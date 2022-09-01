https://ria.ru/20220901/protest-1813873223.html

В Кишиневе манифестанты прошлись со свечами перед администрацией президента

В Кишиневе манифестанты прошлись со свечами перед администрацией президента - РИА Новости, 01.09.2022

В Кишиневе манифестанты прошлись со свечами перед администрацией президента

Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали вечером здание администрации президента, устроив шествие с зажжёнными свечами, передает... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T22:57

2022-09-01T22:57

2022-09-01T22:57

в мире

жкх

майя санду

молдавия

молдовагаз

юрий кузнецов

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КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетировали вечером здание администрации президента, устроив шествие с зажжёнными свечами, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты таким образом выразили протест против роста цен на энергоресурсы."Свеча — как символ главного "энергоприбора" грядущей зимы, так как многие жители страны уже не смогут платить за газ", - пояснила одна из участниц шествия.Участники акции держали плакаты "Нет росту цен", " Правление ПДС приведет людей к мору", "ПДС – трудные времена", " С Майей Санду и ПДС — коровий навоз вместо газа"."Нынешняя власть, сегодняшнее правление в Молдавии вместо того, чтобы заниматься прогрессом, вместо того, чтобы развивать страну, приводят нас к средневековью", - заявил во время выступления гордепутат от партии "Шор" Юрий Кузнецов.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара).В четверг глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что в сентябре стоимость газа для Молдавии увеличится еще почти на 30% и составит 1882,78 доллара за тысячу кубометров.С середины мая Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" проводит антиправительственные протесты в различных районах и городах Молдавии на фоне беспрецедентной инфляции в 33,5%. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества. Эксперты полагают, что осенью Молдавию могут ждать многочисленные протесты.

https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813793992.html

https://ria.ru/20220901/pridnestrove-1813683997.html

https://ria.ru/20220901/naftogaz-1813846452.html

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в мире, жкх, майя санду, молдавия, молдовагаз, юрий кузнецов