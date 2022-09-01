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Служба безопасности ООН на ЗАЭС не имеет прав на баллистическую экспертизу - РИА Новости, 01.09.2022
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Служба безопасности ООН на ЗАЭС не имеет прав на баллистическую экспертизу
Служба безопасности ООН на ЗАЭС не имеет прав на баллистическую экспертизу - РИА Новости, 01.09.2022
Служба безопасности ООН на ЗАЭС не имеет прав на баллистическую экспертизу
Сотрудники службы безопасности ООН, охраняющие миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, не уполномочены проводить баллистическую экспертизу, их задача - защищать,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:32
2022-09-01T21:32
в мире
рафаэль гросси
россия
украина
энергодар
запорожская аэс
магатэ
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности ООН, охраняющие миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, не уполномочены проводить баллистическую экспертизу, их задача - защищать, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Это люди, которые обеспечивают безопасность. Они там не для того, чтобы заниматься баллистикой. У них нет ни подходящей экспертизы, ни мандата для проведения баллистической экспертизы. Это не их работа. Они должны охранять наших людей", - сказал Дюжаррик.Он указал, что часть инспекторов останется на ЗАЭС после сегодняшнего посещения.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.Ранее Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС, заявил, что ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС.
https://ria.ru/20220901/magate-1813854567.html
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в мире, рафаэль гросси, россия, украина, энергодар, запорожская аэс, магатэ, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН
21:32 01.09.2022
 
Служба безопасности ООН на ЗАЭС не имеет прав на баллистическую экспертизу

Служба безопасности ООН на ЗАЭС не уполномочена проводить баллистическую экспертизу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности ООН, охраняющие миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, не уполномочены проводить баллистическую экспертизу, их задача - защищать, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Это люди, которые обеспечивают безопасность. Они там не для того, чтобы заниматься баллистикой. У них нет ни подходящей экспертизы, ни мандата для проведения баллистической экспертизы. Это не их работа. Они должны охранять наших людей", - сказал Дюжаррик.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
20:46
МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси
Он указал, что часть инспекторов останется на ЗАЭС после сегодняшнего посещения.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.
Ранее Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС, заявил, что ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС.
Автомобили с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
15:33Специальная военная операция на Украине
Обстрелы Запорожской АЭС прекратились после приезда миссии МАГАТЭ
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияУкраинаЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭООН
 
 
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