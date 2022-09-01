https://ria.ru/20220901/oon-1813845639.html
В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ
В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022
В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ
ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:51
2022-09-01T19:51
2022-09-01T20:21
в мире
рафаэль гросси
россия
оон
магатэ
запорожская аэс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813788296_0:102:3301:1959_1920x0_80_0_0_c94d9e473475672e2d3b6d1d4529193d.jpg
ООН, 1 сен - РИА Новости. ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС.Отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать заявление Минобороны РФ о том, что Москва недоумевает в связи с отсутствием реакции генсека ООН на инцидент с диверсантами, Дюжаррик сказал: "Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов"."Как и с любой миссией ООН – это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН", - добавил он.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.
https://ria.ru/20220901/likvidatsiya-1813832358.html
https://ria.ru/20220901/zaes-1813809859.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813788296_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_7b17fd7d6f67f0d3e0b185ab23601305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, россия, оон, магатэ, запорожская аэс, украина
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, ООН, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина
19:51 01.09.2022 (обновлено: 20:21 01.09.2022)
В ООН заявили, что рады обеспеченной Россией безопасности миссии МАГАТЭ
В ООН рады, что Россия сделала все для обеспечения безопасности миссии МАГАТЭ