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Пушков призвал по-новому обращаться к Западу - РИА Новости, 01.09.2022
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Пушков призвал по-новому обращаться к Западу
Пушков призвал по-новому обращаться к Западу - РИА Новости, 01.09.2022
Пушков призвал по-новому обращаться к Западу
Сенатор Алексей Пушков после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные партнеры хотят ослабить Россию, призвал подумать о новом обращении к... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:11
2022-09-01T17:00
в мире
алексей пушков
сергей лавров
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные партнеры хотят ослабить Россию, призвал подумать о новом обращении к недружественным странам. "Полагаю, на государственном уровне пора отказываться от термина "партнеры" применительно к этим государствам, как в подлинном, так и в ироничном, и даже саркастичном смысле", — написал политик в Telegram-канале. Он добавил, что Россию на Западе давно никто так не называет, а партнерство нигде, ни по каким вопросам не прослеживается. Термин изжил себя во всех смыслах, резюмировал сенатор. Ранее, выступая в МГИМО, Лавров заявил, что цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты.
https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html
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в мире, алексей пушков, сергей лавров
В мире, Алексей Пушков, Сергей Лавров
16:11 01.09.2022 (обновлено: 17:00 01.09.2022)
 
Пушков призвал по-новому обращаться к Западу

Сенатор Пушков призвал отказаться от термина "партнеры" в отношении западных стран

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные партнеры хотят ослабить Россию, призвал подумать о новом обращении к недружественным странам.

"Полагаю, на государственном уровне пора отказываться от термина "партнеры" применительно к этим государствам, как в подлинном, так и в ироничном, и даже саркастичном смысле", — написал политик в Telegram-канале.
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Он добавил, что Россию на Западе давно никто так не называет, а партнерство нигде, ни по каким вопросам не прослеживается. Термин изжил себя во всех смыслах, резюмировал сенатор.

Ранее, выступая в МГИМО, Лавров заявил, что цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты.
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