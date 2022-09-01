https://ria.ru/20220901/pushkov-1813767876.html

Пушков призвал по-новому обращаться к Западу

Пушков призвал по-новому обращаться к Западу - РИА Новости, 01.09.2022

Пушков призвал по-новому обращаться к Западу

Сенатор Алексей Пушков после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные партнеры хотят ослабить Россию, призвал подумать о новом обращении к... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:11

2022-09-01T16:11

2022-09-01T17:00

в мире

алексей пушков

сергей лавров

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные партнеры хотят ослабить Россию, призвал подумать о новом обращении к недружественным странам. "Полагаю, на государственном уровне пора отказываться от термина "партнеры" применительно к этим государствам, как в подлинном, так и в ироничном, и даже саркастичном смысле", — написал политик в Telegram-канале. Он добавил, что Россию на Западе давно никто так не называет, а партнерство нигде, ни по каким вопросам не прослеживается. Термин изжил себя во всех смыслах, резюмировал сенатор. Ранее, выступая в МГИМО, Лавров заявил, что цели западных стран ослабить Россию и не допустить ее на международную арену в качестве самостоятельной силы не будут достигнуты.

https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html

https://ria.ru/20220901/putin-1813730628.html

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Севастиан Котов

в мире, алексей пушков, сергей лавров