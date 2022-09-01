16:11 01.09.2022 (обновлено: 17:00 01.09.2022)
Пушков призвал по-новому обращаться к Западу
Сенатор Пушков призвал отказаться от термина "партнеры" в отношении западных стран
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные партнеры хотят ослабить Россию, призвал подумать о новом обращении к недружественным странам.
"Полагаю, на государственном уровне пора отказываться от термина "партнеры" применительно к этим государствам, как в подлинном, так и в ироничном, и даже саркастичном смысле", — написал политик в Telegram-канале.
"Полагаю, на государственном уровне пора отказываться от термина "партнеры" применительно к этим государствам, как в подлинном, так и в ироничном, и даже саркастичном смысле", — написал политик в Telegram-канале.
Он добавил, что Россию на Западе давно никто так не называет, а партнерство нигде, ни по каким вопросам не прослеживается. Термин изжил себя во всех смыслах, резюмировал сенатор.
Ранее, выступая в МГИМО, Лавров заявил, что цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты.
Ранее, выступая в МГИМО, Лавров заявил, что цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты.