвы и Нью-Дели. "Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения", – пишут журналисты. Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Российские Вооруженные силы представят органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html
https://ria.ru/20220901/indiya-1813599121.html
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в мире, владимир путин, россия, индия, китай, сша
В мире, Владимир Путин, Россия, Индия, Китай, США
10:25 01.09.2022 (обновлено: 10:29 01.09.2022)
 
Путин одним маневром бросил вызов Западу, пишет Bloomberg

Bloomberg: Путин бросил вызов Западу, пригласив на учения "Восток-2022" Индию и Китай

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, пригласив на военные учения "Восток-2022" армии Китая и Индии, пишет издание Bloomberg.

"Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
08:54
Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ
В статье отмечается, что Индия не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление Запада. По мнению авторов, это объясняется тесными партнерскими отношениями Москвы и Нью-Дели.

"Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения", – пишут журналисты.

Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Российские Вооруженные силы представят органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
02:10
"Мы не ваши вассалы": в Индии ответили на требование США по России
 
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