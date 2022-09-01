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В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022
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В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ
В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022
В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ
ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:51
2022-09-01T20:21
в мире
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оон
магатэ
запорожская аэс
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ООН, 1 сен - РИА Новости. ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС.Отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать заявление Минобороны РФ о том, что Москва недоумевает в связи с отсутствием реакции генсека ООН на инцидент с диверсантами, Дюжаррик сказал: "Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов"."Как и с любой миссией ООН – это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН", - добавил он.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.
https://ria.ru/20220901/likvidatsiya-1813832358.html
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в мире, рафаэль гросси, россия, оон, магатэ, запорожская аэс, украина
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, ООН, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина
19:51 01.09.2022 (обновлено: 20:21 01.09.2022)
 
В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ

В ООН рады, что Россия сделала все для обеспечения безопасности миссии МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
ООН, 1 сен - РИА Новости. ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС.
Отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать заявление Минобороны РФ о том, что Москва недоумевает в связи с отсутствием реакции генсека ООН на инцидент с диверсантами, Дюжаррик сказал: "Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов".
Евгений Бужинский - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 18:53
Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки
"Как и с любой миссией ООН – это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН", - добавил он.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 17:48Специальная военная операция на Украине
Минобороны России раскрыло планы Киева по захвату Запорожской АЭС
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияООНМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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