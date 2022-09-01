https://ria.ru/20220901/oon-1813845639.html

В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ

В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022

В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ

ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:51

2022-09-01T19:51

2022-09-01T20:21

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ООН, 1 сен - РИА Новости. ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС.Отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать заявление Минобороны РФ о том, что Москва недоумевает в связи с отсутствием реакции генсека ООН на инцидент с диверсантами, Дюжаррик сказал: "Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов"."Как и с любой миссией ООН – это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН", - добавил он.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.

https://ria.ru/20220901/likvidatsiya-1813832358.html

https://ria.ru/20220901/zaes-1813809859.html

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в мире, рафаэль гросси, россия, оон, магатэ, запорожская аэс, украина