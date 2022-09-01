https://ria.ru/20220901/oon-1813862509.html
Служба безопасности ООН на ЗАЭС не имеет прав на баллистическую экспертизу
Служба безопасности ООН на ЗАЭС не имеет прав на баллистическую экспертизу - РИА Новости, 01.09.2022
Служба безопасности ООН на ЗАЭС не имеет прав на баллистическую экспертизу
Сотрудники службы безопасности ООН, охраняющие миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, не уполномочены проводить баллистическую экспертизу, их задача - защищать,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:32
2022-09-01T21:32
2022-09-01T21:32
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности ООН, охраняющие миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, не уполномочены проводить баллистическую экспертизу, их задача - защищать, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Это люди, которые обеспечивают безопасность. Они там не для того, чтобы заниматься баллистикой. У них нет ни подходящей экспертизы, ни мандата для проведения баллистической экспертизы. Это не их работа. Они должны охранять наших людей", - сказал Дюжаррик.Он указал, что часть инспекторов останется на ЗАЭС после сегодняшнего посещения.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.Ранее Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС, заявил, что ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС.
https://ria.ru/20220901/magate-1813854567.html
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в мире, рафаэль гросси, россия, украина, энергодар, запорожская аэс, магатэ, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН
Служба безопасности ООН на ЗАЭС не имеет прав на баллистическую экспертизу
Служба безопасности ООН на ЗАЭС не уполномочена проводить баллистическую экспертизу