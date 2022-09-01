https://ria.ru/20220901/putin-1813643475.html

Путин одним маневром бросил вызов Западу, пишет Bloomberg

Путин одним маневром бросил вызов Западу, пишет Bloomberg - РИА Новости, 01.09.2022

Путин одним маневром бросил вызов Западу, пишет Bloomberg

Президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, пригласив на военные учения "Восток-2022" армии Китая и Индии, пишет издание Bloomberg. "Таким образом он... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:25

2022-09-01T10:25

2022-09-01T10:29

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, пригласив на военные учения "Восток-2022" армии Китая и Индии, пишет издание Bloomberg. "Таким образом он противодействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Индия не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление Запада. По мнению авторов, это объясняется тесными партнерскими отношениями Москвы и Нью-Дели. "Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международное санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения", – пишут журналисты. Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Российские Вооруженные силы представят органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html

https://ria.ru/20220901/indiya-1813599121.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, россия, индия, китай, сша